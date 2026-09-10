Cáceres habla ya abiertamente del suicidio y solicita una oficina municipal para atender los casos: "Que pedir ayuda sea fácil"

Las escalinatas del Ayuntamiento de Cáceres han acogido este jueves un acto para sensibilizar del suicidio. No ha sido un acto más. Ha sido un encuentro en el que de una forma clara se ha hablado de lo que comienza a ser una lacra, con casos de suicidios muy recientes y con las consultas de Psiquiatría desbordadas en la capital por el altísimo número de consultas. Allí estaban el alcalde, Rafa Mateos, las portavoces de PSOE y Unidas, Belén Fernández y Consuelo López respectivamente, y el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido Arriero, porque la diócesis se ha sumado sin fisuras a la causa. No ha faltado Pedro Pastor, presidente de la la Junta Provincial de Cáceres de la Asociación Española Contra el Cáncer , que se ha ocupado de leer un manifiesto cargado de contenido, solidaridad y reivindicación.

Especialmente contundente ha sido el alcalde, encargado de abrir el acto institucional con un mensaje centrado en la necesidad de escuchar y acompañar a las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional. Mateos ha agradecido a la asociación Qué Bonita es la Vida la organización de una jornada que pretende situar en el centro del debate público la prevención del suicidio. "Cuando una persona se siente sola, cuando no siente ilusión, cuando está confusa, somos todos como sociedad los que debemos pararnos a escucharla, a entenderla", ha señalado.

El regidor ha defendido que la percepción social de la salud mental ha cambiado durante los últimos años y que acudir a profesionales para pedir ayuda se ha normalizado progresivamente. "Por suerte, a día de hoy ya no es un tabú hablar de salud mental", ha afirmado.

Para Mateos, una de las claves está precisamente en conseguir que las personas que necesitan ayuda puedan acceder a profesionales de la medicina, la psicología y otras disciplinas. En este sentido, ha señalado que las administraciones han ido incorporando nuevos recursos para atender estas situaciones.

El alcalde se ha referido expresamente al equipo de salud mental infantojuvenil del Hospital San Pedro de Alcántara, una prestación que, según ha destacado, había sido demandada durante los últimos años por jóvenes y familias.

La celebración coincide además con el comienzo del curso escolar en Extremadura. Mateos ha aprovechado esta circunstancia para poner el foco en niños, adolescentes y jóvenes y ha pedido "tupir esa red" de apoyo que permita acompañarlos cuando aparezcan problemas de salud mental.

La campaña llega a 18 paradas de autobús

El Ayuntamiento de Cáceres también ha llevado la campaña de sensibilización a diferentes puntos de la ciudad. Según ha detallado Rafa Mateos, el cartel del Día Mundial para la Prevención del Suicidio se ha instalado en 18 MUPIs de paradas de autobús.

La fachada principal del consistorio cacereño se ilumina además de color naranja durante la noche del jueves como gesto de apoyo a la iniciativa.

El programa de este 10 de septiembre incluye diferentes actividades promovidas por Qué Bonita es la Vida con la colaboración del ayuntamiento y de entidades sociales, sanitarias y religiosas de la ciudad. La jornada concluirá con un acto conmemorativo a las 20.30 horas en la propia escalinata del consistorio, previo a celebración en Biblioteca Pública de Cáceres (17.30) de una mesa redonda de recursos de ayuda y testimonios, bajo el lema 'Cuidarnos entre todos: prevención del suicidio'.

Pedro Pastor pide pasar "de las palabras a las decisiones"

Tras la intervención del alcalde, ha tomado la palabra Pedro Pastor Villegas, presidente provincial en Cáceres de la Asociación Española Contra el Cáncer, encargado de leer el manifiesto elaborado con motivo de la jornada.

Pastor ha comenzado recordando a las personas fallecidas y a quienes actualmente atraviesan situaciones de sufrimiento sin saber dónde o cómo pedir ayuda. El manifiesto ha pedido mirar más allá de los expedientes y las estadísticas para situar en primer plano a las personas.

El presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer ha puesto sobre la mesa los últimos datos disponibles. En 2025 se contabilizaron en España 3.808 fallecimientos por suicidio, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística. La cifra supone un descenso respecto a los 3.953 registrados en 2024.

"Pero ninguna disminución estadística puede convertirse en un motivo de triunfo cuando estamos hablando de vidas humanas", ha advertido el manifiesto.

La intervención ha definido el suicidio como un problema de salud pública cuya prevención debe abordarse de manera colectiva y ha defendido que la salud mental no puede atenderse únicamente cuando una persona alcanza una situación de crisis.

Más profesionales y menos listas de espera

Uno de los mensajes más reivindicativos de la jornada ha llegado al abordar los recursos disponibles. El manifiesto ha pedido expresamente a las administraciones públicas que la sensibilización tenga detrás una estructura asistencial suficiente.

"No basta con campañas, no basta con carteles", ha señalado Pastor durante la lectura antes de advertir de las dificultades que pueden encontrar las personas que deciden pedir ayuda cuando existen listas de espera o recursos insuficientes.

Las entidades reclaman una atención psicológica y psiquiátrica accesible, cercana y continuada, además de profesionales suficientes en la sanidad pública y un refuerzo de la atención comunitaria y preventiva.

También han solicitado prestar una atención especial a niños, adolescentes y jóvenes, así como a las personas mayores y a quienes padecen situaciones de soledad no deseada.

El documento plantea igualmente la necesidad de formar a docentes, sanitarios, trabajadores y educadores sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad, familias y otros agentes comunitarios para que puedan reconocer señales de alarma y sepan cómo actuar.

Una red que no dependa de saber dónde llamar

El manifiesto ha reconocido los avances producidos con el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 del Gobierno de España y con los recursos que ya existen en Extremadura, pero considera necesario avanzar hacia una coordinación mayor.

La petición pasa por conectar de manera más eficaz Atención Primaria, salud mental, urgencias, servicios sociales, educación y entidades sociales, de forma que una persona que atraviese una situación de riesgo no dependa exclusivamente de su propia capacidad para localizar el recurso adecuado.

"Cuando una persona pide ayuda, al otro lado haya una red preparada para sostenerla", ha reclamado Pedro Pastor al leer el manifiesto.

Las organizaciones participantes también han pedido planificación, coordinación entre administraciones, financiación estable, protocolos de actuación y seguimiento de las personas en riesgo. "Invertir en prevención no es gastar, es cuidar", recoge el documento.

Una oficina municipal en Cáceres

La principal propuesta concreta lanzada durante el acto ha llegado al final del manifiesto: la creación de una oficina municipal de atención al suicidio en Cáceres.

Las entidades plantean que sea un espacio "cercano, accesible y especializado" y que pueda funcionar como punto de referencia tanto para las personas que sufren como para sus familias. La propuesta incluye además el desarrollo de programas relacionados con el bienestar y el cuidado de la salud mental y emocional.

No se trata por ahora de un recurso cuya puesta en marcha haya sido anunciada por el Ayuntamiento, sino de una petición formulada durante la jornada a las administraciones.

El objetivo, según ha expresado Pastor, es avanzar hacia "una ciudad en la que pedir ayuda sea fácil" y conseguir que la prevención no quede reducida únicamente a la conmemoración del 10 de septiembre.

El acto ha concluido con un llamamiento a mantener durante el resto del año la conversación sobre salud mental y prevención y una simbólica suelta de palomas.

El papel de la Iglesia

Especialmente relevante ha resultado el papel de la diócesis. Previamente al acto, monseñor Pulido ha oficiado una misa en la Iglesia de San Juan, donde ha llamado a los feligreses a participar de los actos. Ha sido una Eucaristía por las personas fallecidas por suicidio y sus familias y la celebración ha servido como espacio de memoria, oración y consuelo para quienes han perdido a un ser querido por esta causa.

Ha colaborado de forma significativa la Delegación de Personas Migrantes y Refugiadas, la Pastoral de la Salud y la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria-Cáceres.