El menú del influencer Santierno para su enorme familia cacereña de 16 hijos, 39 nietos y 43 bisnietos

Cocinar para toda la familia puede convertirse en un reto, pero mucho más si esa familia suma más de un centenar de miembros. Santiago González, conocido en redes sociales como Santierno (@san.tierno), se ha enfrentado hace unos días a este desafío: preparar una comida para la celebración del santo de su abuela Sagrario, matriarca de una de las familias más numerosas y conocidas de Cáceres.

Sagrario Fernández, de 98 años, tiene 16 hijos (su hija la doctora Magdalena González Fernández fallecía víctima del covid en 2020), 39 nietos y 43 bisnietos. Uno de esos nietos es precisamente Santi, tecnólogo de los alimentos y creador de contenidos que ha convertido la cocina tradicional, los productos del campo, los platos de caza y la vida rural en las señas de identidad de un perfil que supera ya los 360.000 seguidores en Instagram.

La familia preparando una ensalada de aguacate, mango y gambones. / @san.tierno

Con motivo del santo de su abuela, Santierno se puso manos a la obra, ayudado por algunos de sus familiares, para dar de comer a más de 100 personas. Un banquete a la altura de las dimensiones de los González Fernández, conocidos familiarmente como 'Los Yayos'.

Doce litros de ajoblanco

El menú comenzó con una ensalada de aguacate, mango y gambones, acompañada de una vinagreta elaborada con el propio jugo de los gambones -tomamos nota para nuestras elaboraciones-. Después llegó uno de los platos que da una idea de las cantidades necesarias para sentar a semejante familia a la mesa: 12 litros de ajoblanco.

Santierno con uno de sus tíos preparando el redondo de ternera / @san.tierno

Como plato principal, González preparó redondo de ternera ayudado por su tío Javier, mientras que para cerrar la comida optó por un clásico: mousse de chocolate.

Todo ello en una cena al aire libre y con buena parte de la familia reunida para homenajear a Sagrario. "Una noche increíble rodeado de toda la familia", resume el joven en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales y que acumula ya más de 210.000 visualizaciones.

Papa Francisco

No es la primera vez que los González Fernández llaman la atención fuera de Cáceres. La familia protagonizó en 2018 otro episodio que alcanzó repercusión mediática cuando viajaron hasta Roma con motivo del 90 cumpleaños de Sagrario.

Vestidos con camisetas azules para identificarse entre la multitud, participaron en una audiencia con el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Sagrario pudo saludar al pontífice y la familia acabó fotografiándose junto a él, en una imagen que desde entonces forma parte de la particular historia de 'Los Yayos'.

La abuela Sagrario Fernández con el Papa Francisco y parte de su familia en Roma. / Cedida

Ocho años después, y con la abuela a punto de alcanzar el siglo de vida, la familia vuelve a reunirse. Esta vez sin viaje a Roma, pero con un nieto convertido en uno de los creadores de contenido gastronómico más seguidos del momento y con una misión importante entre manos: dar de comer a más de cien familiares de una sola vez.