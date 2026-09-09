La vivienda en Cáceres sube un 12,5% en un año: el centro, Cabezarrubia y Montesol rozan ya los 2.000 euros por metro cuadrado

La principal tendencia que deja el mercado inmobiliario cacereño en este comienzo de curso está en la compraventa. El precio de oferta de las viviendas se situó en agosto en 1.635 euros por metro cuadrado, según el último informe de idealista. Supone exactamente el mismo valor que en julio, pero un 2,3% más que tres meses antes y, sobre todo, un incremento interanual del 12,5%. La subida de la capital duplica además la registrada en el conjunto de la provincia. En Cáceres provincia, el metro cuadrado se sitúa en 1.028 euros y aumenta un 6% respecto a agosto del año pasado. La diferencia refleja cómo la presión compradora se está concentrando especialmente en la capital.

Hay que tener en cuenta que los datos de idealista reflejan precios solicitados por los propietarios en los anuncios, no necesariamente el importe final al que se firma una operación. Sin embargo, otros indicadores apuntan en la misma dirección. Un análisis publicado en junio por OCU, con datos de tasación, situaba el valor medio de la vivienda usada de más de cinco años en Cáceres en 1.557 euros por metro cuadrado durante el primer trimestre de 2026, un 10,2% más que un año antes.

La vivienda cacereña continúa, pese a estas subidas, por debajo del máximo nominal que alcanzó antes de la crisis inmobiliaria. El precio de oferta de agosto está un 12% por debajo de los 1.857 euros por metro cuadrado registrados en marzo de 2008, según la serie de idealista. La comparación no tiene en cuenta la inflación acumulada desde entonces.

El mercado inmobiliario de Cáceres entra en septiembre con dos velocidades: comprar una vivienda es un 12,5% más caro que hace un año, mientras el alquiler empieza a moderarse tras alcanzar máximos durante la primavera, aunque sigue por encima de 2025

Hablar de un único precio para Cáceres es, además, cada vez menos representativo. Las diferencias entre barrios son importantes. El centro aparece como la zona más cara entre las analizadas por idealista, con 1.938 euros por metro cuadrado en agosto, después de haber alcanzado en julio los 1.949 euros. En doce meses, el precio anunciado ha aumentado un 14,9%.

Le sigue Ruta de la Plata, con 1.832 euros por metro cuadrado. Montesol-Mejostilla alcanza los 1.619 euros y el Casco Antiguo se sitúa en 1.536. En el extremo contrario aparece Aldea Moret-La Cañada, con 860 euros por metro cuadrado. La diferencia entre esta zona y el centro supera así los 1.000 euros por metro cuadrado.

También hay diferencias en la evolución. Mientras el centro crece casi un 15% en un año y Montesol-Mejostilla lo hace un 11,2%, Ruta de la Plata registra un avance más moderado, del 5,3%. El Casco Antiguo aumenta un 9,8%.

El alquiler sigue caro, pero deja de acelerar

¿Y qué pasa con el alquiler? Aquí la cosa cambia. Después de varios años de fuertes incrementos, las rentas parecen haber entrado en una fase de mayor estabilidad. El precio de oferta se situó en agosto en 8,3 euros por metro cuadrado al mes, un 3,5% más que en agosto de 2025. Sin embargo, cae un 0,8% respecto a julio y un 1,8% en tres meses. El máximo reciente se alcanzó en primavera, cuando el mercado llegó a los 8,4 euros por metro cuadrado.

La evolución muestra una desaceleración clara de las subidas. En enero, el incremento interanual todavía era del 6,8%; en abril alcanzaba el 7,1%; en mayo era del 6,6% y ahora se reduce al 3,5%. El alquiler no se ha abaratado respecto a hace un año, pero sí ha perdido velocidad. El Casco Antiguo es una de las zonas con los alquileres más elevados, con 8,6 euros por metro cuadrado. El Sur se mueve en 8,4 euros; el Centro, en 8,3; y Ruta de la Plata, en 7,7 euros. Esta última presenta además una caída interanual del 2,2%, frente a las subidas registradas en otras áreas de la ciudad.

Sin embargo, el hecho de que los alquileres hayan moderado su ritmo durante los últimos meses no borra la subida acumulada desde la pandemia. OCU calcula que el precio medio del alquiler rondaba los 5,1 euros por metro cuadrado a comienzos de 2020. En el primer trimestre de 2026 ya se situaba alrededor de 8,3 euros, lo que supone un incremento cercano al 63% en seis años. Ese recorrido explica por qué el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los asuntos centrales de la ciudad incluso cuando los incrementos mensuales comienzan a moderarse.

El propio parque residencial ofrece algunas pistas. Cáceres dispone de 54.188 viviendas, según datos del INE recopilados por OCU. De ellas, 39.482 son viviendas principales y 5.205 están ocupadas en régimen de alquiler. El alquiler representa así el 13,2% de las viviendas principales, por debajo del 16,1% nacional. El porcentaje de vivienda vacía aparece además en el 7,3%, sensiblemente por debajo del 14,4% registrado para España en los mismos datos censales. Son cifras estructurales, no una medición de viviendas actualmente disponibles para alquilar, pero ayudan a explicar las características de un parque residencial con menor margen aparente que otras ciudades.

La presión sobre los precios llega después de un año especialmente intenso en operaciones. Durante 2025 se produjeron 2.146 compraventas de vivienda en Cáceres, frente a las 1.743 de 2024, según el análisis de OCU. El incremento fue del 23,1%. La diferencia resulta todavía mayor si se amplía la comparación. En 2023 fueron 1.452 operaciones, por lo que en solo dos años el número de ventas creció un 47,8%. Durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron otras 432 compraventas.

455 personas para 56 viviendas protegidas

Otro indicador de la demanda aparece fuera del mercado libre. El pasado mes de julio, Urvipexsa tuvo que sortear las 56 viviendas de protección oficial que quedaban disponibles dentro de una promoción de El Junquillo. Para optar a ellas fueron admitidas 455 solicitudes. La proporción da una idea de la demanda existente para acceder a vivienda a precios protegidos: alrededor de ocho solicitudes admitidas por cada piso disponible en aquel procedimiento.

El Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura mantienen además diferentes actuaciones para incrementar la oferta. En marzo, el Pleno municipal aprobó la cesión de dos parcelas a Urvipexsa para promover otras 104 viviendas asequibles en Vegas del Mocho y Residencial Gredos dentro del Plan Habita Extremadura. A ellas se suman los desarrollos de vivienda protegida proyectados durante los últimos años en El Junquillo, Nueva Ciudad, Residencial Universidad y otras zonas de expansión. El Gobierno municipal llegó a anunciar 344 viviendas protegidas repartidas entre Residencial Gredos, Nueva Ciudad, Vegas del Mocho y Residencial Universidad, aunque los distintos proyectos se encuentran en fases diferentes y algunas cifras anunciadas posteriormente pueden corresponder a reformulaciones de esas promociones.