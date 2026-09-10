El Ayuntamiento de Cáceres intensifica las labores de baldeo y limpieza en diversos barrios de la ciudad

Cáceres del Viejo, Santa Lucía, Aldea Moret y Nuevo Cáceres serán algunos de los barrios de la ciudad en los que se intensificarán durante las próximas semanas los trabajos de baldeo, lavado y fregado de calles y aceras. El Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este jueves la programación de estas actuaciones, que forman parte de la campaña de limpieza que se desarrolla durante todo el año en los distintos barrios y distritos de la capital cacereña.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha explicado la campaña desde la calle Pérez Comendador, en el barrio de Pinilla, donde se estaban llevando a cabo labores de limpieza mediante agua a presión con las cisternas del servicio de limpieza.

No se trata, según ha señalado, de una actuación puntual, sino de un trabajo que se mantiene durante todo el año y que se organiza por semanas para llegar a las diferentes zonas de la ciudad. Los trabajos son realizados por los operarios de Valoriza, empresa concesionaria del servicio, bajo la supervisión del Ayuntamiento.

Galería | El Ayuntamiento de Cáceres intensifica las labores de baldeo y limpieza / Pablo Parra

El volumen de trabajo da una idea de la dimensión de estas actuaciones. Las cisternas recorren más de 2.000 kilómetros cada mes por las calles de Cáceres realizando labores de baldeo. A esta cifra se suman otros 600 kilómetros mensuales de aceras que son limpiadas mediante las fregadoras de acerado.

Agua a presión para llegar a todos los barrios

El objetivo es actuar de forma periódica en las calles de los distintos barrios, especialmente en aquellos puntos donde la limpieza mediante agua a presión permite retirar suciedad acumulada en el pavimento y mantener en mejores condiciones las vías públicas.

La programación prevista para los meses de septiembre y octubre contempla actuaciones en Cáceres Viejo, La Cañada, San Francisco, Aldea Moret, Santa Lucía, Sierra de San Pedro, Nuevo Cáceres, Fratres, Moctezuma, Las 300, Llopis Iborra, La Roche, Vistahermosa, Maltravieso y Casa Plata, entre otras zonas. La programación se integra en una campaña que, según Muriel, se mantiene de manera continua durante todo el año.

El concejal ha defendido que la limpieza es una de las prioridades del actual equipo de gobierno y ha incidido en la necesidad de que el Ayuntamiento supervise el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de limpieza.

Galería | El Ayuntamiento de Cáceres intensifica las labores de baldeo y limpieza / Pablo Parra

La campaña incluye tanto el baldeo de las calles como el lavado y fregado de las aceras, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos de los distintos barrios.

El Ayuntamiento pide también colaboración a los vecinos

Muriel ha aprovechado la presentación para reclamar la implicación de los ciudadanos. La limpieza de la ciudad, ha señalado, no depende únicamente de los trabajos que realizan los servicios municipales y la empresa concesionaria, sino también del comportamiento de los propios vecinos.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la instalación de los nuevos contenedores de carga bilateral, que se están desplegando en más de un centenar de puntos de la ciudad. El Ayuntamiento considera que esta renovación debe ir acompañada de un uso adecuado de los contenedores y de una correcta separación de los residuos.

"Es una tarea de todos", ha resumido Muriel, que ha defendido la necesidad de que los servicios públicos funcionen de forma eficaz, pero también de que los ciudadanos contribuyan a mantener las calles y los puntos de recogida en buenas condiciones.

Galería | El Ayuntamiento de Cáceres intensifica las labores de baldeo y limpieza / Pablo Parra

El responsable municipal ha vuelto a reivindicar así la campaña 'Cáceres Limpia', con la que el Ayuntamiento pretende reforzar el mensaje de corresponsabilidad en el mantenimiento de los espacios públicos.

Por el momento, las cisternas y las máquinas fregadoras continuarán recorriendo los distintos barrios de la ciudad dentro de una programación que busca que el baldeo no se concentre únicamente en determinadas épocas del año, sino que forme parte de las tareas habituales de limpieza de Cáceres.