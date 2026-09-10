Cáceres reorganiza sus contenedores en 14 zonas: estas son las calles afectadas

El mapa de los contenedores vuelve a cambiar en distintos puntos de Cáceres. La segunda fase de implantación de los recipientes de carga bilateral, iniciada el pasado 31 de agosto, no se limita a sustituir los actuales por otros nuevos, sino que contempla una reorganización de las áreas en las que los vecinos depositan sus residuos.

Los trabajos, según informa el Ayutamiento de Cáceres a este diario, afectan a 14 zonas de la ciudad: Virgen de la Montaña, León Leal, avenida de España, María Telo Núñez, Antonio Silva, Clara Campoamor, Ronda del Carmen, plaza de los Conquistadores, avenida de Portugal, calle Argentina, Sanguino Michel, Gil Cordero, García Plata de Osma y plaza de América.

La planificación, elaborada conjuntamente por los servicios municipales y la empresa concesionaria, contempla nuevas ubicaciones, traslados de paradas, ampliaciones, supresiones y unificaciones. El objetivo es que, siempre que sea posible, cada área concentre las distintas opciones de recogida y resulte más fácil localizar los contenedores correspondientes a cada residuo.

Una de las principales modificaciones se producirá en la avenida Virgen de la Montaña y León Leal, donde está prevista la unificación de paradas para concentrar el servicio y aprovechar el espacio disponible.

En María Telo Núñez, la parada existente cambiará de emplazamiento y pasará a una nueva ubicación situada enfrente de la actual.

También habrá cambios en la Ronda del Carmen. Una de las paradas se trasladará a la zona del número 12, frente al Mercado Municipal, mientras que otras se agruparán en la isleta contemplada en la planificación.

La plaza de los Conquistadores tendrá una nueva configuración y las áreas de la avenida de Portugal se mantendrán y adecuarán al nuevo esquema. Sanguino Michel, por su parte, se incorporará a esta nueva configuración de puntos de aportación.

Cáceres ha puesto en marcha la segunda fase de implantación de los nuevos contenedores de carga bilateral, una reorganización que afecta a 14 zonas de la ciudad y que incluye traslados, nuevas paradas, unificaciones y cambios en la distribución de las distintas fracciones

En Gil Cordero se reorganizarán los contenedores correspondientes a resto y materia orgánica, mientras que en García Plata de Osma se contempla directamente la creación de una nueva parada.

La avenida de España, Antonio Silva, Clara Campoamor y el entorno de la plaza de América también tendrán una reorganización y adaptación de sus áreas conforme a la planimetría técnica prevista. La calle Argentina figura igualmente entre los puntos incluidos en esta segunda fase, aunque la información facilitada no concreta una actuación singular para esta vía.

Cinco fracciones en una misma área

La intención de la nueva distribución es que las denominadas áreas de aportación puedan reunir las cinco principales fracciones de recogida: resto, orgánica, envases, papel y cartón y vidrio.

La planificación establece distintas capacidades dependiendo del residuo. Como criterio general, están previstos contenedores de 4 metros cúbicos para la fracción resto, 2,5 para la orgánica y 3 para envases, papel-cartón y vidrio.

A ellas se podrán sumar los recipientes destinados a aceite usado y ropa en aquellos emplazamientos en los que estén previstos.

El sistema de carga bilateral forma parte de esta reorganización y debe permitir adaptar el número y la capacidad de los recipientes a las necesidades calculadas para cada punto.

Los nuevos modelos son además más modernos y resistentes y, según la planificación técnica, han sido diseñados para favorecer unas mejores condiciones de higiene y limitar la generación y propagación de olores.

Menos espacio ocupado y paradas más agrupadas

Otro de los criterios que se está utilizando para dibujar el nuevo mapa es reducir la ocupación del espacio viario. Para ello se agrupan algunas paradas cuando las características de la calle y las necesidades de capacidad permiten concentrarlas.

La distribución también busca mantener una distancia adecuada entre los diferentes puntos para que el desplazamiento de los usuarios no resulte excesivo y, al mismo tiempo, facilitar las maniobras necesarias para la recogida.

Nuevos contenedores de basura en la Avenida de España de Cáceres. / Álvaro Quintanilla

Antes de implantar cada área se analizan factores como la accesibilidad, el espacio disponible, la circulación y seguridad viaria, la capacidad necesaria para cada tipo de residuo y las necesidades de los vehículos encargados de vaciar los contenedores.

Los planos técnicos F02-01 a F02-07 recogen de forma detallada las ubicaciones contempladas en esta fase y las actuaciones previstas en cada una de ellas.

Carteles para avisar de los traslados

Los cambios implicarán que algunos vecinos tengan que acudir a un punto distinto del habitual para depositar sus residuos. Por ese motivo, cuando una parada cambie de ubicación, la planificación contempla informar mediante cartelería en los portales y señalización en los antiguos emplazamientos.

La intención es que las señales permitan identificar dónde se encuentra la nueva parada cuando desaparezca o se traslade un punto utilizado hasta ahora.

La implantación se desarrolla progresivamente y con trabajos tanto en horario de mañana como de tarde. Los equipos encargados de esta segunda fase acometen la instalación de los recipientes y la adaptación de las nuevas áreas mientras se informa diariamente al Ayuntamiento de Cáceres sobre la evolución de los trabajos.

Contenedores de basura en la calle Antonio Silva de Cáceres. / Álvaro Quintanilla

La reorganización forma parte del proceso de modernización de la recogida de residuos de la ciudad. El planteamiento busca pasar de una mera sustitución de recipientes a un diseño conjunto de las áreas, con diferentes fracciones concentradas y ubicaciones ajustadas a las características de cada calle.

El resultado previsto es una red de contenedores distribuida en función del espacio, la accesibilidad de los usuarios, las necesidades de recogida y la operativa de los vehículos, aunque la implantación se realiza de manera progresiva y cada ubicación se estudia antes de ejecutar el cambio.