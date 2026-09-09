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Agenda cultural

Cáceres suma nuevas propuestas culturales con cine, música y una conferencia

El festival se celebrará del 9 al 20 de septiembre en varios espacios de Cáceres y localidades del entorno, mientras el Ateneo acogerá este miércoles al médico chileno Fernando Lolas Stepke

Fernando Lolas Stepke, médico y académico chileno, este miércoles en Cáceres.

Fernando Lolas Stepke, médico y académico chileno, este miércoles en Cáceres. / El País

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Diversas opciones para disfrutar de la cultura.

Cine y música en la ciudad

El festival 'Movietone 3' celebrará entre el 9 y el 20 de septiembre una nueva edición con una programación que combinará cine y música en distintos espacios de Cáceres y su área metropolitana. La propuesta incluirá proyecciones de documentales y largometrajes, además de actividades relacionadas con la danza y un mercado de coleccionismo. Las citas se repartirán por diferentes escenarios, entre ellos el Colegio de Aparejadores, Bellas Artes y el parque de Cánovas, así como por las localidades de Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz y Salorino. El festival está organizado por Cinema Oeste y cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres y otras entidades locales. La programación se desarrollará durante doce días con actividades dirigidas a los aficionados al cine, la música y la cultura.

Noticias relacionadas y más

Una conferencia sobre ética médica en el Ateneo

El Ateneo de Cáceres acogerá este miércoles, 9 de septiembre, una conferencia del médico y académico chileno Fernando Lolas Stepke, referente internacional en el ámbito de la bioética. El encuentro tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la sede del Ateneo, en la calle General Ezponda, 9. Bajo el título 'Ética discursiva y praxis médica', Lolas Stepke abordará la relación entre la reflexión ética y la práctica de la medicina, en una conferencia que será presentada por el doctor Agustín Luceño Mardones. La actividad está abierta al público y se enmarca en la programación del Ateneo de Cáceres dedicada a la divulgación y al debate sobre cuestiones relacionadas con la ciencia, la medicina y la sociedad.

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