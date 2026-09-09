Una treintena de empresas de Cáceres compiten por el Premio Pyme del Año en su décima edición

El Premio Pyme del Año de la provincia de Cáceres alcanza en 2026 una edición especialmente simbólica. El certamen cumple diez años y lo hace con una treintena de empresas cacereñas candidatas a alguno de los reconocimientos que distinguen la actividad, crecimiento y contribución al territorio de las pequeñas y medianas empresas. El jurado de esta décima edición se ha reunido este miércoles 9 de septiembre en la sede cameral de la capital cacereña para evaluar y deliberar sobre las candidaturas recibidas. De este proceso saldrán tanto la empresa que obtendrá el principal reconocimiento como las ganadoras de las diferentes categorías.

El certamen está organizado conjuntamente por Banco Santander y la Cámara de Comercio de Cáceres, en colaboración con la Cámara de Comercio de España y El Periódico Extremadura. El objetivo es poner en valor el trabajo desarrollado por las pymes de la provincia, tanto por su aportación económica como por su capacidad para generar empleo, innovar, incorporar nuevas tecnologías, abrir mercados y mantener actividad empresarial en el territorio.

La decisión queda ahora en manos de un jurado integrado por representantes de diferentes entidades vinculadas al ámbito económico, institucional y empresarial de la provincia.

El jurado ha estado integrado por el director del Servicio de Estudios de Cámara de Comercio de España, Raúl Mínguez, el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, el jefe de servicio de Promoción Económica y Empleo la Diputación de Cáceres, Javier Luna, el gestor de Instituciones de la Dirección Territorial del Banco Santander, Luis Coello, y el redactor de El Periódico Extremadura, Juan José Ventura, instituciones y entidades que, un año más, unen sus esfuerzos para poner en valor el papel de las pequeñas y medianas empresas en la economía y en la sociedad cacereña.

Durante la reunión se han analizado las distintas candidaturas presentadas por empresas cacereñas que aspiran a ser reconocidas en una convocatoria que durante esta década ha querido dar visibilidad a negocios de diferentes sectores y puntos de la provincia.

Las candidaturas ponen el foco en ámbitos que se han convertido en determinantes para la competitividad empresarial, desde la creación y mantenimiento de empleo hasta la internacionalización, la formación de trabajadores, la innovación, la digitalización o la sostenibilidad.

Diez ediciones reconociendo a las pymes cacereñas

La edición de 2026 permite al Premio Pyme del Año alcanzar una década de trayectoria en la provincia. Durante estos años, el certamen ha reconocido proyectos empresariales de diferentes dimensiones y sectores, con especial atención a su capacidad para crecer y, al mismo tiempo, mantener su vinculación con Cáceres y Extremadura.

En esta ocasión, alrededor de una treintena de empresas de la provincia han presentado sus candidaturas. Todas ellas optan al premio principal o a las diferentes categorías previstas en la convocatoria.

El certamen mantiene cuatro accésits: Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo y Pyme Sostenible. A ellos se suma este año una novedad ligada directamente al décimo aniversario.

Una nueva Mención al Legado Empresarial

La décima edición incorpora la Mención al Legado Empresarial, una distinción concebida para reconocer a una empresa que destaque especialmente por el impacto económico y social que ha dejado en el territorio a lo largo de su trayectoria.

Una treintena de empresas de la provincia de Cáceres aspira este año al Premio Pyme del Año, que cumple su décima edición. El jurado se ha reunido este miércoles para evaluar las candidaturas y el fallo se conocerá en noviembre

El nuevo reconocimiento amplía así la mirada del premio. No se tendrán en cuenta únicamente la actividad o los resultados empresariales, sino también cuestiones como la contribución a la economía local, la generación de empleo, la vinculación con el territorio y el impacto positivo acumulado por la empresa en su entorno.

La Mención al Legado Empresarial se entregará junto con el Premio Pyme del Año 2026 y los cuatro accésits de la convocatoria.

El fallo, en noviembre

El secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, ha destacado el significado especial de alcanzar la décima convocatoria.

Esta edición constituye "una oportunidad para celebrar una década de compromiso con las empresas que hacen avanzar la provincia y para reivindicar el papel de las pymes como pieza fundamental de la economía regional", ha señalado.

Una vez realizada la deliberación del jurado, habrá que esperar para conocer qué empresas resultan elegidas. El fallo se hará público en noviembre durante la gala del Premio Pyme del Año 2026.

Está previsto que el encuentro reúna a más de un centenar de representantes del ámbito empresarial, institucional y social de la provincia y de Extremadura. Será entonces cuando se conozca qué empresa sucede a las anteriores ganadoras y se convierte en la Pyme del Año de Cáceres en una edición marcada por el décimo aniversario del certamen.