Descifrando la realidad
Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "¿Por qué se vota en Occidente a soluciones de extrema derecha?"
Occidente afronta un cambio de paradigma global ante la democratización del conocimiento y el fin de una hegemonía económica que ha marcado la prosperidad de los últimos trescientos años
Ni que decir tiene que en estas breves palabras apenas se puede resolver el tema que nos proponemos en toda su complejidad. Tampoco es la pretensión, pero sí dar unas pinceladas a la gran pregunta de orden político que está en boca de todos. Occidente en los últimos trescientos años ha acumulado buena parte de la riqueza del mundo a la vez que se ha forjado como faro cultural para buena parte del resto del planeta. Capitalismo, liberalismo, democracia, derechos humanos, cristianismo, han ido emparentados a la opulencia de los países emisores de esta civilización que llamamos Occidente.
Exportamos formas de convivencia y a la vez nos quedamos con buena parte del botín elaborados por todos, por esa Aldea Global que hoy se anuncia. Los países menos desarrollados aportaron sus materias primas y una parte de mano de obra, nosotros (Occidente) el conocimiento transformado en tecnologías y los valores que lo soportan y, como digo, la plusvalía revertía a los ricos y cultivados países que proclamaban el ser humano civilizado.
Hoy el conocimiento y la tecnología están en manos de todos y hay otras formas de organizar la sociedad que no depende de los valores exportados por Occidente. Las reglas del juego han cambiado y la opulencia repartida ha cambiado de manos si hemos de considerar el reparto entre países. Nos toca menos del pastel colectivo en comparación a esos años de riqueza recogida. Además, el reparto en los “antiguos” países desarrollados, se produce de forma cada vez más desigual. De ser esto así, nada es de extrañar que la población busque fórmulas distintas a las que han forjado esta situación pensando que las ideas pueden hacernos volver al tiempo de poder y opulencia. Ninguna ideología nos devolverá a esos años pues hemos publicado la justicia social para todos y al producirse comparativamente nos encontramos que no es eso lo que de verdad queríamos.
Tenemos menos, nuestros hijos tienen que compartir piso en el mejor de los casos, el día a día nos aporta menos recursos para satisfacer nuestras necesidades de antes. Nos queda, creo yo, seguir la máxima filosófica que marca la verdadera felicidad: desear aquello que podamos tener y no más.
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