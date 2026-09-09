Los ecologistas alertan del cierre indefinido del Jardín de Ulloa en Cáceres

ADENEX, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción Cáceres han reclamado al Ayuntamiento de Cáceres que concrete las actuaciones necesarias para recuperar el uso público del Jardín de Cristina de Ulloa, cerrado desde comienzos de abril tras el colapso parcial de la cubierta de los locales municipales situados junto a la plaza de San Jorge.

Los colectivos creen necesario que el Consistorio informe sobre la situación actual, las actuaciones previstas y una fecha estimada de reapertura

Cinco meses después, los colectivos consideran necesario que el Consistorio informe sobre la situación actual, las actuaciones previstas y una fecha estimada de reapertura. Las organizaciones subrayan que la seguridad debe ser prioritaria, pero advierten de que una medida preventiva sobre un espacio público debe estar técnicamente justificada, ser proporcional y tener una duración limitada.

Los problemas estructurales de los locales de San Jorge, que el Ayuntamiento apuntaló tras el incidente de abril, se arrastran desde hace años y han dado lugar además a un contencioso entre el Consistorio y la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero sobre la responsabilidad de los daños.

Un espacio verde singular

Los colectivos destacan el valor ambiental, paisajístico, histórico y social del Jardín de Cristina de Ulloa, situado en pleno corazón de la Ciudad Monumental. Su microclima cálido y umbrío permite albergar especies como gardenias, camelias, azaleas, rododendros, aucubas, arces japoneses y Hardenbergia violacea, además de naranjos amargos, magnolias, hortensias, boj, cipreses y laureles.

ADENEX, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción consideran que el jardín proporciona sombra, descanso y biodiversidad en un entorno marcado por la presencia de la piedra, la elevada afluencia turística y la escasez de zonas verdes. Mientras no pueda utilizarse con normalidad, reclaman que se garantice su mantenimiento y conservación, con riego, poda y control fitosanitario.

La situación afecta también a los aseos públicos situados en el interior del jardín, que las organizaciones señalan como los únicos de este tipo existentes en la Ciudad Monumental. Su cierre perjudica, a su juicio, a residentes, personas mayores, familias y turistas, especialmente durante los periodos de mayor afluencia y temperaturas elevadas. Por ello, solicitan recuperar su acceso si las condiciones técnicas lo permiten.

Un informe para estudiar una apertura parcial

Los tres colectivos reclaman un informe técnico actualizado que determine el alcance del riesgo y su afección sobre el jardín y los aseos, además de concretar las medidas necesarias, su presupuesto y un calendario de ejecución.

En particular, consideran necesario analizar si las circunstancias que afectan a los locales colindantes comprometen realmente la totalidad del recinto. Si técnicamente resulta viable, plantean soluciones que permitan habilitar el jardín total o parcialmente con las garantías necesarias, mediante medidas como la sectorización, cerramientos parciales, consolidación de elementos constructivos o itinerarios seguros y accesibles.

Las organizaciones recuerdan el precedente de la Estufa Fría del Parque del Príncipe, cerrada provisionalmente en marzo de 2024 por problemas estructurales y todavía pendiente de rehabilitación. A su juicio, este caso evidencia el riesgo de que decisiones inicialmente preventivas se prolonguen durante años si no existe una planificación efectiva de las obras.

Piden acceso a la documentación técnica y administrativa, incluidos los informes sobre seguridad y daños

Por ello, reclaman al Ayuntamiento un calendario público y verificable con las medidas previstas, el órgano responsable, la financiación disponible y una previsión para la reapertura total o parcial del Jardín de Cristina de Ulloa.

Asimismo, solicitan acceso a la documentación técnica y administrativa relacionada con la actuación, incluidos los informes sobre seguridad y daños, las reparaciones previstas y las alternativas para recuperar el acceso. Los colectivos señalan que su petición no cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad, sino que busca evitar que una medida preventiva se prolongue indefinidamente y recuperar el uso ciudadano de este espacio verde del casco monumental.