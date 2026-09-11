La arepa venezolana busca conquistar Cáceres con tres nuevas creaciones

La arepa venezolana vuelve este fin de semana a ser protagonista en Cáceres. Tochesuras celebra los días 12 y 13 de septiembre la III edición del TocheArepaFest, una cita gastronómica que nació en 2024 coincidiendo con el Día Mundial de la Arepa y que regresa ahora con tres nuevas creaciones concebidas especialmente para la ocasión.

La principal novedad de esta edición estará precisamente en esas tres propuestas. Los clientes podrán probarlas durante el festival y después decidir, mediante una votación a través de la cuenta oficial de Instagram de Tochesuras, cuál de ellas merece incorporarse de forma permanente a la carta del establecimiento.

Tres nuevas propuestas para elegir

La fórmula permite que el público tenga un papel protagonista en la evolución de la oferta gastronómica de Tochesuras. Las tres creaciones estarán disponibles fuera de la carta habitual durante el fin de semana y competirán entre sí para convertirse en una nueva incorporación estable al menú.

El restaurante mantendrá además su oferta habitual de cocina venezolana, con la arepa como uno de sus principales exponentes, en una celebración que pretende reunir tanto a la clientela habitual como a vecinos y visitantes atraídos por la gastronomía del país sudamericano.

La iniciativa supone además la continuidad de una propuesta que comenzó en septiembre de 2024, pocos meses después de la apertura de Tochesuras en la plaza de Santiago. En aquella primera celebración, el establecimiento reunió más de diez variedades de arepas, entre ellas la Reina Pepiada, la Sifrina, la Cabimera o la Gringa, además de otras especialidades venezolanas como las cachapas y la parrilla.

Cartel de la tercera edición. / EP

Desde entonces, el Día Mundial de la Arepa se ha convertido en una de las citas señaladas del calendario del restaurante, que vuelve a utilizar esta celebración para introducir novedades y acercar al público cacereño distintas formas de entender uno de los alimentos más reconocibles de la gastronomía venezolana.

Gastronomía con música

El TocheArepaFest combinará durante esta tercera edición la propuesta gastronómica con actividades musicales y de ocio. El programa incluye rifas y sorteos, además de la sesión del DJ venezolano Luis Narvaez.

La música en directo correrá también a cargo de Nuria Ruiz García, conocida como La lotera del Barrio, y del Grupo Palante, que completarán el ambiente festivo previsto durante el fin de semana.

La celebración pretende así mantener el carácter abierto y participativo que ha acompañado al festival desde su nacimiento, utilizando la gastronomía como punto de encuentro entre la comunidad venezolana, los cacereños y quienes visitan la ciudad.

Una cita que crece en Cáceres

Tochesuras abrió sus puertas en 2024 en la plaza de Santiago, en el espacio que anteriormente ocupaba la taberna La Matilda, con una propuesta centrada en la gastronomía venezolana y algunas conexiones con el producto extremeño.

La familia formada por Daniela Ceballos y Daniel Clavijo puso entonces en marcha el establecimiento después de haber pasado por Ecuador antes de trasladarse a España. Entre sus primeras apuestas estuvo también la distribución en Cáceres de Polar Pilsen, una de las cervezas más conocidas de Venezuela.

Dos años después de aquella apertura, el TocheArepaFest alcanza su tercera edición y vuelve a convertir la plaza de Santiago en punto de encuentro en torno a la gastronomía venezolana. En esta ocasión, además, serán los propios comensales quienes tengan la última palabra para decidir cuál de las tres nuevas creaciones acaba formando parte de la carta de Tochesuras.