'Franco en los pupitres', el libro que analiza la educación durante la dictadura, llega a Cáceres

Diversas propuestas culturales en la ciudad.

Cáceres se moviliza por la prevención del suicidio con actividades y testimonios

Cáceres conmemorará este jueves, 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con una jornada dedicada a la prevención, el cuidado y la sensibilización social. La iniciativa está organizada por la asociación ¡Qué Bonita Es La Vida! y contará con distintas actividades en varios espacios de la ciudad. La programación comenzará a las 11.00 horas con una eucaristía en memoria de las personas fallecidas, seguida de un acto institucional. Por la tarde, a las 17.30 horas, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá una mesa redonda sobre recursos de ayuda y testimonios, en la que participarán diferentes entidades sociales. La jornada finalizará en la Plaza Mayor, donde se celebrará un acto conmemorativo dedicado a la esperanza y al recuerdo de quienes ya no están. La iniciativa busca contribuir a visibilizar la importancia de la prevención y ofrecer un espacio de apoyo, escucha y acompañamiento a la ciudadanía.

El Ateneo acoge la presentación de 'Franco en los pupitres'

El Ateneo de Cáceres acogerá este jueves, 10 de septiembre, la presentación de 'Franco en los pupitres. La II República y la Santa Cruzada en las aulas', obra de la autora María Jesús Martín-Díaz. El encuentro abordará la presencia de la II República y el franquismo en el ámbito educativo, así como la forma en la que estos periodos de la historia de España fueron transmitidos y representados en las aulas. La presentación correrá a cargo de Santiago Lindo Hurtado y tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede del Ateneo de Cáceres, situada en la calle General Ezponda, número 9. La actividad se plantea como un espacio de reflexión sobre la relación entre educación, memoria e historia, a partir del análisis desarrollado por Martín-Díaz en su obra.

Los dibujos, las decenas de dictados, los ejercicios de álgebra y trigonometría y los cuadernos de religión de Aurora, una niña de cinco años que nació y estudió en Escarabajosa, un pequeño pueblo de Ávila, han terminado convirtiéndose en un valioso documento histórico sobre la transformación de la educación en España entre 1931, con el inicio de la II República, y 1941, en los primeros años de la dictadura franquista. Durante décadas, aquellas cartillas escolares permanecieron olvidadas en el desván de la casa familiar de Aurora, hasta que su hija, María Jesús Martín-Díaz, profesora y catedrática de Física y Química, las rescató. El hallazgo de estos cuadernos, conservados como un testimonio de la educación de una época, llevó a la autora a investigar cómo los cambios políticos y sociales se reflejaron en las aulas.

El resultado de ese trabajo es Franco en los pupitres. La II República y la Santa Cruzada en las aulas, un libro en el que Martín-Díaz recupera los cuadernos de su madre para analizar la evolución de la enseñanza durante uno de los periodos más convulsos de la historia reciente de España.

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Belleartes presenta la exposición 'Forever Rain. La lluvia eterna'

El Espacio de Arte y Acción Belleartes acogerá desde este jueves, 10 de septiembre, Forever Rain. La lluvia eterna, una exposición de la artista Miriam A. Gómez que propone un recorrido visual marcado por una estética tecnológica y contemporánea. La muestra se inaugurará a las 21.00 horas y podrá visitarse hasta el 30 de septiembre en la sede de Belleartes, en la calle Donoso Cortés, 6. La exposición permanecerá abierta al público los jueves, viernes, sábados y domingos, de 20.00 a 01.00 horas, ofreciendo durante varias semanas una nueva propuesta artística dentro de la programación cultural de la ciudad.