Dos reliquias sobre ruedas sobreviven en Cáceres: un Renault 6 y un Citroën BX que se resisten a desaparecer

Cáceres presume de patrimonio, es la ciudad tocada con la varita mágica de la Unesco, pero sus monumentos no son solo de piedra, también conserva algunos que están aparcados en la calle de la ciudad. Hoy, como ayer y siempre, le sigue gustando al españolito presumir de carro: híbrido, todoterreno, eléctrico, grandes marcas que lucir, utlitarios modernos cargados de pantallas y asistentes electrónicos. Pero los hay que aún pueden presumir de aquellos coches que marcaron la infancia de muchos que ya peinan canas. El ejemplo está en dos de ellos: uno lleva el rombo de Renault y el otro los inconfundibles chevrones de Citroën. Son un Renault 6 y un Citroën BX, dos auténticos supervivientes del automóvil europeo que todavía pueden encontrarse a pie de calle en la capital cacereña.

Las fotografías hablan por sí solas. El primero conserva la carrocería cuadrada, las grandes superficies acristaladas y esa estética puramente funcional que caracterizó a buena parte de los coches familiares de los años 70 y primeros 80. Es un Renault 6, un automóvil presentado en el Salón de París de 1968 y que la propia Renault describió entonces como una especie de hermano pequeño del Renault 16 y una versión más elegante y confortable de la filosofía del popular Renault 4. Cinco puertas, portón trasero y una mecánica concebida sin grandes complicaciones ayudaron a convertirlo en uno de esos coches vinculados a los viajes familiares, las carreteras nacionales y una España que comenzaba a motorizarse masivamente. Renault cifra en alrededor de 1,7 millones las unidades fabricadas del modelo.

Y el que permanece aparcado en Cáceres tiene ya, necesariamente, al menos cuatro décadas de historia. En España, el Renault 6 comenzó a fabricarse en la factoría de FASA-Renault de Valladolid en 1969 y se mantuvo en producción hasta 1986, bastante más tiempo que en otros mercados. De las cadenas vallisoletanas salieron alrededor de 328.000 unidades. Fue un coche pensado ante todo para resultar práctico: sencillo de mantener, suficientemente espacioso para una familia y capaz de desenvolverse tanto por ciudad como por aquellas carreteras secundarias que poco tenían que ver con las actuales autovías.

Un coche para otra España

Mirarlo hoy es mirar cuánto ha cambiado el automóvil. En aquellos años no había pantallas táctiles, cámaras de marcha atrás ni avisos de cambio involuntario de carril, se viajaba atrás sin cinturón, el aire acondicionado era una quimera, se fumaba dentro de los coches y se tardaban horas y horas en llegar a la playa en una España sin apenas autovías. El Renault 6 recurría a soluciones mecánicas procedentes en buena medida del Renault 4, como la suspensión mediante barras de torsión, y sus primeras versiones se movían con potencias que hoy parecen diminutas. Renault recuerda motores desde 34 hasta 47 caballos en las configuraciones históricas que comercializó. Y, sin embargo, estos coches llevaron durante años a familias enteras de vacaciones, al trabajo o al pueblo.

A poca distancia temporal, aunque perteneciente ya a otro capítulo de la historia del motor, aparece el segundo protagonista de las imágenes. El Citroën BX llegó en 1982 dispuesto a parecer un coche del futuro. Y cuatro décadas después sus líneas continúan siendo inmediatamente reconocibles. Carrocería afilada, enormes cristales y formas geométricas que casi parecen trazadas con una regla. Detrás estaba el estudio Bertone y la mano del diseñador italiano Marcello Gandini, responsable también de algunos de los deportivos más célebres del siglo XX.

El Citroën BX en el barrio de Cabezarrubia. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Citroën presentó el BX de una manera difícil de olvidar: bajo la Torre Eiffel, en septiembre de 1982. El modelo terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la marca francesa, con más de 2,3 millones de unidades producidas hasta 1994. Y también tiene una estrecha relación con la industria española. La fábrica de Citroën en Vigo produjo más de 222.000 BX, de manera que aquella silueta angulosa terminó formando parte habitual del paisaje de las carreteras españolas de los años 80 y 90.

El milagro de la suspensión

Había, además, algo que convertía al BX en un coche muy diferente a buena parte de sus rivales: su suspensión hidroneumática. Era una de las grandes señas de identidad de Citroën y permitía ofrecer un confort de marcha extraordinario para la época. El coche prácticamente flotaba sobre las irregularidades de la carretera y podía variar la altura de su carrocería. Hoy, cuando ese tipo de sistema ha desaparecido de la gama de la marca, encontrar un BX conservado significa también encontrarse con una tecnología que forma parte de la historia de Citroën.

Hay detalles que hicieron inconfundible al modelo: la carrocería de cinco puertas, el característico perfil en cuña y su enorme superficie acristalada. Nada de líneas redondeadas ni enormes parrillas delanteras. Es una estética que durante años llegó a parecer anticuada y que ahora empieza a producir el efecto contrario: cuanto más desaparecen estos coches de las calles, más llaman la atención cuando uno vuelve a aparecer.

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Eso es precisamente lo que convierte a ambos vehículos en algo más que dos automóviles antiguos. Son pequeños fragmentos de paisaje urbano que se están perdiendo. Durante décadas, un Renault 6 no tenía nada de extraordinario. Tampoco un BX. Se veían delante de los colegios, cargados de maletas en verano, estacionados junto a los mercados o recorriendo cualquier carretera de Extremadura. Lo excepcional, en 2026, es encontrarlos todavía ahí.