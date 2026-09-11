Cáceres abre al público la Cueva del Conejar, un viaje de 17.000 años bajo tierra: "El patrimonio tiene que estar al alcance de la ciudadanía"

La espera ha llegado a su fin. Este viernes, con motivo de las Noches del Patrimonio, la Cueva del Conejar abre oficialmente sus puertas al público y deja de ser un lugar reservado prácticamente a investigadores para convertirse en un nuevo espacio visitable de Cáceres. La intención del Ayuntamiento es que la cavidad se incorpore de forma estable a la oferta patrimonial, cultural y turística de la ciudad y que, en el futuro, pueda enlazarse con la neocueva de Maltravieso.

Durante décadas, el Conejar ha permanecido ligado al trabajo científico y a las investigaciones sobre el pasado más antiguo del Calerizo. Ahora comienza una nueva etapa para una cavidad de unos 400 metros cuadrados, con una cámara principal conectada a una galería subterránea, que conserva restos y evidencias de distintos momentos de ocupación humana a lo largo de miles de años.

El concejal de Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha presentado la apertura este viernes acompañado por el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, además del paleontólogo Antoni Canals, director del equipo de investigación Primeros Pobladores de Extremadura y vinculado durante décadas al estudio de la Cueva del Conejar.

Leal ha definido la jornada como "un día histórico para la ciudad" por la recuperación de "uno de los espacios arqueológicos más importantes y singulares de nuestro término municipal". La filosofía, ha explicado, pasa por sacar el patrimonio de los espacios exclusivamente científicos para acercarlo a la ciudadanía.

"El patrimonio no solo hay que conservarlo, también hay que conocerlo, explicarlo y ponerlo al alcance de la ciudadanía", ha señalado.

Una actuación de 110.000 euros para abrir la cueva

Para hacer posible esta apertura, el Ayuntamiento de Cáceres, a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, ha desarrollado un proyecto de adecuación y musealización destinado a garantizar el acceso en condiciones de seguridad y conservación, además de facilitar que el visitante pueda comprender lo que está viendo.

La actuación ha permitido establecer un recorrido por el interior e incorporar paneles y recursos divulgativos. La inversión total asciende a 110.000 euros, de los que 11.000 corresponden a asistencias técnicas, 89.000 a las obras y 10.000 a los paneles infográficos. El proyecto ha contado con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos Next Generation de la Unión Europea.

"Nuestro objetivo no es simplemente abrir una puerta. Nuestro objetivo es que quien entre en la Cueva del Conejar comprenda qué tiene delante, qué importancia tiene este lugar y qué nos cuentan sus restos sobre quienes vivieron aquí hace miles de años", ha explicado Leal.

Porque esa es precisamente una de las claves de esta nueva etapa: no se trata únicamente de poder entrar en una cueva, sino de entender el valor arqueológico, paleontológico y geológico de un enclave que forma parte de la historia más antigua del territorio.

Más de 1.100 personas para 320 plazas

La expectación generada por la apertura ha quedado patente incluso antes de que comenzaran las primeras visitas. Durante este viernes y sábado se han organizado cuatro turnos de 40 personas cada día, con una capacidad aproximada de 320 visitantes.

La demanda, sin embargo, ha multiplicado esa cifra. Se han recibido solicitudes para unas 1.100 personas, más del triple de las plazas disponibles, y se han gestionado alrededor de 1.200 correos electrónicos relacionados con la organización de las visitas.

Los visitantes podrán recorrer la cavidad acompañados por especialistas y conocer de primera mano su importancia. Además, tanto este viernes como el sábado, a las 20.00 horas, se celebra una charla inaugural a cargo de Antoni Canals, investigador de la Cueva del Conejar y director de Primeros Pobladores de Extremadura. Ambas sesiones han completado ya sus plazas.

El Ayuntamiento considera esta respuesta una primera muestra del interés que puede despertar el enclave y trabaja ahora en la fórmula para organizar las visitas ordinarias. Todavía está por determinar la periodicidad, ya que el acceso deberá compatibilizarse con las especiales condiciones de conservación de la cavidad.

La previsión es que las visitas se realicen con inscripción previa y grupos limitados, con especial atención también al ámbito educativo. La intención municipal es que colegios e institutos puedan incorporar el Conejar a sus actividades y utilizarlo para acercar a los alumnos a la prehistoria de Cáceres.

Canals, además, trabaja en un programa docente específico con un instituto de Alcalá de Henares que plantea utilizar la cueva como aula para trabajar de forma transversal materias como biología, historia, plástica y patrimonio. "Van a tener el Conejar como aula excepcional", señaló el investigador.

27 años de investigación para llegar hasta aquí

La apertura llega después de un largo recorrido científico. El equipo de Primeros Pobladores de Extremadura comenzó sus trabajos en la cavidad hace 27 años, aunque la historia de la investigación del Conejar se remonta mucho más atrás, ya que las primeras intervenciones científicas se sitúan a comienzos del siglo XX y la cueva ya era objeto de estudios arqueológicos en torno a 1917.

"Hoy aquí culminamos un proceso muy complejo que ha implicado a muchas personas", explicó Canals durante la presentación. Pero la apertura no supone, ni mucho menos, el final de la investigación. "Hoy apostamos por la continuidad en la divulgación del patrimonio".

El Conejar continúa teniendo interés para la ciencia. Los investigadores mantienen materiales in situ y existe la posibilidad de regresar a determinados puntos de la cavidad si futuras investigaciones lo requieren. El equipo continuará además trabajando con los materiales y datos obtenidos durante las distintas campañas.

La casa de quienes utilizaron Maltravieso

El valor del Conejar se entiende especialmente cuando se contempla junto al resto de cavidades del Calerizo de Cáceres. Forma parte de un conjunto en el que también se encuentran Maltravieso y Santa Ana, y permite completar la visión sobre las comunidades humanas que ocuparon este territorio.

Uno de los datos más relevantes es la presencia de evidencias de hace aproximadamente 17.000 años, correspondientes al Paleolítico superior y relacionadas cronológicamente con la Sala de las Chimeneas de Maltravieso, donde se conservan las conocidas representaciones de manos.

Canals defiende que ambas cavidades pudieron desempeñar funciones complementarias. "He defendido la idea de que el Conejar es la casa de las personas que utilizaron Maltravieso como centro simbólico", sostiene el investigador.

En el yacimiento se han localizado huesos grabados y otros objetos con carácter simbólico y decorativo, elementos que permiten acercarse no solo a la vida cotidiana de aquellos grupos, sino también a su dimensión cultural.

Del cazador-recolector a los primeros agricultores

Hace unos 8.000 años, la cavidad vuelve a ofrecer información sobre uno de los grandes cambios de la prehistoria: el paso de las sociedades de cazadores-recolectores hacia comunidades que comenzaron a producir sus propios alimentos. En el Conejar se han documentado evidencias relacionadas con este proceso, entre ellas trigo y restos de animales domésticos, fundamentalmente cabras y ovejas.

"Tenemos ese proceso de transición", explicó Canals, que considera especialmente interesante estudiar cómo se produjo este cambio en la fachada atlántica de la península y su relación con las transformaciones climáticas de aquel periodo.

Los materiales más recientes identificados en la cavidad rondan los 6.000 años y aparecen asociados a niveles con cerámica. También se han localizado materiales cerámicos de entre 3.000 y 4.000 años en una de las brechas de la cueva.

No todo el registro arqueológico ha llegado, sin embargo, hasta nuestros días. La relación de la cavidad primero con el entorno rural y posteriormente con el crecimiento urbano provocó alteraciones y destrucciones de parte de sus niveles arqueológicos.

"La lástima de todo esto es que el nivel informativo que tenemos en la Cueva del Conejar es muy reducido por la propia historia de la cavidad", lamentó Canals.

El siguiente paso: conectar Conejar y Maltravieso

La apertura del Conejar coincide además con otro proyecto que puede cambiar la forma de acercarse a la prehistoria de Cáceres: la futura neocueva de Maltravieso. El Ayuntamiento maneja actualmente un plazo aproximado de seis meses para este proyecto.

La intención es que ambos recursos puedan terminar conectados dentro de una misma oferta. Maltravieso permitirá acercarse al patrimonio rupestre de una de las grandes cavidades prehistóricas de la ciudad, mientras que el Conejar aporta una dimensión especialmente relevante desde los puntos de vista arqueológico, científico y educativo. "Hoy creo que damos el pistoletazo de salida a una nueva visión de ese patrimonio", señaló Canals.

Una visión que pasa por divulgación, docencia e investigación, pero también por permitir que los propios cacereños conozcan un lugar que durante décadas ha estado mucho más cerca de los científicos que del público.

"La recuperación de un espacio como este no empieza ni termina con una obra. Detrás hay décadas de investigación y tiene que haber también una apuesta permanente por la conservación, la divulgación y el conocimiento", ha subrayado Leal.

La Cueva del Conejar abre así una puerta física, pero también una simbólica: la que permite a Cáceres acercarse a una parte de su historia que comenzó miles de años antes de que existiera la ciudad tal y como hoy la conocemos.