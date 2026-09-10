El Museo Vostell Malpartida integra la creación sonora experimental en su programación por el 50 aniversario

El Museo Vostell Malpartida vuelve a convertir sus espacios en escenario para la creación sonora más experimental con la 28.ª edición de su Ciclo de Música Contemporánea, que se celebrará del 10 de septiembre al 24 de octubre. La programación, integrada por cinco conciertos, dos encuentros con el público y un taller, apuesta un año más por los formatos híbridos, la improvisación y las propuestas que desdibujan las fronteras entre música, poesía, acción y artes escénicas.

El ciclo se enmarca además en las celebraciones del 50 aniversario del Museo Vostell Malpartida y supone una nueva coproducción con el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). La edición presta una atención especial a las expresiones artísticas innovadoras y a la creación en lengua portuguesa. Todas las actividades serán gratuitas. La programación se ha presentado este miércoles en una rueda de prensa celebrada en la Diputación de Cáceres, que ha contado con la participación de representantes de las distintas instituciones y entidades implicadas en esta nueva edición del ciclo.

Una filosofía vigente

La diputada de Igualdad de la Diputación de Cáceres, Antonia Molina, ha reivindicado el legado de Wolf Vostell a través de una de las frases que mejor sintetizan su concepción del arte: "Arte igual a vida, vida igual a arte". Molina ha subrayado que este lema mantiene hoy "la misma fuerza" que cuando fue pronunciado por el artista y continúa reflejando el espíritu de un museo concebido como un espacio de encuentro entre el arte y la vida cotidiana.

"Creo que esta frase explica perfectamente lo que vamos a vivir en este ciclo. Ir al Museo Vostell Malpartida no significa simplemente escuchar música, sino permitirnos salir, aunque sea por un momento, de aquello que conocemos y dejarnos sorprender. Y eso es precisamente lo que propone este ciclo, no nos pide que sepamos, sino que tengamos curiosidad. La música contemporánea puede ser muchas cosas: una respiración, un cuerpo, un silencio, una improvisación, un instrumento cotidiano que se transforma o incluso un paisaje. Desde la Diputación apostamos por la cultura y por este proyecto porque apostamos por una provincia viva, creativa y abierta al mundo, y porque queremos que este patrimonio siga generando nuevas experiencias y nuevas formas de acercarse al arte".

Por su parte, el director-gerente del Consorcio Museo Vostell Malpartida, José Antonio Agúndez, ha destacado la evolución del ciclo, que desde hace dos años ha ampliado su programación más allá del propio centro museístico para llevar conciertos y actividades a otros espacios de Extremadura. En esta edición, además, la imagen del ciclo se presenta en un cartel de color dorado como homenaje al 50 aniversario del museo. Agúndez ha recordado también una de las ideas defendidas por Vostell en 1985, cuando afirmaba que "la vida es ruido, el ruido es vida", para subrayar que precisamente sobre esa relación entre arte y vida se ha construido durante medio siglo la identidad de este museo atípico, cuya actividad contribuye a enriquecer la experiencia de sus visitantes.

Una programación experimental

En cuanto a la programación, arrancará el 10 de septiembre con el performer y músico patafísico Nu No, que reforzará el vínculo del museo con Portugal. A las 19.30 horas mantendrá un encuentro con el público y, una hora después, presentará un espectáculo inspirado en los Cantos de Ezra Pound y Luís Vaz de Camões. El artista explorará las posibilidades de la voz, el cuerpo, la palabra hablada y las cintas de casete en una propuesta que rompe las lógicas convencionales del lenguaje y en la que el portugués tendrá un papel protagonista.

El programa continuará el 11 de septiembre con las improvisadoras francesas Camille Émaille y Nina Garcia, en una nueva muestra de la apuesta del certamen por la música improvisada. La jornada se cerrará con la actuación de Aslan Ensemble y Joan Jordi Oliver, quienes revisarán la obra del compositor renacentista Josquin des Prés a través de sintetizadores, electrónica en vivo y saxofones. Antes del concierto, a las 19.30 horas, habrá un nuevo encuentro con el público. La relación con la cultura portuguesa tendrá continuidad el 7 de octubre con un taller dedicado a la poesía surrealista y experimental del país vecino. La actividad forma parte también del programa de un congreso sobre literatura portuguesa que se celebrará en Cáceres, por lo que será necesario inscribirse y asistir al congreso para participar.

La música llega a Badajoz

El ciclo amplía este año sus escenarios y llevará parte de su programación hasta Badajoz. El 25 de septiembre, el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) acogerá a las 20.00 horas la actuación de la trompetista alemana Birgit Ulher y el músico estadounidense Nicolas Collins. Collins presentará su particular trumpet o no-trompeta, un dispositivo electroacústico con apariencia de trompeta que utiliza programas informáticos y hardware para generar y procesar el sonido. La propuesta refuerza el carácter experimental de una edición que entiende la música contemporánea como un territorio abierto a la tecnología, la performance y la exploración sonora.

El gran acontecimiento de esta 28.ª edición llegará, no obstante, el 24 de octubre, con el estreno absoluto de la ópera abierta Viaje. Prueba de amor en paisaje, del compositor extremeño José Ignacio de la Peña. La obra es un coencargo del CNDM y el Consorcio Museo Vostell Malpartida y se representará a las 12.00 horas en los espacios adyacentes a 'VOAEX. Viaje de (H)Ormigón por la Alta Extremadura', una de las piezas fundamentales de la colección y obra fundacional del museo. El emplazamiento no será, por tanto, un mero escenario, sino parte esencial de una propuesta concebida para dialogar con el universo artístico de Vostell.

La ópera reunirá música, interpretación y acción en una propuesta interdisciplinar en la que participarán el cantaor Juan Carlos Sánchez, los actores María José Guerrero y Francisco Blanco y los instrumentistas Javier González Pereira y Sarai Aguilera, además de contar con la colaboración especial de la Agrupación Musical Los Arcos, de Malpartida de Cáceres. Con esta programación, el Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida afronta su 28.ª edición reivindicando su apuesta por la creación experimental y por aquellos lenguajes artísticos que encuentran precisamente en la mezcla de disciplinas su principal espacio de expresión.