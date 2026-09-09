Luis Pastor vuelve a llenar en Cáceres: el Pedrilla completa su aforo con su concierto sinfónico

El termómetro de la noche estuvo en el público. Los Jardines de la Casa Museo Pedrilla completaron su aforo este martes para recibir a Luis Pastor en una de las citas musicales con las que Cáceres celebró el Día de Extremadura. A las 22.00 horas, el cantautor extremeño regresó en la capital cacereña a un formato que ya conoce bien: sus canciones arropadas por una formación sinfónica. Una combinación de palabra, música de autor y arreglos orquestales que volvió a encontrar respuesta entre el público pocos meses después de su anterior paso por la ciudad.

El concierto "Luis Pastor Sinfónico" reunió en el recinto de la Ronda de San Francisco la música del artista nacido en Berzocana con la formación sinfónica provincial. La propuesta contaba además en su cartel con Duende Josele, Miriam Cantero, Rodrigo Fernández y Raquel Sandes, en una velada concebida para mirar a Extremadura desde generaciones y sensibilidades musicales diferentes.

No era una fecha cualquiera. El 8 de septiembre, Día de Extremadura, daba a la actuación un significado añadido para un músico cuya trayectoria ha mantenido un estrecho vínculo con su tierra, sus paisajes, sus pueblos y su memoria.

Otro lleno después del Gran Teatro

Tampoco es la primera vez este año que Luis Pastor consigue llenar un escenario cacereño con este proyecto. El precedente está muy cerca. A finales de febrero, el Gran Teatro de Cáceres registró un lleno absoluto para otro concierto sinfónico del cantautor.

Aquella actuación mostró una nueva dimensión de un repertorio construido durante décadas. Canciones como "Aguas abril", "Paloma de Picasso", "Soy" o "Flor de Jara" han acompañado una carrera en la que conviven la mirada íntima y la preocupación colectiva, el amor y la memoria, pero también una presencia constante de Extremadura.

El escenario cambió anoche. De la sala cerrada del Gran Teatro a los jardines de Pedrilla y de una cita de invierno a una noche al aire libre en plena celebración regional. El resultado, en cuanto a público, volvió a ser el mismo: recinto lleno.

Los Jardines de la Casa Museo Pedrilla se llenaron anoche para celebrar el Día de Extremadura con Luis Pastor. El cantautor de Berzocana volvió al formato sinfónico en Cáceres, rodeado de músicos e invitados, en una cita de carácter solidario

Ese segundo lleno en Cáceres en apenas unos meses da también una medida de la vigencia de un artista que lleva más de medio siglo sobre los escenarios y que ha encontrado en este formato sinfónico una manera diferente de volver sobre sus propias canciones.

De Berzocana a Vallecas

Luis Pastor nació el 9 de junio de 1952 en Berzocana, en Las Villuercas. A comienzos de los años sesenta se trasladó junto a su familia a Madrid y creció en Vallecas, escenario fundamental para entender sus primeros pasos musicales y una parte sustancial de su identidad artística.

Desde entonces, su cancionero ha discurrido entre esos dos territorios. La experiencia de la emigración, los barrios madrileños y las raíces extremeñas aparecen una y otra vez en una obra que ha hecho de la palabra uno de sus elementos fundamentales.

Extremadura nunca quedó atrás. Pastor ha cantado a su tierra desde múltiples perspectivas y ha convertido algunos de sus paisajes, recuerdos y referencias en materia musical. Ese vínculo hacía especialmente reconocible su presencia anoche en Cáceres, precisamente durante la jornada en la que la comunidad celebra su día.

Una noche pensada también para Extremadura

La cita de Pedrilla había sido planteada desde el principio como algo más que un concierto convencional. El formato sinfónico permitía ampliar la sonoridad habitual de las composiciones de Pastor, mientras que la participación de artistas invitados buscaba abrir el escenario a otras voces.

Había además un componente solidario. Las entradas tenían un precio de 5 euros y la recaudación se destina a organizaciones sociales sin ánimo de lucro, incorporando esa vertiente a una celebración marcada por la música y la cultura extremeñas.

La respuesta del público terminó aportando otro elemento a la noche. Pedrilla se llenó para un concierto que llegaba apenas medio año después de que el Gran Teatro hiciera lo mismo con Luis Pastor.

Dos escenarios y una misma respuesta

La relación reciente entre el cantautor y Cáceres permite ya establecer esa pequeña secuencia. Primero fue el Gran Teatro, donde el proyecto sinfónico encontró un lleno absoluto. Anoche fueron los Jardines de Pedrilla, en un contexto completamente diferente y con el Día de Extremadura como telón de fondo.

Entre ambos conciertos permanece el mismo punto de partida: las canciones de un músico que salió siendo niño de Las Villuercas y que décadas después continúa regresando a Extremadura con ellas.

En febrero fue el Gran Teatro. Este 8 de septiembre, Pedrilla. Dos escenarios distintos y, de nuevo, lleno.