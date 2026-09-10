Fernando Lolas, médico y académico chileno, en Cáceres: "Las máquinas pueden diagnosticar, pero la medicina también consiste en acompañar"

La inteligencia artificial puede detectar un tumor en una imagen, cruzar miles de datos en segundos y ayudar a un médico a interpretar información que antes requería horas de trabajo. Incluso puede llegar a encontrar determinadas alteraciones mejor que un especialista cansado. Pero hay algo que, por ahora, sigue estando fuera del alcance de una máquina: mirar al paciente a los ojos, entender lo que siente y acompañarlo.

Esa es una de las ideas que el profesor chileno Fernando Lolas Stepke ha puesto sobre la mesa durante su visita a Cáceres. Psiquiatra, experto en bioética y medicina psicosomática y profesor titular de la Universidad de Chile, Lolas defiende que el avance de la tecnología no puede hacer olvidar una parte esencial de la medicina: la relación entre personas.

Fernando Lolas Stepke. / Álvaro Quintanilla

"La medicina no es solamente materia de tener datos y tomar decisiones automáticas, es un tema también de relación interpersonal", explica. Y ahí, añade, hay tres palabras que siguen teniendo un peso que ninguna máquina puede sustituir: "La esperanza, la empatía y la confianza no las dan todavía las máquinas".

Lolas ha viajado a Extremadura invitado por la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática para participar en distintas actividades científicas. Este miércoles ha ofrecido en el Ateneo de Cáceres la conferencia 'Ética discursiva y praxis médica', centrada en los aspectos éticos de la práctica sanitaria. Este jueves participará en una jornada en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, donde hablará sobre investigación científica con animales, un ámbito sobre el que también ha publicado varios libros.

Pero detrás de sus intervenciones hay una pregunta que atraviesa buena parte de su discurso: cómo avanzar en medicina sin perder de vista a la persona que está al otro lado.

Una medicina que se construye hablando

Para entender esa preocupación hay que empezar por la bioética. Lolas la define de una manera que se aleja de la imagen de un simple listado de normas que los médicos deben cumplir. "La bioética es una forma de ética dialógica", explica. Su objetivo, más que imponer unas reglas de comportamiento, es "consensuar formas de convivencia".

El concepto tiene una historia que se remonta a 1927, cuando el pastor luterano alemán Fritz Jahr utilizó el término 'bioética'. Décadas después, el estadounidense Van Rensselaer Potter recuperó la palabra y la vinculó al respeto por el medio ambiente y los animales. Al mismo tiempo, en Estados Unidos comenzó a utilizarse para definir una nueva forma de entender la ética médica.

La diferencia respecto a la antigua deontología médica está, precisamente, en poner el foco también en la relación entre quienes prestan la asistencia sanitaria y quienes la reciben.

En ese modelo hay cuatro principios fundamentales: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Para Lolas, el primero ocupa un lugar central. "El principal fundamento es respetar la autonomía de las personas", señala.

Es decir, que el paciente no sea simplemente alguien al que se diagnostica y se trata, sino una persona que participa en las decisiones que afectan a su propia salud.

¿Y si la máquina acierta más que el médico?

La llegada de la inteligencia artificial ha abierto un nuevo escenario para esa relación. Lolas no ve la tecnología como una amenaza en sí misma. Al contrario, considera que puede convertirse en una herramienta de enorme utilidad para la medicina.

Pone un ejemplo muy concreto: el diagnóstico por imagen. Una máquina puede analizar una imagen y detectar un tumor pulmonar con una precisión que incluso puede superar a la de un radiólogo cuando este está cansado. Pero eso no significa, a su juicio, que haya llegado el momento de entregar las decisiones médicas a los algoritmos.

"Para la medicina todavía es un aporte muy importante para la obtención y la interpretación de informaciones", reconoce. El límite aparece cuando la tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en sustituta de la persona.

Porque una máquina puede encontrar una alteración en una imagen, pero no puede ofrecer todo lo que ocurre después. "La gente hoy día confía más en ChatGPT", apunta Lolas, recordando que anteriormente algunas personas llegaron a confiar más en Google que en su propio médico. Para él, esa confianza creciente en las herramientas de inteligencia artificial puede ser un error si se olvida qué significa realmente ejercer la medicina.

"Es un error porque la medicina no solamente consiste en diagnosticar y tratar, consiste en acompañar", resume.

Ahí sitúa una de las principales diferencias entre una herramienta tecnológica y un profesional sanitario. Los algoritmos pueden procesar información, pero la medicina también implica escuchar, transmitir confianza, compartir incertidumbres y estar junto al paciente.

Lolas considera además que el uso de la inteligencia artificial debe plantearse con prudencia también en la investigación. Si una persona presenta un trabajo académico elaborado íntegramente con herramientas como ChatGPT, cuestiona qué valor tiene cuando lo que se pretende conocer precisamente es "qué piensan las personas, no qué piensan los algoritmos". "La IA, ni es una inteligencia, ni es artificial".

Cuando vivir lejos también condiciona la salud

La bioética no se queda en los hospitales ni en los debates sobre tecnología. También plantea una cuestión mucho más cotidiana: ¿qué ocurre cuando acceder a un médico depende de dónde se viva?

Lolas conoce esa realidad porque, durante años, trabajó en la Organización Panamericana de la Salud, donde participó en la formación de programas avanzados de bioética en distintos países del continente americano. Y considera que el acceso a la asistencia sanitaria sigue siendo uno de los grandes retos.

El problema tiene dos caras. Por un lado, están las distancias. Por otro, la falta de determinados especialistas en las zonas más alejadas. "No todos los especialistas quieren irse a trabajar a zonas remotas de los países", explica. El resultado es que precisamente en los lugares más desprotegidos puede haber menos profesionales disponibles.

En una provincia como Cáceres, donde existen municipios alejados de los grandes núcleos sanitarios, la cuestión resulta especialmente cercana. Hay pueblos desde los que llegar al hospital puede suponer una hora de desplazamiento, y las condiciones pueden empeorar cuando llega el invierno y las lluvias.

Para Lolas, corresponde a las políticas públicas garantizar que vivir en un lugar u otro no determine el mínimo de atención sanitaria que puede recibir una persona. "Es obligación de la autoridad y de la que formulan las políticas públicas decidir qué es un mínimo decente que todo el mundo debiera tener como acceso", sostiene.

Pero también introduce otra cuestión: la responsabilidad individual. Frente a la expresión habitual de que existe un "derecho a la salud", propone una formulación diferente: "La gente tiene derecho a los recursos para construir y hacer su propia salud".

"El español es mejor porque no hace distinciones"

El profesor chileno conoce distintos modelos sanitarios y tiene una opinión especialmente positiva del español. Estudió en Alemania, pero considera que el sistema sanitario de España tiene una ventaja importante: su capacidad para atender a las personas sin establecer diferencias por su situación.

"El español es mejor porque no hace distinciones", afirma. Y pone como ejemplo a inmigrantes y personas desempleadas.

Fernando Lolas Stepke. / Álvaro Quintanilla

Precisamente esa amplitud de cobertura es, al mismo tiempo, una de sus fortalezas y una de sus posibles fragilidades. Lolas advierte de que el sistema puede enfrentarse a problemas de financiación si no se garantiza su sostenibilidad.

Su reflexión vuelve así a conectar con la bioética: no se trata únicamente de disponer de avances médicos, sino de decidir cómo se reparten y quién puede acceder a ellos.

Primera vez en Extremadura

La visita a Cáceres tiene además un componente personal. Es la primera vez que Lolas y su esposa viajan a Extremadura. Hasta ahora, sus visitas a España habían estado más vinculadas a otros territorios, entre ellos el País Vasco, Cataluña, Galicia, Asturias y Andalucía.

"Acabo de llegar", cuenta cuando se le pregunta por Cáceres. Ya han pasado por Badajoz, han cruzado hasta Portugal y han visitado Mérida, ciudad que le ha sorprendido especialmente por su pasado romano. "Mérida es una joya".

Todavía tiene pendiente conocer con más calma Cáceres, pero el viaje continuará hacia Plasencia y, sobre todo, hacia Cuacos de Yuste. No es una parada escogida al azar. Lolas forma parte de la Imperial Orden Hispánica del emperador Carlos V y quiere conocer el monasterio donde el emperador pasó sus últimos días.

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Su primera visita a Extremadura deja así una imagen curiosa: un profesor dedicado durante décadas a estudiar los límites y dilemas de la medicina llega a una tierra que también le interesa por su historia.