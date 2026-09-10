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Cierre comercial

Un enorme grafiti cubre la fachada de la antigua tienda de Punt Roma en Cáceres

Las pintadas en el antiguo local de Punt Roma, en la avenida de España, generan inquietud entre los comerciantes ante el temor a nuevos actos vandálicos en el centro

El grafiti que ocupa la fachada de la antigua tienda de Punt Roma en Cáceres.

El grafiti que ocupa la fachada de la antigua tienda de Punt Roma en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Un enorme grafiti cubre la fachada de la que hasta hace unos meses era la tienda de Punt Roma en Cáceres, en la avenida de España. El establecimiento cerró definitivamente el pasado 25 de marzo, después de que la cadena anunciara su cierre en febrero, poniendo fin a su presencia en este céntrico inmueble. La firma mantiene ahora su actividad en el local del centro comercial Ruta de la Plata, donde está instalada desde 2019.

Temor a nuevos actos vandálicos

El acto vandálico ha generado preocupación entre algunos vecinos y comerciantes de la zona, especialmente por el estado de varios locales que han cerrado o que tienen previsto hacerlo próximamente. El temor es que la falta de actividad y el tiempo que puedan permanecer estos establecimientos vacíos termine convirtiéndolos en un blanco fácil para nuevos grafitis u otros actos incívicos.

Entre los negocios que se encuentran en esta situación está Perfumerías Avenida, situado justo al lado del antiguo establecimiento de Punt Roma. El cierre de este comercio dejará otro local vacío en pleno centro, una circunstancia que algunos residentes miran con inquietud ante el riesgo de que se repita una imagen similar a la que presenta ahora la fachada de Punt Roma.

El riesgo de una imagen de abandono

Los vecinos reclaman que se preste especial atención a estos espacios una vez que bajan la persiana y que se adopten medidas para evitar que las fachadas de los locales cerrados terminen deterioradas. Más allá del impacto sobre la imagen de la avenida de España, apuntan a que la acumulación de establecimientos sin actividad puede contribuir a transmitir una sensación de abandono en una de las principales zonas comerciales del centro.

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El grafiti en la fachada de Punt Roma vuelve así a poner el foco en la situación de los locales comerciales que quedan vacíos en el centro. Con nuevos cierres a la vista, como el de Perfumerías Avenida, vecinos y comerciantes confían en que estos espacios no terminen deteriorándose y que la pérdida de actividad comercial no se traduzca también en un mayor deterioro de la imagen de una de las principales arterias comerciales de la ciudad.

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