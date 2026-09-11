Ana Belén, David Trueba, Ian Gibson, Inma Rubiales y Manuel Jabois, estrellas de Escribidores en Cáceres

Cáceres crece como ciudad cultural y lo hace a pasos de gigante. Prueba de ello es que acogerá en exclusiva el Festival Literario de América y Europa Escribidores, del 23 al 26 de septiembre. Los creadores, cineastas, periodistas y actores que desgranarán su conocimiento a lo largo de estos cuatro días son de nivel internacional. Figuras como David Trueba, Ray Loriga, Inma Rubiales, Fernando Alcalá, Ian Gibson, Ana Belén, Ramoncín, Lucía Méndez, Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Paula Ortiz, Antonio Soler, Juan del Val, Nativel Preciado, Mariana Sipos, Juan Cruz, Manuel Jabois, César Rendueles, Benito Zambrano, Jesús Carrasco, Víctor García León, Paloma Rando y Sergio del Molino, entre otras estrellas de la literatura y el cine, ya han confirmado su presencia en las diferentes mesas redondas del programa. Con esta acción Cáceres apuntala su camino hacia la Capitalidad Cultural Europea de 2031.

Así lo ha anunciado esta mañana Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, quien ha estado acompañado de José Luis Gil Soto, secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura; y Jorge Suárez, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres.

La compleja relación entre las pantallas y la literatura es el eje principal de este festival que, tras pasar por Málaga, México y Quito tendrá a Cáceres como anfitriona única, con un programa que se desarrollará entre la Sala Capitol y la Filmoteca de Extremadura. Todas las actividades de Escribidores 2026 son gratuitas y de acceso libre, porque el objetivo es fomentar el diálogo entre creadores, lectores y espectadores.

Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa. / Juan José Ventura

«Que alguien nos cuente una historia»

Gil Soto ha destacado la apuesta de la Junta por la literatura y por convertirla en «un lugar de encuentro» entre escritores, lectores y distintas tradiciones culturales. En este sentido, ha defendido que la mejor forma de mantener vivo el legado de Mario Vargas Llosa no es «convertirlo en una estatua de un escritor que pasó», sino prolongar la conversación con su obra y con la literatura contemporánea.

Esa conversación se amplía este año hacia el cine, las series, la literatura juvenil, la memoria, la salud mental o los debates sociales. «Cambian los soportes, pero permanece una antigua necesidad humana: que alguien nos cuente una historia», ha resumido el secretario general de Cultura, quien ha recordado que detrás de una película o una serie siempre existe un texto y que, en muchas ocasiones, su origen está precisamente en una obra literaria.

La celebración de Escribidores refuerza además la relación iniciada entre Extremadura y la Cátedra Vargas Llosa. Tras acoger el pasado año en Cáceres la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, por primera vez fuera del continente americano, Extremadura recibe ahora también por primera vez este festival. Para Gil Soto, esta colaboración permite incorporar a la región «a circuitos literarios de una enorme proyección».

El responsable de Cultura ha destacado también la presencia de nombres vinculados a Extremadura, como Inma Rubiales, y la apuesta específica por atraer al público más joven. La intención, ha señalado, es que las actividades no se limiten a escuchar a los invitados, sino que generen «una conversación real» con los asistentes, incluidos los estudiantes universitarios.

José Luis Gil Soto, secretario general de Cultura, y Jorge Suárez, concejal del Ayuntamiento de Cáceres. / Juan José Ventura

Tres líneas y una treintena de invitados

Raúl Tola ha explicado que Escribidores se ha construido sobre tres grandes líneas: literatura juvenil, literatura general y producción audiovisual, alrededor de las cuales se reunirán una treintena de invitados españoles y latinoamericanos. El director de la Cátedra Vargas Llosa considera que la relación entre literatura, cine y series constituye «un debate muy actual» y que el objetivo es llevarlo directamente ante el público cacereño.

El festival arrancará el miércoles 23 en el Capitol con David Trueba y Ray Loriga, que conversarán sobre el paso «de la página a la pantalla». El jueves será el turno de Inma Rubiales y Fernando Alcalá, que abordarán la salud mental en la ficción juvenil, mientras que la Filmoteca proyectará La casa de Bernarda Alba, de Mario Camus, con Ian Gibson y Ana Belén como protagonistas del coloquio. Ramoncín y Lucía Méndez debatirán ese mismo día sobre literatura y sociedad.

La jornada del viernes contará, entre otros nombres, con Juan del Val y Nativel Preciado, que hablarán sobre el agotamiento; y con las autoras juveniles Iria G. Parente y Selene M. Pascual. La Filmoteca proyectará además Al otro lado del río y entre los árboles, adaptación de Hemingway dirigida por Paula Ortiz, que participará en el posterior diálogo junto a Antonio Soler.

Manuel Jabois y César Rendueles, mano a mano

El sábado concentrará otra de las jornadas fuertes. Manuel Jabois y César Rendueles analizarán la meritocracia y la idea de que el esfuerzo ya no siempre basta, mientras que la Filmoteca recuperará La voz dormida, basada en la novela de la extremeña Dulce Chacón, con Benito Zambrano y Jesús Carrasco. También se proyectará un documental sobre Mario Vargas Llosa, con su directora Mariana Sipos y el periodista Juan Cruz.

La clausura servirá para entregar el Premio Escribidores a la Trayectoria a Carme Riera y terminará con una conversación sobre la escritura de series en España en la que participarán Paco Cabezas, Paloma Rando y Sergio del Molino.

Tola ha puesto especial énfasis en la literatura juvenil como puerta de entrada para nuevos lectores. «Los escritores de literatura juvenil, como ningún otro escritor en el mundo, son capaces de articular comunidades», ha señalado. De ahí la presencia de autoras con un enorme seguimiento entre adolescentes y jóvenes como Inma Rubiales, Iria G. Parente o Selene M. Pascual. La intención, ha explicado, es que ese vínculo con sus autores favoritos pueda convertirse después en «un puente» hacia otras formas de literatura.

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Escribidores nació en Málaga y posteriormente ha extendido sus ediciones a Ciudad de México y Quito, a las que se sumará Lima el próximo año. Ahora Cáceres asume por primera vez el capítulo español del festival, que Tola considera su edición principal, con la intención de convertirse durante cuatro días en «bisagra» del diálogo cultural entre Europa y América.