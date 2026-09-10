Un mural gigante de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres: "Nuestra riqueza gastronómica también forma parte de nuestra cultura"

Higos, aceite, vino, pimentón, miel o cerezas. La gastronomía cacereña es arte en sí misma, un arte que se degusta cada día y que también forma parte de la cultura de un territorio. Ahora, esos sabores tienen además una representación visual en pleno corazón de Cáceres. La Cámara de Comercio ha inaugurado este jueves 'Sabores con Origen', un mural de gran formato realizado por el artista cacereño Jesús Mateos Brea que convierte los productos de la provincia en protagonistas de una escena que mezcla realidad y surrealismo.

La obra nace con una doble vocación: reivindicar la riqueza agroalimentaria de Cáceres y reforzar el compromiso de la Cámara de Comercio con la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Un proyecto que encara ya su recta decisiva y que tiene por delante en las próximas semanas la presentación del segundo Bid Book y la visita del jurado europeo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, ha defendido que la candidatura debe ser un "proyecto colectivo y transformador", en el que el tejido empresarial tenga también un papel protagonista. "Nuestras empresas, autónomos, emprendedores, generan empleo, actividad, innovación y oportunidades", ha señalado, al tiempo que ha planteado que la capitalidad puede servir para "crear nuevos proyectos, impulsar alianzas entre cultura y empresa, atraer inversión y talento, internacionalizar nuestra economía y generar nuevas oportunidades".

El mural es, precisamente, una de las primeras expresiones de ese compromiso. La Cámara prevé además impulsar formaciones dirigidas a artistas, asociaciones, voluntarios y personas interesadas en desarrollar proyectos culturales, con el objetivo de fortalecer el tejido cultural extremeño y ayudar a transformar el talento en proyectos.

Laureano León, consejero de Cultura de la Junta de Extremadura. / Pablo Parra

Un bodegón gigante en las calles de Cáceres

La idea de la obra surgió cuando Brea recibió el encargo de representar el espíritu de la Cámara, pero con libertad para hacerlo desde una perspectiva artística y no meramente promocional. Para conocer mejor la actividad de las empresas vinculadas a la institución, estudió especialmente aquellas relacionadas con el comercio exterior y descubrió el peso de los productos del sector primario que salen de la provincia hacia otros mercados.

Agricultura, frutas, verduras, vino, aceite o pimentón, acabaron convirtiéndose en la materia prima del mural.

"Se me vino prácticamente un bodegón a la mente", ha explicado el artista. Pero la solución no fue pintar un bodegón convencional, sino hacer gigantes los productos y sacarlos de la mesa para llevarlos a las calles.

Galería | Un mural de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres / Pablo Parra

La inspiración llegó del surrealismo de René Magritte y de su capacidad para convertir objetos cotidianos en elementos de dimensiones desproporcionadas. Así, el vino y el aceite aparecen sobredimensionados mientras una cascada de frutas parece desbordarse por la escena.

Brea ha recurrido además al trampantojo para integrar la pintura en el edificio. Las columnas, ventanas y elementos arquitectónicos existentes se incorporan a la composición para crear una sensación de profundidad y hacer que el mural parezca prolongar el espacio más allá de la pared.

El resultado pretende que los productos no aparezcan simplemente representados, sino integrados en el entorno: "Vamos a colocar nuestros productos, nuestro alma, nuestra tierra, nuestro espíritu de la Cámara y de la provincia, en las calles".

Cultura, gastronomía y turismo

La diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, ha destacado precisamente esa capacidad de la gastronomía para convertirse en un elemento de identidad y también en un motor turístico.

"Cuando hablamos de turismo, no hablamos únicamente de monumentos, de paisajes o de patrimonio. También hablamos de sabores, de productos, de tradiciones y, sobre todo, de historia", ha señalado.

Galería | Un mural de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres / Pablo Parra

El mural, ha añadido, permite "contar quiénes somos y de dónde venimos" y proyectar la imagen de Cáceres como una ciudad orgullosa de sus raíces y abierta al futuro. Una idea que conecta directamente con la candidatura cultural: "Cultura también es saborear".

En la misma línea, el consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha definido la obra como una "declaración de intenciones" y un "testimonio orgulloso de la identidad de Extremadura". A su juicio, el mural reúne tres fortalezas de la región: cultura, turismo y tejido empresarial.

"Que Cáceres es cultura no es una frase hecha"

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha aprovechado la inauguración para reivindicar que la cultura de la ciudad no se construye únicamente desde las instituciones, sino que nace también de la iniciativa privada, las asociaciones, las galerías de arte, las compañías de teatro, las bibliotecas, las salas de proyección y, en este caso, del tejido empresarial.

"Cáceres es cultura" no es, ha defendido, "una frase hecha" ni un eslogan institucional, sino una realidad que se manifiesta "en cada rincón de nuestra ciudad". En este sentido, ha puesto el mural de la Cámara como ejemplo de una cultura que crece "desde todos y cada uno de los rincones" y que lo hace "en todas las direcciones".

Mateos ha recordado además que Gabriel Álvarez fue una de las primeras personas que le trasladó el apoyo de la Cámara de Comercio a la candidatura de Cáceres 2031, cuando la ciudad decidió dar el paso para optar a la Capital Europea de la Cultura. "No era una candidatura del Ayuntamiento, era una candidatura de Cáceres", ha subrayado el alcalde, que ha destacado que ese respaldo empresarial ha ido mucho más allá de una adhesión formal.

Galería | Un mural de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres / Pablo Parra

En su opinión, el mural firmado por Brea demuestra precisamente cómo ese compromiso puede traducirse en iniciativas concretas. Ha elogiado la capacidad del artista para representar y, al mismo tiempo, poner en valor la riqueza gastronómica de la provincia.

El alcalde ha vinculado también la obra que representa "la creatividad de nuestra tierra" con el momento que atraviesa la candidatura, que ya ha alcanzado la fase final del proceso. Cáceres, ha defendido, es finalista "porque tenemos miles de motivos" que el jurado europeo podrá apreciar, pero también porque está demostrando que la cultura "es algo más que un producto" y puede convertirse en un elemento capaz de transformar la sociedad.

Cáceres 2031 entra en la fase decisiva

La inauguración del mural coincide, además, con un fin de semana especialmente importante para la ciudad, con la celebración de la Noche del Patrimonio este viernes y sábado, coincidiendo con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La programación incluye 40 actividades y la apertura de 40 espacios, entre ellos la propia Cámara de Comercio.

La inauguración llega además cuando Cáceres 2031 encara las últimas semanas antes de la decisión final. El Consejo Rector del Consorcio Cáceres 2031 ha conocido este jueves los últimos avances de la candidatura, que se encuentra ahora en una fase de consolidación de su programación, sus alianzas europeas y sus apoyos institucionales.

La candidatura ya forma parte de redes culturales europeas como Culture Action Europe, A Soul for Europe, Eurocities, Culture Next y la Asociación Europea de Festivales, y trabaja en convertir esas conexiones en colaboraciones y proyectos concretos para 2031.

Galería | Un mural de Brea da sabor a la Capitalidad de Cáceres / Pablo Parra

El programa cultural contempla actualmente 40 proyectos, todavía en proceso de cierre y articulación, desarrollados mediante convocatorias abiertas, escucha territorial, cocreación, encargos artísticos, cooperación europea y proyectos piloto.

El calendario marca el 29 de septiembre como fecha para cerrar la versión española del segundo Bid Book y el 23 de octubre para la versión definitiva en inglés. En octubre se producirá la entrega oficial del documento, de 100 páginas, que será la candidatura definitiva.

Después llegará uno de los momentos clave: el 23 de noviembre, cuando el panel europeo visite Cáceres. Una semana después, el 30 de noviembre, la ciudad realizará su defensa final en el Ministerio de Cultura, en Madrid.

En ese camino hacia 2031, el mural de la Cámara de Comercio suma una pieza más a una candidatura que busca que la cultura no quede limitada a los escenarios tradicionales. También puede estar en una pared, en un producto de la tierra, en una empresa o en la manera en la que una ciudad cuenta quién es.