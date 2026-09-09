¿Son saludables los productos 'High Protein'? La nutricionista Gema Pastor lo explica desde Cáceres

La fiebre por los productos 'High Protein' no deja de crecer. Lo que hasta hace unos años parecía reservado a batidos y alimentos dirigidos principalmente a deportistas ha dado el salto a todo tipo de productos de consumo cotidiano. Cafés, snacks, panes, yogures y hasta postres incorporan ahora la proteína como uno de sus principales reclamos. Las marcas han ampliado notablemente su oferta de productos etiquetados como "altos en proteínas", una tendencia que parece haber encontrado una buena respuesta entre los consumidores y que cada vez ocupa más espacio en los supermercados y establecimientos de alimentación.

Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta fiebre por la proteína? ¿Son todos estos productos tan saludables como puede hacer pensar su etiqueta? ¿Qué beneficios puede aportar un mayor consumo de proteínas y qué inconvenientes puede tener? Para conocer las claves de esta tendencia, hablamos con Gema Pastor, nutricionista en Cáceres, que explica las ventajas y los posibles riesgos asociados al auge de los productos 'High Protein'.

La trampa del 'High Protein'

"La proteína se ha asociado con conceptos que resultan muy atractivos para el consumidor, como el aumento de masa muscular, el deporte, la sensación de saciedad, la pérdida de peso o el envejecimiento saludable. Y, en parte, no les falta razón: la proteína es un nutriente fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. El problema aparece cuando se establece una asociación automática entre más proteína y más saludable. Cuando vemos la etiqueta 'High Protein' en un envase, tendemos a pensar que estamos ante un alimento más nutritivo, más completo o incluso mejor que otro que no incluye esa declaración. Pero esto no tiene por qué ser así. Que un producto tenga un mayor contenido en proteínas no significa necesariamente que sea más saludable", explica Pastor.

Asimismo, señala que estas versiones 'High Protein' suelen tener un precio superior al de alimentos básicos equivalentes que, en muchos casos, aportan los mismos nutrientes o incluso pueden ofrecer un perfil nutricional más completo de forma natural. Pero, cuando aparece la etiqueta 'High Protein' en un envase, ¿qué está indicando realmente al consumidor? Según explica, esta declaración responde a un criterio concreto establecido por la legislación europea, para poder utilizarla, al menos el 20% de las calorías que aporta el producto debe proceder de las proteínas. "Y ya está. Solo eso. Es decir, la etiqueta no indica que el alimento tenga poco azúcar, poca grasa o poca sal, ni tampoco que sea un producto poco procesado o, necesariamente, saludable", apunta.

Hay que mirar la etiqueta

De hecho, la nutricionista pone como ejemplo algunos postres, como las natillas 'High Protein', que pueden cumplir con el requisito legal de contenido proteico y, al mismo tiempo, presentar cantidades elevadas de azúcares o grasas saturadas. Por tanto, el hecho de que un producto destaque su contenido en proteínas no basta para determinar que sea una opción saludable. Por este motivo, recomienda no quedarse únicamente con los gramos de proteína que aparecen destacados en la parte frontal del envase y prestar atención al conjunto de ingredientes y a la información nutricional. "Hay que mirar qué más contiene el producto", señala.

Proteína sin suplementos

En este sentido, Gema Pastor considera que no es necesario recurrir a productos enriquecidos para cubrir las necesidades de proteína, especialmente en el caso de personas sanas que mantienen una alimentación variada. La nutricionista pone como ejemplo una jornada alimentaria basada en productos habituales.

"Pensemos, por ejemplo, en una persona que a lo largo del día toma dos huevos, una tostada de pan integral y un vaso de leche en el desayuno; un plato de lentejas con verduras y una ración de pollo en la comida; un yogur natural y un puñado de almendras en la merienda; y una ración de pescado, verduras y un poco de pan en la cena. Con una alimentación así, basada en alimentos habituales, puede alcanzar sin dificultad la cantidad de proteína que necesita, sin que ninguno de estos productos tenga que llevar la etiqueta 'High Protein'. Por supuesto, las necesidades no son iguales para todo el mundo. Dependen de factores como la edad, el nivel de actividad física, el estado fisiológico o determinadas situaciones clínicas. En algunas personas con ciertas patologías o necesidades especiales, estos productos pueden ayudar a cubrir una necesidad real de proteína o, simplemente, facilitar su consumo de una manera cómoda. Pero para muchas personas sanas que tienen una alimentación variada, no existe esa necesidad. Lo importante es que nuestra alimentación nos permita cubrir las necesidades de este nutriente y que la proteína esté bien distribuida a lo largo del día", concluye la experta.