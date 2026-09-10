Incivismo urbano
Vandalizan los nuevos contenedores de Antonio Silva en Cáceres pocas semanas después de su instalación
Los nuevos contenedores instalados por el ayuntamiento han aparecido llenos de pintadas en pleno despliegue del sistema bilateral de recogida de residuos. La renovación municipal prevé 570 unidades y nuevos camiones para agilizar la retirada de basura
Los nuevos contenedores de basura instalados en la calle Catedrático Antonio Silva de Cáceres han sido objeto de actos vandálicos cuando todavía está en marcha la renovación de las paradas de contenedores de la capital cacereña. El episodio afecta así a mobiliario urbano recién incorporado a las calles. Tres de las cuatro unidades instaladas están llenas de grafitis y ahora queda por saber el alcance económico de los desperfectos o si será necesaria su reparación o sustitución.
Los contenedores de Antonio Silva forman parte del despliegue con el que Cáceres está sustituyendo progresivamente buena parte de los antiguos recipientes por un nuevo modelo ligado al sistema de recogida bilateral de residuos. El Ayuntamiento de Cáceres presentó el pasado 24 de julio este nuevo sistema, desarrollado junto a la concesionaria Valoriza. El plan contempla la incorporación de 570 nuevos contenedores y su distribución por los distintos barrios de la ciudad.
La principal diferencia con el sistema anterior está en la recogida. Los nuevos recipientes pueden ser retirados desde cualquiera de los dos lados de la calzada mediante una grúa robotizada instalada en los camiones. Según explicó el consistorio durante su presentación, esto permite reducir los tiempos de parada y ofrece más posibilidades para decidir dónde se ubican las islas de contenedores. El cambio no es únicamente operativo. El ayuntamiento defendió en su puesta de largo que los nuevos modelos son más funcionales y presentan una estética más moderna que los anteriores. Su instalación comenzó a extenderse por diferentes puntos de Cáceres durante la segunda mitad de agosto y ha continuado durante las últimas semanas.
Dos tamaños según la calle
La renovación incluye dos tipos principales de recipientes. El grueso del contrato corresponde a 500 contenedores metálicos, de la marca Sanimobel, con capacidades de entre 3.000 y 4.000 litros y destinados principalmente a grandes avenidas y zonas donde se genera un mayor volumen de residuos.
A ellos se suman otros 70 recipientes de inyección de la marca Contenur. Son unidades de menor tamaño y más manejables, concebidas para calles estrechas y otros lugares donde las dimensiones de los modelos de mayor capacidad dificultarían su instalación.
La implantación del sistema lleva aparejada también una renovación de la flota. El servicio incorpora cuatro nuevos vehículos: tres camiones recolectores bilaterales con capacidad de 20 metros cúbicos, uno de ellos totalmente eléctrico, y un cuarto vehículo dedicado específicamente al lavado de los contenedores.
El quinto contenedor
La transformación del sistema de recogida se completa con el contenedor marrón para los residuos orgánicos. Este quinto recipiente se está incorporando a numerosas paradas junto a los tradicionales amarillo para envases, azul para papel y cartón, verde para vidrio y gris para la fracción resto.
El contenedor de materia orgánica dispone de un sistema de apertura mediante tarjeta y su implantación forma parte de la estrategia municipal para extender la recogida separada de los biorresiduos.
El vandalismo sufrido ahora por los recipientes de Antonio Silva coincide, por tanto, con una fase especialmente visible de la renovación del servicio de limpieza de Cáceres, cuando los nuevos modelos están llegando de forma progresiva a las calles y barrios de la ciudad. Coincide además, con la aparición de un enorme grafiti en el escaparate de Punt Roma, en plena avenida de España.
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