Música, perritos y Mickey Mouse: los niños de Llopis Iborra dan la bienvenida al curso escolar de Cáceres

Mickey Mouse fue uno de los grandes protagonistas de la tarde de este miércoles en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino, en la avenida de Cervantes de Cáceres. Unas decenas de niños se acercaron hasta allí para disfrutar de una fiesta organizada por la Asociación de Vecinos Llopis Iborra-Espíritu Santo, con música de DJ Jorge y la visita del conocido personaje infantil. Una última tarde de diversión antes de que este jueves toque volver a las aulas.

La propuesta nace de una idea sencilla: hacer algo diferente para los más pequeños. "Dijimos: vamos a darle la bienvenida al curso escolar para los más pequeños", explica el presidente de la asociación, José Antonio Ayuso. Es la primera vez que organizan esta actividad, dentro de una programación que no quieren que sea siempre igual y que van construyendo a lo largo del año.

Mickey Mouse, en el espectáculo. / Pablo Parra

Sí hay propuestas que tienen su cita cada septiembre, como las manualidades y el ganchillo, pero el resto depende de las ideas que van surgiendo. Entre ellas está una próxima actividad de inclusión en Galicia, prevista para el día 17. "No son todos los años las mismas actividades", resume Ayuso.

La asociación

Para la asociación, además, estas iniciativas tienen una función que va más allá de llenar una tarde de ocio. En un barrio donde buena parte de los vecinos lleva décadas viviendo y donde la población es cada vez más mayor, generar puntos de encuentro ayuda a mantener las relaciones entre quienes siguen compartiendo calles y espacios. "Nos conocemos todos, de toda la vida", cuenta.

Ayuso también pone sobre la mesa las necesidades que arrastra el barrio. Considera que las zonas periféricas no siempre reciben las inversiones que les gustaría y reclama una mayor atención municipal, especialmente en cuestiones como la limpieza y, sobre todo, la accesibilidad. "Quisiéramos tener un poquito más de atención, que nuestro Ayuntamiento se acercara más a los barrios", señala.

AVV Llopis Iborra-Espíritu Santo. / Pablo Parra

La organización de las actividades recae en buena medida sobre la directiva de la asociación, formada por siete mujeres además de Ayuso. Son ellas, explica, quienes proponen y preparan muchas de las iniciativas, mientras que el presidente asume la representación de la entidad.

La fiesta de este miércoles contó también con la presencia de Belén Fernández, portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres y futura candidata socialista a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, después de que anunciara recientemente su candidatura.

Fiestas del Humilladero

La actividad sirve además como antesala de las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Humilladero, organizadas por la parroquia, que se celebrarán este fin de semana, los días 12 y 13 de septiembre. El sábado, la programación comenzará a las 13.00 horas con música ambiental y continuará a las 14.30 con un arroz solidario, la actuación del Grupo Palante y comida y bebida a precios populares. Por la tarde, a partir de las 19.00 horas, habrá una fiesta de la espuma y una fiesta infantil con mascotas de animación, además de las actuaciones del Grupo KM0 y el mismo DJ Jorge.

Cartel de las fiestas del Humilladero. / Pablo Parra

El domingo, los actos comenzarán a las 11.00 horas con una solemne eucaristía, en la que intervendrá el coro de la cofradía. A las 12.00 horas tendrá lugar la procesión con el Cristo del Humilladero, acompañada por la banda de la cofradía. Ya desde las 13.00 horas se celebrarán una mesa de ofrendas y una fiesta Holi, con una nueva actuación de DJ Jorge y comida y bebida a precios populares.

Así, los vecinos de Llopis Iborra-Espíritu Santo afrontan un fin de semana con una programación que combina las actividades festivas con los actos religiosos en honor al Cristo del Humilladero, después de una tarde dedicada especialmente a los más pequeños como despedida del verano.