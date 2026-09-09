El TSJEx rechaza que el SES cesara por motivos políticos a un subdirector de Cáceres

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha rechazado que el Servicio Extremeño de Salud (SES) cesara por motivos políticos al que fuera subdirector de Régimen Económico del Área de Salud de Cáceres, después de que este recurriera su salida y alegara que se produjo tras el cambio de Gobierno autonómico y pocos meses después de haber obtenido la plaza mediante un procedimiento reglado.

La Sala de lo Social ha desestimado el recurso presentado por el trabajador y confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres, que ya había rechazado su demanda contra la Junta de Extremadura y el SES. El tribunal considera que no existen indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales y avala la extinción de la relación laboral.

Ganó la plaza y fue cesado meses después

El afectado mantenía desde 2015 una relación de alta dirección con el SES y desempeñaba las funciones de subdirector de Régimen Económico del Área de Salud de Cáceres. En enero de 2022 suscribió su último contrato para ocupar el puesto.

Posteriormente, el SES convocó un procedimiento reglado de provisión al que concurrió el trabajador, que obtuvo la mayor puntuación. Como consecuencia, fue nombrado formalmente subdirector el 8 de mayo de 2023 por un periodo máximo de dos años, prorrogable.

Sin embargo, apenas cuatro meses después, el 20 de septiembre de 2023, recibió la comunicación del SES por la que se le notificaba el desistimiento del contrato, con efectos del día 30 de ese mes. La Administración reconoció la indemnización correspondiente a la extinción.

El trabajador acudió entonces a los tribunales al considerar que el acceso al puesto mediante un procedimiento reglado y conforme a los principios de mérito y capacidad impedía que su relación pudiera extinguirse como un contrato ordinario de alta dirección. Solicitó la nulidad del cese y planteó, entre otras pretensiones, la existencia de una vulneración de derechos fundamentales.

En concreto, relacionó su salida con el cambio de Gobierno autonómico y con la sustitución del equipo directivo. También alegó falta de motivación de la decisión y discriminación por razón de edad, al encontrarse próximo a la jubilación.

El Juzgado de lo Social número 2 de Cáceres desestimó sus pretensiones y el afectado recurrió ante el TSJEx.

El TSJEx descarta la motivación política

La Sala considera que las circunstancias alegadas por el trabajador "no constituyen indicios suficientes de discriminación". En particular, señala que el hecho de que el cese se produjera después de un cambio de Gobierno "no permite concluir por sí mismo que la decisión del SES tuviera una motivación política".

Tampoco aprecia una discriminación por razón de edad ni considera que la falta de motivación alegada permita establecer una vulneración de derechos fundamentales.

El tribunal examina además la naturaleza de la relación laboral y concluye que el puesto continuaba sujeto a un contrato de alta dirección. Por tanto, entiende que el SES podía recurrir al desistimiento del empleador en los términos previstos para este tipo de relación, siempre que cumpliera las condiciones correspondientes.

La Sala considera que en este caso se respetaron esas exigencias, incluido el preaviso y el abono de la indemnización prevista.

El TSJEx rechaza así que el hecho de haber obtenido la mayor puntuación en el procedimiento de provisión modificara la naturaleza de la relación laboral o impidiera al SES ejercer las facultades de extinción previstas para los contratos de alta dirección.