Muere a los 94 años Jesús Gabriel y Galán Acevedo, nieto del poeta de Cáceres José María Gabriel y Galán

La Asociación Cultural Amigos de la Estatua de José María Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas de Cáceres ha comunicado el fallecimiento de Jesús Gabriel y Galán Acevedo, miembro honorario de la entidad y una de las personas que durante su vida se dedicaron a conservar y difundir la obra y la memoria del poeta.

Gabriel y Galán Acevedo tenía 94 años y había nacido en Guijo de Granadilla, en la provincia de Cáceres. Pasó su infancia en Plasencia y posteriormente se trasladó junto a su familia a Madrid, ciudad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.

Doctor en Medicina y Cirugía, ejerció como jefe clínico de Cardiología en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Su actividad asistencial estuvo acompañada también por la docencia, como profesor de su especialidad médica en la Universidad Complutense de Madrid.

A esa carrera profesional sumó otra labor que mantuvo durante buena parte de su vida: el estudio, recopilación y divulgación de la figura de su abuelo, José María Gabriel y Galán. Libros, escritos y ensayos sirvieron para profundizar tanto en la dimensión literaria del poeta como en su vertiente humana y familiar.

Su último encuentro con Cáceres

La asociación cacereña ha recordado especialmente uno de los últimos encuentros mantenidos con él. Fue el 21 de marzo de 2024, durante una celebración del Día de la Poesía en Cáceres. Jesús Gabriel y Galán Acevedo se desplazó entonces hasta la capital cacereña acompañado por su nieta María.

El escenario tenía un significado especial para la familia: la estatua dedicada al poeta en el Paseo de Cánovas, alrededor de la cual se habían congregado escolares para leer sus propias composiciones poéticas.

Según recuerda la asociación, Gabriel y Galán Acevedo compartió aquel acto con los niños y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada cuando se dirigió directamente a la estatua de su abuelo.

"Abuelo, me voy tranquilo porque tu legado poético está en buenas manos", le dijo, según el testimonio trasladado ahora por la entidad cacereña.

Sus palabras estaban dirigidas también a quienes durante años han mantenido en Cáceres las actividades alrededor de la figura del escritor, desde homenajes hasta lecturas de poemas y encuentros con escolares.

Jesús Gabriel y Galán Acevedo, nieto del poeta José María Gabriel y Galán, falleció este domingo 6 de septiembre a los 94 años, según ha comunicado la asociación cacereña vinculada a su legado. Médico y profesor, dedicó también décadas a estudiar la obra familiar

La vida de Jesús Gabriel y Galán Acevedo conservó así un estrecho vínculo con Extremadura pese a que su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en Madrid. Su nacimiento en Guijo de Granadilla, su infancia en Plasencia y su relación posterior con las iniciativas culturales dedicadas a su abuelo mantuvieron abierta esa conexión.

Para la asociación que preside Matías Simón Villares, su contribución fue especialmente importante por el trabajo dedicado a investigar, reunir y divulgar el legado literario y humano de José María Gabriel y Galán.

La entidad ha despedido a su miembro honorario con palabras de agradecimiento por esa dedicación y ha destacado el recuerdo dejado entre quienes participaron junto a él en los actos organizados en torno al poeta.

Su visita a Cáceres en marzo de 2024 deja ahora una imagen especialmente simbólica: la de un nieto de Gabriel y Galán contemplando la estatua de su abuelo mientras una nueva generación de escolares leía poesía a sus pies.