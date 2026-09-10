Lancelot, la taberna inglesa de la Tabla Redonda que abrieron los Vaughan, cumple 40 años en Cáceres: "Su llegada fue realmente un bombazo"

Araceli 'Ara' Vaughan era gallega y conoció en Inglaterra a quien acabaría convirtiéndose en su marido, Keith Vaughan. Allí formaron su vida y, una vez jubilados, decidieron cruzar medio mundo para instalarse en Cáceres. Compraron entonces el antiguo Palacio Durán de la Rocha, un edificio que se encontraba muy deteriorado y que ambos fueron recuperando poco a poco. En la planta baja cumplieron entonces el sueño que a finales de los 80 resultó un acontecimiento especialmente singular para una pequeña capital de provincia que empezaba a despuntar como núclero de la movida en España y con un rico potencial cultural. Así fue como Ara y Keith abrieron su taberna de inspiración inglesa a la que pusieron por nombre Lancelot.

Corria el año 1986 y en el corazón de la ciudad monumental, en la tradicional calle del Rincón de la Monja númer 2, nació Lancelot, que este mes de septiembre cumple 40 años. Madera, bancos largos, rincones que parecen sacados de una viejo bar británico y, sobre todo, una reproducción a tamaño real de la legendaria Tabla Redonda de los caballeros del rey Arturo dieron vida a este lugar por el que han pasado decenas de generaciones de cacereños, pero también de todo el mundo: universitario llegados de todos los rincones, escritores, pintores, músicos... atraídos por el encanto de un lugar único que desde el principio se convirtió en un establecimiento diferente: su mezcla de hostelería, cultura y una personalidad imposible de confundir con la de cualquier otro local.

A Lancelot siguen llamándole muchos en cáceres 'la Taberna del Inglés'. No era este local únicamente una cuestión de bebidas o de decoración. Keith Vaughan construyó personalmente buena parte del mobiliario de madera que todavía caracteriza el establecimiento. Mesas, bancos y elementos decorativos salieron de sus propias manos. También la pieza que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos del negocio: la reproducción de la Tabla Redonda, realizada a tamaño real, construida y pintada por él mismo.

"Fue un trabajo muy manual, muy personal", recuerda Victoria Otero, nieta de los fundadores y directora de Habla de Arte, una iniciativa que nació precisamente para reivindicar el legado de los Vaughan. Cuatro décadas después, esa decoración continúa siendo uno de los elementos que sorprenden a quienes entran por primera vez. "Es un sitio que tiene mucho encanto", explica Otero, que no puede contener la emoción mientras habla con este diario y detalla en primera persona el origen de la taberna de sus abuelos. La leyenda artúrica está presente desde el propio nombre del establecimiento hasta sus paredes, trasladando por unos momentos al visitante desde las callejuelas medievales de Cáceres hasta el imaginario de Lancelot, Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda.

Lancelot nunca quiso limitarse a ser un bar. Desde sus primeros años, sus fundadores apostaron por convertirlo también en un lugar de encuentro cultural. Hubo tertulias literarias, conciertos y durante años fueron habituales las sesiones de música irlandesa. Aquella propuesta llamó especialmente la atención en el Cáceres de los años 80. "Era una familia que acababa de llegar, con otro tipo de cultura y otras afinidades, y fue realmente un bombazo para Cáceres", describe Victoria Otero.

Y tiene razón porque la taberna se convirtió así en uno de esos espacios donde se podía acudir a tomar algo y terminar escuchando música o participando en una conversación sobre literatura. Su ubicación tampoco era una más. Abrir una taberna inglesa en plena parte antigua hace cuatro décadas suponía una apuesta realmente poco convencional, tanto por la estética como por la programación que sus propietarios querían desarrollar en su interior.

Tras el fallecimiento de Keith Vaughan, el relevo pasó a una nueva generación de la familia. Actualmente es George Bond, tío de Victoria Otero, quien está al frente de Lancelot. La actividad cultural perdió algo de presencia con el paso de los años, pero nunca desapareció por completo. Y desde 2021, Victoria decidió recuperar de manera más sistemática aquel espíritu con el que habían arrancado sus abuelos.

45 ciclos de cine desde 2021

Habla de Arte comenzó entonces a organizar en la taberna proyecciones cinematográficas, lecturas literarias, talleres de arte y actividades creativas. Los miércoles se han convertido particularmente en días de cine. Desde 2021 se han sucedido los ciclos temáticos hasta alcanzar ahora una cifra redonda: el que se celebra este mes es ya el número 45.

Y la coincidencia difícilmente podía ser mejor. El ciclo 45 llega justamente en el mes en el que Lancelot celebra su 40 cumpleaños, por lo que la temática prácticamente estaba escrita desde hace cuatro décadas. Las películas escogidas para septiembre giran en torno al universo del rey Arturo y los Caballeros de la Tabla Redonda, un homenaje cinematográfico al imaginario sobre el que se construyó la identidad de la propia taberna.

"Todos los meses los ciclos son temáticos y esta vez no vimos mejor ocasión que hacerlo en relación con la taberna", explica Otero. La primera de las proyecciones arrancó este miércoles a las nueve de la noche, prolongando así una tradición cultural que ha acompañado al establecimiento durante buena parte de su historia.

Hoy Lancelot continúa abriendo prácticamente todos los días, salvo los martes, habitualmente a partir de las nueve de la noche. Sigue en el mismo lugar, en el Rincón de la Monja, muy cerca de la Filmoteca de Extremadura y rodeada por algunos de los principales monumentos de la ciudad.

Mucho ha cambiado Cáceres desde aquella apertura de 1986. Ha cambiado la parte antigua, ha cambiado la hostelería y han cambiado varias generaciones de clientes. Lo que permanece es una taberna construida alrededor de una idea tremendamente personal, la de aquel matrimonio llegado de Inglaterra que rehabilitó por amor un viejo palacio y decidió llenar sus bajos de madera, literatura, música y caballeros medievales.

Ahora que Cáceres mira también hacia su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, Victoria Otero reivindica la importancia de conservar espacios de este tipo, lugares donde la actividad cultural no depende de un gran escenario ni de una institución. Cuatro décadas después, la vieja Tabla Redonda de Lancelot continúa en su sitio y, alrededor de ella, toda una vida.