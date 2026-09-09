Agenda cultural
El musical 'Sonrisas y Lágrimas' reúne a un gran número de espectadores en la Plaza de Toros de Cáceres
Cerca de una veintena de artistas participaron en este musical que se convirtió en uno de los principales reclamos culturales del fin de semana en la ciudad
La Plaza de Toros de Cáceres se convirtió este sábado en escenario para una de las grandes propuestas escénicas de la programación del centenario del Gran Teatro. A partir de las 22.00 horas, el público pudo disfrutar al aire libre de 'Sonrisas y Lágrimas', el conocido musical que llegó a la ciudad de la mano de la compañía Theatre Properties. La representación reunió a un gran número de espectadores en el coso cacereño, que acogió una producción de gran formato con cerca de una veintena de artistas sobre el escenario. El elenco estuvo integrado por solistas, miembros del cuerpo de baile e intérpretes infantiles, que dieron forma a una de las obras más reconocibles del teatro musical.
Un escenario diferente
Uno de los principales elementos de la propuesta fue el apartado vocal. Las voces de los protagonistas y las interpretaciones corales tuvieron un papel destacado a lo largo de la función, en un montaje que repasó algunos de los temas más conocidos de 'Sonrisas y Lágrimas'. La producción también contó con una escenografía y un vestuario diseñados para acompañar el desarrollo de la historia y adaptarse a un espacio de las dimensiones de la Plaza de Toros. El cambio de escenario respecto al habitual espacio del Gran Teatro permitió trasladar la representación a un entorno al aire libre y reunir a los espectadores en torno a una propuesta de mayor formato.
El público responde
La respuesta del público fue positiva durante la función. La parte musical y la interpretación del elenco fueron algunos de los aspectos más destacados por los asistentes a la salida del espectáculo, en una noche en la que el musical se convirtió en uno de los principales reclamos culturales de la agenda de este fin de semana en la capital cacereña.
'Sonrisas y Lágrimas' se suma así a las actividades organizadas con motivo de los cien años del Gran Teatro de Cáceres. La programación del aniversario está llevando a distintos espacios de la ciudad propuestas de diferentes disciplinas y formatos, con el objetivo de conmemorar la trayectoria de un equipamiento cultural que cumple un siglo de actividad. En esta ocasión, la celebración salió del edificio del Gran Teatro para trasladarse a la Plaza de Toros, un espacio que permitió acoger una producción con un amplio número de intérpretes y ofrecer la representación al aire libre.
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