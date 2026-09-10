Baños autolimpiables
Comienza la instalación de los nuevos aseos autolimpiables del Rodeo y el Príncipe de Cáceres: ya tienen fecha
Las nuevas instalaciones, que estarán operativas en un plazo de dos meses, incorporan sistemas de desinfección automática, materiales antivandálicos y cambiadores de pañales para atender la creciente demanda de las familias y usuarios habituales de los parques
El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado las obras para instalar los dos nuevos aseos públicos autolimpiables y antivandálicos en los parques del Rodeo y del Príncipe, una actuación que cuenta con una inversión total de 114.000 euros y un plazo de ejecución previsto de dos meses. Con estas instalaciones, el Consistorio busca dar respuesta a una demanda de los usuarios de ambos espacios y reforzar la red de aseos públicos de la ciudad.
El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha señalado que "estas son dos demandas que vamos a satisfacer, demandas de los usuarios de estos parques y de los vecinos de la ciudad, y que reflejan el compromiso de este equipo de gobierno con la red de aseos públicos de la ciudad".
En el Parque del Rodeo, el nuevo aseo se ubicará en el acceso de la zona sur, concretamente en el espacio que ocupaba un antiguo quiosco que se encontraba en un estado de completo deterioro. La actuación permitirá también recuperar la pérgola situada sobre este antiguo establecimiento, de manera que el espacio pueda tener un nuevo uso y quede mejor integrado en el conjunto del parque.
Por su parte, el aseo del Parque del Príncipe se instalará en las proximidades de la zona infantil, una ubicación que facilitará el acceso a este servicio a las familias y al resto de usuarios que utilizan habitualmente esta parte del parque.
Similares al de Cánovas
Los dos equipamientos serán iguales al aseo que ya se encuentra instalado en el Paseo de Cánovas y estarán dotados de un sistema de limpieza y desinfección automático después de cada uso. El mecanismo permitirá limpiar tanto el inodoro como el asiento y el suelo de la cabina para mantener unas condiciones adecuadas de higiene.
El asiento del inodoro será autolavable, autodesinfectado y secado automáticamente después de cada uso, mientras que el suelo contará con salidas de agua a presión para realizar su limpieza. El sistema utilizará además productos desinfectantes y desodorantes degradables.
Los aseos estarán fabricados con materiales impermeables y no absorbentes, además de contar con elementos antivandálicos y resistentes al desgaste y a los productos utilizados habitualmente para las tareas de limpieza y desinfección. También cumplirán con la normativa vigente en materia de accesibilidad y dispondrán de elementos adaptados para garantizar su utilización por todos los públicos.
Entre el equipamiento de las cabinas se incluyen un lavabo y un grifo automático, un secamanos de aire caliente, un expendedor de jabón, un colgador, un cambiador de pañales y un inodoro de acero inoxidable. El objetivo es que los nuevos espacios puedan ser utilizados tanto por los usuarios habituales de los parques como por familias con niños y personas con necesidades de accesibilidad.
Además, los aseos dispondrán en el exterior de un sistema que permitirá conocer si la cabina está libre, ocupada o fuera de servicio. También incorporarán mecanismos de apertura y cierre destinados a garantizar la seguridad de los usuarios durante su utilización.
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