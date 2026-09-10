Cortan este viernes la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres en sentido bajada por la instalación de una grúa

El Ayuntamiento de Cáceres ha informado de un corte de tráfico en la avenida Virgen de la Montaña previsto para este viernes, 11 de septiembre, debido a la instalación de una grúa.

La restricción afectará al sentido bajada de esta céntrica vía de la capital cacereña y comenzará a las 7.00 horas.

Según la información difundida por el consistorio, el corte permanecerá vigente "hasta finalización de los trabajos", por lo que no se ha comunicado una hora determinada para la reapertura de la avenida.

Por la instalación de una grúa

El motivo de la interrupción de la circulación es la instalación de una grúa. El aviso municipal no concreta la ubicación exacta de los trabajos dentro de la avenida ni detalla los posibles itinerarios alternativos para los vehículos afectados.

La avenida Virgen de la Montaña es uno de los principales ejes de circulación del centro de Cáceres, por lo que la incidencia puede afectar al tráfico durante la mañana, especialmente desde primera hora.

El Ayuntamiento ha difundido el aviso con antelación para que los conductores tengan en cuenta la restricción en sus desplazamientos por esta zona de la ciudad.