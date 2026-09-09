Una churrería en Mejostilla, una librería muy peculiar y un espacio gastronómico: las nuevas aperturas en Cáceres

A pesar de las dificultades que atraviesa el sector hostelero, la ciudad también es escenario de nuevas propuestas gastronómicas, culturales e innovadoras que apuestan por abrirse camino y ofrecer alternativas diferentes. Iniciativas que demuestran que no todo son malas noticias para la hostelería y que todavía hay espacio para nuevos proyectos, ideas y formas de entender el ocio y la cultura.

Juanma Cañas está al frente de El Rincón de Pensar, una nueva librería que ha creado en la ciudad con la intención de ofrecer algo diferente. El proyecto nace con un concepto que va más allá de la tradicional venta de libros, buscando convertir el espacio en un punto de encuentro en torno a la lectura, la cultura y la reflexión.

El origen de un proyecto diferente

"Dejé mi antiguo negocio hace tres años y, desde entonces, tenía bastante claro que quería poner en marcha un proyecto propio, algo que realmente me gustara y con lo que me sintiera identificado. Como lector, siempre me ha interesado especialmente el ensayo histórico. Sin embargo, echaba en falta en Cáceres una librería que ofreciera una selección amplia de este tipo de publicaciones. Normalmente se pueden encontrar algunos títulos, pero son muy pocos. Por eso, me apetecía crear un espacio en el que cualquier persona pudiera entrar y encontrarse con cientos y cientos de libros de historia, con una oferta mucho más especializada y variada. Además, como vengo del mundo de la música, también echaba de menos en Cáceres lugares donde poder escuchar y disfrutar de la música de los años 60 y 70. Al no encontrar espacios que reunieran esas características, pensé que podía ser una buena oportunidad para incorporar también esa parte al proyecto. A todo ello se suma mi relación con el mundo del arte, ya que tengo muchos amigos vinculados a este ámbito. Pensé que también podía ofrecerles un espacio en el que desarrollar sus proyectos y organizar exposiciones, presentaciones, talleres o cualquier otro tipo de actividad cultural. Así fue tomando forma la idea de crear un espacio que fuera mucho más que una librería. Quería reunir tres conceptos en uno, una librería especializada, un bar en el que disfrutar de la música y una especie de centro cultural abierto a distintas disciplinas y actividades", explica Cañas.

Juanma Cañas, propietario de 'El Rincón de Pensar'. / Esteban Valero Vizcano

Asimismo, la acogida del proyecto durante sus primeros días ha sido muy positiva. El establecimiento abrió sus puertas a finales de agosto, inicialmente a modo de prueba y como una primera toma de contacto de cara al mes de septiembre. En un principio, Cañas tenía previsto dar a conocer la apertura únicamente entre amigos y personas de su entorno, pero la difusión a través de las redes sociales hizo que la noticia llegara rápidamente a buena parte de Cáceres.

Los primeros eventos, en otoño

Desde entonces, han sido muchas las personas que se han acercado al local, especialmente interesadas en conocer la parte trasera del establecimiento, un espacio amplio y versátil que ofrece numerosas posibilidades para desarrollar proyectos y actividades de carácter cultural. No obstante, Cañas explica que será necesario esperar hasta finales de septiembre o principios de octubre para comenzar con la programación de eventos, una vez que el proyecto esté más consolidado y el funcionamiento del espacio esté plenamente asentado.

"Creo que era necesario impulsar este tipo de iniciativas privadas para que los artistas cacereños tengan un espacio donde mostrar y dar a conocer su trabajo en la propia ciudad, sin necesidad de tener que recurrir siempre al Ayuntamiento o pasar por un proceso de permisos para poder organizar una exposición o una actividad cultural", señala.

A esta propuesta cultural se suma también Humo, Brasa y Tapas, un nuevo proyecto gastronómico puesto en marcha por Raúl Márquez y su mujer, Saloa. Ambos llevan diez años dedicados a la hostelería, una profesión que Raúl conoce además desde pequeño por tradición familiar. El pasado año, el matrimonio abrió en la Plaza de las Claras El Quejío, una tapería con un marcado carácter flamenco en la que apostaron por la música en directo y los espectáculos. Sin embargo, las limitaciones para organizar este tipo de actividades hacen que actualmente puedan celebrar solo tres o cuatro eventos de flamenco al año.

A partir de aquella experiencia surgió 'Humo, Brasa y Tapas', un establecimiento en el que han querido apostar por una cocina centrada en el producto extremeño, especialmente en carnes como el cerdo y la ternera, y con la brasa como una de sus principales señas de identidad.

Experiencias para descubrir nuevos sabores

"Estamos centrados principalmente en la parrilla y en el carbón de encina, que aporta un sabor diferente. Para nosotros, lo más importante es el producto. No queremos hacer cosas raras ni complicar demasiado los platos, sino trabajar con un buen producto y hacerlo bien. La acogida está siendo buena, aunque solo llevamos una semana abiertos. Estamos en la Plaza de San Juan, una zona que ya conocíamos un poco y en la que estamos muy a gusto. La verdad es que estamos muy ilusionados y tenemos muchas ideas para ir desarrollando el proyecto. Una de ellas son las llamadas 'Experiencias Humo', con platos a precios asequibles que permiten al cliente probar y comparar diferentes productos. Por ejemplo, estamos preparando propuestas en las que se puede comparar el cerdo de Extremadura con la ternera. También estamos trabajando con la misma pieza de carne procedente de diferentes vacas, para que los clientes puedan probar y apreciar las diferencias entre unas carnes y otras. Queremos que sea una forma sencilla y entretenida de descubrir productos más especiales sin que el precio sea un impedimento", explica Márquez.

Propietarios de 'Humo, Brasa y Tapas'. / Cedida

De cliente habitual a dueño de la churrería

Por último, una de las aperturas más recientes ha sido la de la Churrería Miranda, situada en el barrio de Mejostilla, en la calle Héroes de Baler. Al frente del establecimiento se encuentra José Miranda Polo, un joven emprendedor que decidió dar el salto al trabajo por cuenta propia con tan solo 20 años. Hasta entonces, compaginaba su empleo en una agencia de transporte con trabajos en el sector de la hostelería durante los fines de semana. Sin embargo, su relación con esta churrería venía de mucho antes, desde pequeño acudía allí a desayunar con su familia y siempre había tenido la ilusión de emprender. La oportunidad surgió cuando los antiguos propietarios anunciaron su jubilación, momento en el que decidió tomar el relevo con el respaldo de sus padres.

Aunque ya contaba con cierta experiencia en el sector de la hostelería, reconoce que ponerse al frente de una churrería tradicional suponía un nuevo reto. El establecimiento, explica, tiene además un carácter muy particular y funciona como "una especie de club social" en el que los vecinos de Cáceres se reúnen para disfrutar de un rato agradable. La oferta no se limita a los tradicionales churros, sino que también incluye tostadas elaboradas con pan de pueblo, ampliando así la propuesta de este establecimiento de referencia en la zona.

José Miranda Polo, propietario de la churrería. / Cedida

Crecer sin perder la tradición

En cuanto a la acogida, Miranda asegura que ha sido "espectacular". Aunque reconoce que durante las primeras semanas le costó adaptarse al funcionamiento del negocio, la gran afluencia de público ha hecho que la nueva etapa esté siendo todo un éxito. En este proceso también ha sido fundamental el apoyo del antiguo propietario, que fue quien le enseñó a elaborar los churros. Al principio, admite, le resultó complicado, pero consiguió aprender con rapidez y hacerse poco a poco con la técnica. De cara a los próximos meses, el establecimiento prepara nuevas propuestas. A partir de noviembre incorporará churros gourmet, para cuya elaboración ya han adquirido la maquinaria necesaria. Esta nueva oferta estará disponible exclusivamente durante los fines de semana. Con la puesta en marcha de la churrería, Miranda ha cumplido uno de sus grandes sueños y ya piensa en seguir creciendo. Su historia, marcada por sus orígenes en una familia humilde y trabajadora, refleja así el esfuerzo y la ilusión con los que ha afrontado su primer gran proyecto empresarial.

Estas nuevas aperturas reflejan el dinamismo del tejido empresarial de Cáceres y la apuesta de nuevos emprendedores por poner en marcha propuestas diferentes en la ciudad. Desde la gastronomía hasta otros ámbitos, los nuevos negocios amplían la oferta disponible y contribuyen a renovar la actividad comercial, al tiempo que generan nuevos espacios de encuentro para vecinos y visitantes. Una muestra de que Cáceres continúa incorporando iniciativas que buscan hacerse un hueco y aportar nuevas alternativas a la vida de la ciudad.