La policía local investiga las pintadas en contenedores, escaparates y en la parte antigua de Cáceres

La Policía Local de Cáceres está investigando los actos de vandalismo perpetrados en contenedores de basura de la calle Antonio Silva y en el escaparate del local que ocupó Punt Roma, en la avenida de España. En ambos casos las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse del mismo autor o autores por el tipo de grafía utilizada, que resulta coincidente. Todo señala igualmente a que las pintadas se realizaron de madrugada dado que se trata de una zona céntrica y muy frecuentada. La investigación se extiende además a tratar de hallar a los autores de los actos vandálicos que sufrieron los contenedores de San Blas y un área de la parte antigua, segíun

Los nuevos contenedores de basura instalados en la calle Catedrático Antonio Silva de Cáceres han sido objeto de actos vandálicos cuando todavía está en marcha la renovación de las paradas de contenedores de la capital cacereña. El episodio afecta así a mobiliario urbano recién incorporado a las calles. Tres de las cuatro unidades instaladas están llenas de grafitis y ahora queda por saber el alcance económico de los desperfectos o si será necesaria su reparación o sustitución.

Los contenedores de Antonio Silva forman parte del despliegue con el que Cáceres está sustituyendo progresivamente buena parte de los antiguos recipientes por un nuevo modelo ligado al sistema de recogida bilateral de residuos. El Ayuntamiento de Cáceres presentó el pasado 24 de julio este nuevo sistema, desarrollado junto a la concesionaria Valoriza. El plan contempla la incorporación de 570 nuevos contenedores y su distribución por los distintos barrios de la ciudad.

A ello se une el enorme grafiti cubre la fachada de la que hasta hace unos meses era la tienda de Punt Roma en Cáceres, en la avenida de España. El establecimiento cerró definitivamente el pasado 25 de marzo, después de que la cadena anunciara su cierre en febrero, poniendo fin a su presencia en este céntrico inmueble. La firma mantiene ahora su actividad en el local del centro comercial Ruta de la Plata, donde está instalada desde 2019.

El acto vandálico ha generado preocupación entre algunos vecinos y comerciantes de la zona, especialmente por el estado de varios locales que han cerrado o que tienen previsto hacerlo próximamente. El temor es que la falta de actividad y el tiempo que puedan permanecer estos establecimientos vacíos termine convirtiéndolos en un blanco fácil para nuevos grafitis u otros actos incívicos.

Habla el concejal

El mensaje es claro: cuidar la ciudad es una tarea de todos. En la misma dirección ha ido Pedro Muriel, concejal de Servicios Públicos, durante la presentación de la nueva campaña de baldeo de calles de Cáceres este jueves. Y en este caso hay que distinguir dos conceptos: la falta de cuidado y el vandalismo.

"El vandalismo es uno de los problemas que podemos tener en la ciudad en cuanto a la limpieza del mobiliario urbano y de los recursos", comenta. Por ello, el Ayuntamiento de Cáceres, a través de la Policía Local, realiza un seguimiento de este tipo de comportamientos. Un ejemplo es el episodio reciente en la Fuente Hinche, donde una persona fue detenida en pleno acto.

Pero, más allá de la actuación policial cuando se produce un daño, desde el Ayuntamiento reclaman también una mayor responsabilidad a la hora de utilizar y conservar los espacios públicos. "El mobiliario urbano, las calles, los recursos públicos tienen que cuidarse por parte de todos", señala Muriel, que llama la atención sobre "esa falta de responsabilidad de algunos que hacen un mal uso".

El concejal considera que mantener en buenas condiciones los elementos de la ciudad no depende únicamente de los servicios municipales. También requiere que los ciudadanos valoren y respeten aquello que es de todos. "Es algo muy sencillo, es una cuestión de educación, una cuestión de valorar lo público, valorar lo que es de todos y mantenerlo y conservarlo en las mejores condiciones", afirma.

En esa tarea intervienen tanto el Ayuntamiento como las empresas concesionarias encargadas de los servicios, en este caso Valoriza, y la Policía Local, que mantiene la vigilancia sobre los puntos donde se detectan problemas.

Aun así, Muriel reconoce que los actos de vandalismo siguen dejando "malas noticias" y obligan a dedicar recursos a recuperar elementos que han sido deteriorados. Por ello, hace un llamamiento a la corresponsabilidad ciudadana para que Cáceres sea una ciudad en la que los espacios y recursos públicos se mantengan en las mejores condiciones.