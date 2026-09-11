Arrancan Las Noches del Patrimonio: Cáceres se vuelca con la música, la danza y la cultura

Cáceres ha dado este viernes el pistoletazo de salida a Las Noches del Patrimonio, una de las principales citas del calendario de la ciudad, con una programación que durante dos jornadas llenará de música, danza, teatro, exposiciones y visitas numerosos espacios patrimoniales.

La apertura oficial se ha celebrado a las 19.30 horas en las escalinatas del ayuntamiento, con la asistencia del alcalde, Rafa Mateos, varios concejales del equipo de Gobierno, así como voluntarios y representantes de las distintas asociaciones y colectivos que colaboran en la celebración. Desde allí ha comenzado una edición especialmente significativa, ya que coincide con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El arranque de la cita ha dejado además un gran ambiente en el casco antiguo, donde desde primera hora de la tarde se ha podido ver a numerosos vecinos y visitantes recorriendo la ciudad monumental y participando en las primeras propuestas del programa. La celebración continuará durante este viernes y el sábado con una intensa agenda que se extenderá por palacios, museos, iglesias, ermitas y otros enclaves patrimoniales. Muchos de ellos abrirán de forma extraordinaria hasta la medianoche, con entrada libre hasta completar aforo, aunque algunas visitas requieren reserva previa.

Mateos ha definido este evento como "una de las citas más esperadas por todos los vecinos de Cáceres" y ha incidido además en la singularidad de esta edición: "Vamos a abrir en la ciudad 40 espacios y vamos a desarrollar 40 actividades para conmemorar una fecha muy especial para nuestra ciudad". El regidor ha animado tanto a los cacereños como a quienes visitan la ciudad estos días a participar en las propuestas y a "disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras actividades, de nuestro patrimonio, de nuestra historia y de nuestra cultura".

De Furriones a Acetre

La música tendrá un peso destacado durante todo el fin de semana. Este viernes están previstas actuaciones como 'Drum Battle' en el Arco de la Estrella, Tamara Alegre en Santa María y Furriones en la Plaza Mayor, además de otras propuestas en palacios y museos.

El Foro de los Balbos acoge también 'Jogler', de Kor'sia, mientras que el sábado será el turno de Acetre, que actuará en la plaza Mayor, junto a otras citas como Blues Beats Trío en el barrio de San Antonio o el Ensemble de Metales del Conservatorio Hermanos Berzosa en el Palacio de Carvajal.

La danza contemporánea tendrá asimismo protagonismo en el Museo Helga de Alvear, que el sábado recibirá una propuesta conjunta de compañías de Chile y Perú basada en la utilización de tecnología para transformar en sonido las vibraciones generadas por los cuerpos.

La programación se completa con teatro familiar, talleres infantiles, cine, poesía y actividades para jóvenes, además de iniciativas itinerantes como los 'Ciclopoemas' o las 'Escenas a la cola', concebidas para amenizar las esperas en los accesos a los monumentos.

El patrimonio sale de intramuros

Una de las principales novedades de esta edición es que Las Noches del Patrimonio salen por primera vez del recinto intramuros. Entre los nuevos escenarios destaca la Cueva del Conejar, que puede visitarse durante las dos jornadas después de los trabajos realizados en esta cavidad prehistórica. También se incorpora el Centro de Interpretación del Campamento Romano de Cáceres el Viejo, donde el sábado habrá recreaciones históricas, teatro y observaciones astronómicas.

A ello se suma la apertura extraordinaria de numerosos espacios como el Baluarte de los Pozos, el Olivar de la Judería, la Torre del Horno, el Palacio de la Isla, la Casa de los Caballos, el Palacio de Toledo-Moctezuma o la Concatedral de Santa María, además de iglesias, ermitas, fundaciones y galerías.

El ayuntamiento vuelve a exhibir además en el salón de plenos el códice original de los Fueros de Cáceres, mientras que el Palacio de la Isla acoge varias exposiciones, entre ellas una dedicada a los 40 años de Cáceres como Patrimonio Mundial y otra que reúne 40 carteles del Cristo Negro fechados entre 1986 y 2026.

Con la mirada puesta en 2031

Las Noches del Patrimonio también sirven este año para reforzar la proyección de la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad recibe durante estas jornadas a representantes y artistas de Évora 2027, que presentan su proyecto cultural en el Ateneo de Cáceres, mientras que la plaza Mayor acoge el Espacio Transcultura, una propuesta participativa ligada a la candidatura cacereña.

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Cáceres inicia así un fin de semana en el que su patrimonio vuelve a convertirse en escenario y protagonista, con una programación que combina la apertura de monumentos con propuestas culturales repartidas por buena parte de la ciudad.