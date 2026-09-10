Lencería Dely, el histórico comercio de Cáceres que afronta un relevo familiar: "Mi hermana y mi sobrino se quedarán al frente"

Lencería Dely, un comercio con más de seis décadas de historia en Cáceres, mantiene viva desde 1964 una de las trayectorias comerciales más longevas de la ciudad. Al frente del establecimiento se encuentra Montaña Avilés, vinculada al negocio prácticamente desde sus comienzos. Entró a trabajar como empleada de la primera propietaria de la tienda cuando esta abrió sus puertas en Cáceres y permaneció a su lado durante 34 años. Hace una década, tras la jubilación de su jefa, Avilés decidió dar un paso al frente y asumir la gestión del establecimiento, una apuesta que le ha permitido continuar con la historia de Lencería Dely hasta la actualidad.

"Me costó mucho hacerme cargo de la tienda, porque las cosas habían cambiado bastante desde que yo entré a trabajar aquí. Ya no era la misma situación que entonces. Pero mi marido y mi hijo empezaron a apoyarme y, poco a poco, he conseguido salir adelante. No me ha ido mal, me he ido defendiendo como he podido, aunque también me ha tocado vivir momentos muy complicados. La pandemia, especialmente, fue horrible y supuso un golpe muy duro para el negocio, pero seguí adelante como pude. Me considero una privilegiada por haber podido continuar aquí y mantener abierto este establecimiento. A día de hoy sigo con la misma ilusión con la que comencé y, mientras pueda, seguiré al pie del cañón. Hasta el último día estaré dando guerra".

Un negocio que seguirá en manos de la familia

El próximo año, Montaña Avilés pondrá fin a su etapa al frente de Lencería Dely con su jubilación, aunque la tienda continuará su actividad. Será su hermana, junto a su sobrino Víctor Casiano Avilés, quienes asumirán las riendas del establecimiento y darán continuidad a un negocio con más de seis décadas de historia en Cáceres.

"Mi sobrino lleva ya dos años y pico conmigo y, aunque todavía hay algunas cosas que no domina del todo, poco a poco va aprendiendo y haciéndose con el funcionamiento de la tienda. Este año voy a seguir aquí con él para acompañarlo y enseñarle todo lo que pueda. Además, mi hermana también se queda al frente del negocio, así que quiero asegurarme de que los dos estén bien preparados antes de marcharme. No es un sector fácil y hay muchas cosas que aprender, desde conocer bien el producto hasta saber atender a cada cliente y entender lo que necesita. Por eso quiero aprovechar este último año para enseñarles todo lo que he aprendido durante tantos años y dejarles las cosas lo más encaminadas posible. Estoy convencida de que, en cuanto pase un tiempo, tendrán la tienda más que dominada y podrán continuar con ella perfectamente", afirma Montaña.

Nuevos tiempos

Por su parte, Víctor explica las razones que han llevado a la familia a asumir la continuidad del negocio y apostar por mantener abierta una tienda con una larga trayectoria en Cáceres. "Para nosotros era importante que Lencería Dely siguiera adelante, porque es uno de los pocos comercios que quedan en Cáceres con sus raíces en los años 60. Creemos que conserva una forma de entender el comercio y unas marcas de calidad que cada vez son más difíciles de encontrar en la ciudad, y por eso quisimos asumir este reto y darle una nueva etapa. También somos conscientes de que los tiempos han cambiado y de que Internet supone una competencia importante. Por eso, una de nuestras principales novedades será poner en marcha una tienda online, con la intención de adaptarnos a las nuevas formas de consumo y llegar a un público más amplio. Además, hemos aprovechado este cambio para hacer una reforma y darle un lavado de cara al establecimiento, renovando su imagen sin perder la esencia que lo ha acompañado durante todos estos años. Creemos que la ropa interior es un producto que siempre va a tener demanda y que difícilmente pasa de moda. Además, pensamos que es un sector en el que el comercio físico todavía tiene mucho que aportar. Comprar ropa interior por Internet puede resultar complicado, porque hay que acertar con las tallas, los modelos y el tipo de prenda que mejor se adapta a cada persona. Aquí podemos ofrecer ese asesoramiento y ese trato cercano que muchas veces marca la diferencia", destaca.

El escaparate de Lencería Dely, con su selección de prendas de baño, durante el verano de 2023. / Cedida

Unos meses difíciles con la mirada puesta en el futuro

Después de un verano que ha sido "bastante bueno", como reconocen, ahora llegan unos meses más complicados para el pequeño comercio. Hasta noviembre esperan una época de menor movimiento, por lo que intentan animar las ventas con descuentos y promociones en distintos productos. Actualmente, por ejemplo, cuentan con ofertas en juegos de cama y otros artículos para atraer a los clientes y hacer más llevadero este periodo.

Aun así, en Lencería Dely miran hacia adelante con ilusión. Montaña encara su último año antes de la jubilación y prepara el relevo para que su hermana y su sobrino puedan continuar con el negocio. Ellos ya han comenzado a dar forma a esta nueva etapa, con la reforma del establecimiento y la próxima puesta en marcha de la tienda online, pero con la intención de mantener la esencia de un comercio que lleva más de 60 años formando parte de la vida de Cáceres.