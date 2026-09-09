Urbanismo
Los ecologistas alertan del cierre indefinido del Jardín de Ulloa en Cáceres
Solicitan los informes técnicos al Ayuntamiento y citan como precedente la inactividad en la Estufa Fría del Parque del Príncipe
ADENEX, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción Cáceres han reclamado al Ayuntamiento de Cáceres que concrete las actuaciones necesarias para recuperar el uso público del Jardín de Cristina de Ulloa, cerrado desde comienzos de abril tras el colapso parcial de la cubierta de los locales municipales situados junto a la plaza de San Jorge.
Los colectivos creen necesario que el Consistorio informe sobre la situación actual, las actuaciones previstas y una fecha estimada de reapertura
Cinco meses después, los colectivos consideran necesario que el Consistorio informe sobre la situación actual, las actuaciones previstas y una fecha estimada de reapertura. Las organizaciones subrayan que la seguridad debe ser prioritaria, pero advierten de que una medida preventiva sobre un espacio público debe estar técnicamente justificada, ser proporcional y tener una duración limitada.
Los problemas estructurales de los locales de San Jorge, que el Ayuntamiento apuntaló tras el incidente de abril, se arrastran desde hace años y han dado lugar además a un contencioso entre el Consistorio y la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero sobre la responsabilidad de los daños.
Un espacio verde singular
Los colectivos destacan el valor ambiental, paisajístico, histórico y social del Jardín de Cristina de Ulloa, situado en pleno corazón de la Ciudad Monumental. Su microclima cálido y umbrío permite albergar especies como gardenias, camelias, azaleas, rododendros, aucubas, arces japoneses y Hardenbergia violacea, además de naranjos amargos, magnolias, hortensias, boj, cipreses y laureles.
ADENEX, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción consideran que el jardín proporciona sombra, descanso y biodiversidad en un entorno marcado por la presencia de la piedra, la elevada afluencia turística y la escasez de zonas verdes. Mientras no pueda utilizarse con normalidad, reclaman que se garantice su mantenimiento y conservación, con riego, poda y control fitosanitario.
La situación afecta también a los aseos públicos situados en el interior del jardín, que las organizaciones señalan como los únicos de este tipo existentes en la Ciudad Monumental. Su cierre perjudica, a su juicio, a residentes, personas mayores, familias y turistas, especialmente durante los periodos de mayor afluencia y temperaturas elevadas. Por ello, solicitan recuperar su acceso si las condiciones técnicas lo permiten.
Un informe para estudiar una apertura parcial
Los tres colectivos reclaman un informe técnico actualizado que determine el alcance del riesgo y su afección sobre el jardín y los aseos, además de concretar las medidas necesarias, su presupuesto y un calendario de ejecución.
En particular, consideran necesario analizar si las circunstancias que afectan a los locales colindantes comprometen realmente la totalidad del recinto. Si técnicamente resulta viable, plantean soluciones que permitan habilitar el jardín total o parcialmente con las garantías necesarias, mediante medidas como la sectorización, cerramientos parciales, consolidación de elementos constructivos o itinerarios seguros y accesibles.
Las organizaciones recuerdan el precedente de la Estufa Fría del Parque del Príncipe, cerrada provisionalmente en marzo de 2024 por problemas estructurales y todavía pendiente de rehabilitación. A su juicio, este caso evidencia el riesgo de que decisiones inicialmente preventivas se prolonguen durante años si no existe una planificación efectiva de las obras.
Piden acceso a la documentación técnica y administrativa, incluidos los informes sobre seguridad y daños
Por ello, reclaman al Ayuntamiento un calendario público y verificable con las medidas previstas, el órgano responsable, la financiación disponible y una previsión para la reapertura total o parcial del Jardín de Cristina de Ulloa.
Asimismo, solicitan acceso a la documentación técnica y administrativa relacionada con la actuación, incluidos los informes sobre seguridad y daños, las reparaciones previstas y las alternativas para recuperar el acceso. Los colectivos señalan que su petición no cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad, sino que busca evitar que una medida preventiva se prolongue indefinidamente y recuperar el uso ciudadano de este espacio verde del casco monumental.
- Muere a los 61 años el periodista cacereño Juan Carlos Vera
- Condenados un padre y un hijo a más de tres años de cárcel en total por engañar al socio de un taller cacereño en la Mejostilla
- Las Carmelitas se despiden de su colegio de Cáceres después de 135 años de historia: 'Queremos deciros, sobre todo, gracias
- María, más de 50 años repartiendo suerte por Cáceres con su inseparable romero: 'La gente me quiere mucho
- Una autovía entre Cáceres y Portugal ahorraría 100 y 150 euros por camión y viaje
- Caos y retenciones de tráfico en el centro de Cáceres: '20 minutos para ir de la Fuente Luminosa a la Cruz
- La plaza de los Maestros de Cáceres se queda sin bares: al menos 10 de sus 27 locales están sin actividad
- La Guardia Civil detiene a un hombre por robar 100 metros de cableado de cobre en una planta solar de Cáceres