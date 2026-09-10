Así es Proyecto ZOE, la iniciativa pionera en España que permitirá a Ismael seguir las clases del 'Dioce' de Cáceres

Zoe o Zoé es un término que viene del griego Ζωή, que se traduce como una palabra directa y poderosa: "vida". Eso es precisamente lo que se busca aportar, en el término académico, a Ismael, un chico de 14 años del colegio José Luis Cotallo de Cáceres con leucemia. Y gracias a un proyecto pionero que cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación, la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX), la Fundación STEM y la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, es toda una realidad.

El denominado Proyecto ZOE se estrena en Extremadura, la primera comunidad autónoma que lo lleva a cabo, con un centro en Cáceres y otro en Badajoz. Es el 'Dioce' el que tiene el orgullo de poder ser pionero en una iniciativa tan ilusionante e importante.

Una "ventana" a las clases

¿En qué consiste Proyecto ZOE exactamente? "Es una ventana", resume Montaña Casero, tutora del pequeño. Una ventana a través de la cual los niños pueden seguir el ritmo de las clases pese a algunas dificultades físicas que puedan tener, como una enfermedad. A través de un pequeño robot, con forma de cabeza humana, podrán estar en clase gracias a una cámara con la que pueden ver la pizarra u otros elementos del aula.

Pero no es exactamente como una videollamada. El robot se puede transportar a lugares como el patio, lo cual no acerca la enseñanza solo, sino también otros elementos como la socialización del recreo. El objetivo es, básicamente, "que ese niño no se desconecte de las clases ni tampoco a nivel social".

Imagen de una clase del Dioce. / Pablo Parra

La forma de funcionar es muy sencilla. En la parte superior, la herramienta tiene una luz, que bien puede ser verde (estoy disponible), azul (no estoy disponible para participar) o amarilla (tengo una pregunta). Ismael podrá preguntar a través de un micrófono las dudas que tenga. "Con este tipo de enfermedad se suelen aislar mucho y lo que se pretende es que ese aislamiento se corte. Al final, si el niño está en el hospital, como ha pasado con nuestro hijo, que ha estado ocho meses en el hospital y ha perdido todo el curso, a través de este proyecto lo que se permite es que el niño siga la educación y no pierda nada", explica la madre de Ismael, Rebeca.

Un proceso de altibajos

Al chico se le diagnosticó la enfermedad el pasado mes de diciembre, iniciando un proceso de quimioterapia e incertidumbre en el que estuvo volcada por completo desde el primer día la tutora. La propia familia era la que iba pidiendo deberes para que Ismael no perdiera el ritmo. "Una enfermedad de este tipo y más de carácter infantil es brutal, pero es verdad que ellos académicamente han tenido mucho interés", relata la tutora. "Entonces, cuando me trasladan esta información de esta maquinita para ponerla en clase, yo digo que hay que darle esa oportunidad, porque además es una familia que está súper interesada".

Al final, hay que entretenerlo de alguna manera en un proceso que es bastante duro y en el que, además, existía un aislamiento.

Con ZOE, los padres de Ismael declaran que el niño está "muy contento", ya que, de alguna manera, va a ser como volver al instituto, aunque físicamente tenga que estar en casa o en el hospital. "En casa está todo el día diciendo que está aburrido, que quiere que empiece el instituto ya y poder trabajar".

PROYECTO ZOE / Cedida

El objetivo, al final, no es solo que Ismael pueda seguir una clase desde casa o desde el hospital. También que pueda volver a sentirse parte de su colegio. Durante los meses más duros de la enfermedad, el contacto con sus compañeros no siempre fue sencillo. A sus 14 años, una de las preocupaciones del adolescente era cómo le verían después de los cambios físicos provocados por el tratamiento. "¿Qué van a decir mis compañeros si me ven sin pelo, sin cejas?", recuerda su madre.

Pese a esas dificultades, sus compañeros han tratado de mantener el vínculo siempre. Durante las pasadas Navidades, cuando la familia tuvo que pasar esas fechas en el hospital, alumnos y profesores le enviaron un vídeo para felicitarle. Ahora, con el Proyecto ZOE, ese contacto podrá ser más directo y formar parte de su día a día, no solo a través de mensajes o vídeos puntuales.

El 'Dioce', pionero en España

Quien está muy orgulloso del proyecto es, precisamente, el centro educativo. "Para nosotros la verdad es un honor que sirva de ayuda para Ismael en este caso y que también sirva de ejemplo al resto de niños de la clase y del colegio para dar normalidad a una enfermedad, que esté totalmente en plena inclusión, con el niño trabajando, interactuando desde su casa y que sirva para no aislarse", afirma el director del colegio Diocesano, Jesús Pedro Batuecas.

Batuecas pone especial énfasis en agradecer a la Junta de Extremadura por la "posibilidad" de poder ayudar a Ismael y poder concienciar al resto de niños. En segundo lugar, a los padres, Rebeca e Ismael, por "el interés en el crecimiento intelectual y de la educación", ya que "hubiera sido más reticente dar prioridad a otro aspecto de la enfermedad". También a la asociación AOEX, con la que "han sido todo facilidades".

A los lados, los padres de Ismael. En el centro, la tutora y el director. / Pablo Parra

Pero, especialmente, a quien agradecen todo, tanto director como padres, es a la tutora y su "labor imprescindible". "No le ha soltado la mano en ningún momento", cuenta Rebeca sobre la docente. Es más, ya pidió en varias ocasiones que haga lo posible para ser su tutora un año más. "Es que no quiero otros profesores, sobre todo por cómo se ha comportado personalmente con nosotros".

La propia Montaña explica que sabe cómo proceder en estas situaciones porque ya lo ha vivido por un caso personal. "Se sorprendieron de tantas cosas que sabía, hasta que les tuve que decir que ya lo había vivido". De todas formas, la educadora señala que va a realizar un curso. "Creo que es fundamental, independientemente de toda la información que a mí me llegue y de todo lo que me puedan decir y de todo lo que yo pueda saber. El saber no ocupa lugar y con todo esto es mejor estar más formada para que luego yo esa formación que tenga también se la pueda trasladar al resto de profes".

En este inicio de curso, mientras el resto de alumnos regresa a las aulas para comenzar un nuevo año académico, Ismael también tendrá su particular vuelta al colegio. No lo hará sentado en su pupitre, pero podrá estar presente a través de ZOE, seguir las clases, preguntar a su profesora y compartir con sus compañeros momentos que hasta ahora la enfermedad le había obligado a vivir desde la distancia.