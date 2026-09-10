Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: Con agüita de la fuente

Antes de ser calle, Camino Llano fue camino. Y antes de que Cáceres creciera hasta envolverlo, por allí se llegaba a la ciudad. Ya en el siglo XV aparece en los papeles como el «camino real» que conducía al monasterio de San Francisco. Por aquel trazado, más benigno que las cuestas vecinas, fueron entrando durante siglos viajeros, arrieros, mercancías y caballerías. A sus márgenes surgieron mesones y posadas, porque las ciudades suelen comenzar un poco antes de sus murallas, allí donde alguien llega, pregunta, descansa o hace noche.

El tiempo fue acercando aquel camino al caserío hasta incorporarlo a él. A finales del XVIII, Vicente Marrón dejó algo más que su apellido a la plaza: también puso nombres familiares a calles de su entorno. Vicente por él mismo, Bárbara por su madre y Apolonia por su esposa. Poco después llegarían las casas de García Carrasco y, con los años, los autobuses de los pueblos. El antiguo camino de entrada había terminado convirtiéndose en ciudad.

Para entonces había entrado también en la memoria popular. El Redoble lo convirtió en 'Caminito Llano' y puso a sus mujeres a lavarse 'con agüita de la fuente'. Las coplas, que tienen su propia manera de recordar, hicieron el resto. Los documentos conservaron el nombre; la ciudad le puso diminutivo.

En diciembre de 1977 recuperó durante unas horas a la semana su antigua condición de mercado. Los miércoles, el Mercado Franco llenaba Camino Llano y Plaza Marrón de puestos, pregones, frutas, telas, zapatos y bolsas. Habían desaparecido los arrieros, aunque permanecían las mercancías, las voces y el ir y venir de la gente. Cambiaban los tiempos; el camino seguía cumpliendo su oficio.

Plaza Marrón tiene para mí, además, una geografía particular. Durante doce años fue mi casa y, por eso, aquella parte de Cáceres pertenece también a esa cartografía íntima con la que cada cual acaba dibujando su propia ciudad.

Ahora comienza otro capítulo. La presencia del Museo Helga de Alvear ha devuelto a Camino Llano algo de su antigua condición de puerta. La reforma reforzará precisamente esa conexión con el museo y la Ciudad Monumental, incorporando zonas verdes, espacios peatonales y un mirador sobre el propio museo.

Tal vez haya en ello una forma discreta de restitución. Durante siglos, Camino Llano llevó hasta Cáceres a quienes llegaban. Ahora es Cáceres quien vuelve hacia su viejo camino.

Y lo hace, como manda la copla, con árboles, sombra y agüita de la fuente.