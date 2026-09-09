La pistola hallada en el Parque del Príncipe de Cáceres es antigua y está deteriorada: la Científica analiza si funciona

La pistola encontrada la tarde del pasado lunes en el Parque del Príncipe de Cáceres continúa guardando numerosas incógnitas. El Cuerpo Nacional de Policía ha aportado ahora un primer dato sobre el estado en el que se encuentra el arma: es antigua y está deteriorada. "Es un arma ya antigua y deteriorada", señalan desde la Policía Nacional. Una descripción que, por ahora, no permite ir mucho más allá. Los investigadores todavía no saben si funciona o si su estado de conservación impide que pueda efectuar disparos. Esa es precisamente una de las cuestiones que deberá resolver el análisis al que está siendo sometida.

La antigüedad señalada por la Policía tampoco ha sido concretada por el momento. No se ha precisado cuándo pudo fabricarse el arma, cuánto tiempo llevaba en el parque o en qué momento pudo quedar enterrada.

La encontró un jardinero

El hallazgo se produjo durante unas labores de mantenimiento en una zona de césped del Parque del Príncipe. Un trabajador de la empresa Thaler localizó la pistola y dio aviso a la Policía Local, que puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional. La Policía Científica se hizo cargo posteriormente de la pieza para estudiarla. Los hechos se pusieron igualmente en conocimiento de la Guardia Civil.

Las primeras informaciones situaban el descubrimiento alrededor de las 13.00 horas, en un área próxima a la piscina y a la zona de aparcamientos del parque. El aspecto del arma ya evidenciaba deterioro y algunas informaciones describían incluso señales de oxidación. Ahora son los análisis policiales los que deberán permitir conocer mejor sus características y su estado. El hecho de que sea una pistola antigua y deteriorada no permite concluir por sí solo si podía utilizarse.

Sin vinculación confirmada con ningún delito

Tampoco existe, por el momento, una relación confirmada entre la pistola y algún hecho delictivo. La investigación permanece abierta precisamente para tratar de determinar su procedencia y aclarar cómo llegó hasta ese punto del parque.

La pistola localizada en el Parque del Príncipe de Cáceres es antigua y presenta un importante deterioro, según la Policía Nacional. Los especialistas continúan analizándola y todavía no han podido determinar si funciona ni aclarar las circunstancias en las que acabó enterrada

La Policía Científica deberá avanzar en las comprobaciones antes de poder establecer conclusiones sobre la pieza. Entre las preguntas pendientes está una de las más básicas: si el arma conserva o no capacidad de funcionamiento.

Hasta que terminen esos estudios, cualquier hipótesis sobre un posible uso anterior, su propietario o los motivos por los que se encontraba allí permanece sin confirmar.

En uno de los grandes parques de Cáceres

El hallazgo se produjo además en uno de los espacios verdes más frecuentados de la capital cacereña. El Parque del Príncipe es el principal gran parque urbano de Cáceres y, tras su ampliación, alcanza unas 29,3 hectáreas. El Ayuntamiento lo define como un punto habitual para pasear, hacer deporte y disfrutar en familia.

La investigación sobre la pistola continúa ahora fuera del parque. El objeto está en manos de los especialistas y será el resultado de esos análisis el que determine cuánto puede llegar a saberse de un arma que, de momento, la Policía solo puede describir con dos características claras: antigua y deteriorada.