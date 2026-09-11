Cáceres aprueba la bajada del IBI al 0,70% y de hasta 84 euros en el impuesto de circulación

El gobierno municipal de Cáceres ha dado un nuevo paso para sacar adelante su segunda bajada de impuestos de la legislatura. La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Especial de Cuentas y Empresa ha dictaminado favorablemente este viernes las modificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM).

Las propuestas han obtenido los votos favorables de PP y Vox, mientras que PSOE y Unidas Podemos han votado en contra. La decisión de la comisión no supone todavía la aprobación definitiva de las nuevas tarifas: los expedientes deberán pasar ahora por el Pleno de la Corporación para su aprobación inicial y, posteriormente, someterse al correspondiente periodo de exposición pública.

La principal modificación del IBI afecta al tipo general de los inmuebles urbanos, que pasará del actual 0,72% al 0,70% si concluye la tramitación prevista. El tipo correspondiente a los inmuebles de naturaleza rústica también se reduce dos centésimas, desde el 0,87% hasta el 0,85%.

¿Qué supone esa diferencia en un recibo? Tomando únicamente como referencia el tipo impositivo, una vivienda con un valor catastral de 100.000 euros pasaría de una cuota de 720 a 700 euros, una reducción de 20 euros anuales antes de aplicar las posibles bonificaciones. Con 150.000 euros de valor catastral, la diferencia sería de 30 euros.

La mayor rebaja del IBI, para determinados inmuebles empresariales

El cambio es considerablemente mayor para determinados inmuebles urbanos no residenciales. La propuesta elimina el tipo diferenciado del 1% que actualmente se aplica a aquellos que superan los 350.000 euros de valor catastral y los sitúa también en el tipo general del 0,70%.

En términos porcentuales, pasar del 1% al 0,70% supone una reducción del 30% de la cuota derivada exclusivamente de ese tipo. Por ejemplo, para un inmueble sujeto a esta tributación con un valor catastral de 400.000 euros, la aplicación del 1% supondría 4.000 euros, mientras que con el 0,70% serían 2.800 euros: 1.200 euros menos, sin tener en cuenta otros elementos que pudieran intervenir en el recibo.

La Comisión de Economía y Hacienda ha dado luz verde este viernes a la segunda rebaja fiscal planteada por el gobierno de Rafa Mateos, que reduce los tipos del IBI urbano y rústico y recorta las cuotas del impuesto de circulación en Cáceres

El concejal de Economía y Hacienda, Ángel Orgaz, ha defendido que esta parte de la modificación beneficiará "de manera muy especial al sector empresarial" y ha recordado que la supresión del tipo diferenciado era una de las medidas que venía planteando el ejecutivo local.

La propuesta da continuidad a la primera rebaja del IBI impulsada durante esta legislatura, que entró en vigor en 2025 y redujo el tipo general urbano del 0,75% al 0,72% y el rústico del 0,90% al 0,87%.

Hasta 84 euros menos para los turismos de mayor potencia

La otra modificación se centra en el conocido como impuesto de circulación. El Ayuntamiento plantea reducir las tarifas del IVTM en prácticamente todas las categorías de vehículos.

El mayor descenso en euros se producirá en los turismos de 20 caballos fiscales o más. La nueva cuota propuesta queda fijada en 140 euros, lo que representa una rebaja de 84 euros sobre la tarifa actual, equivalente al 37,5%.

También se rebajará de forma destacada el recibo de las motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos. En este caso, la cuota pasará a ser de 84 euros, 37 euros menos que actualmente, lo que supone una reducción del 30,6%.

Rafa Mateos y Ángel Orgaz. / E. P.

Las bajadas alcanzan igualmente a otras categorías de turismos, autobuses, camiones, tractores, remolques y motocicletas. Permanecerán sin cambios, según la propuesta aprobada en comisión, las tarifas aplicables a los ciclomotores y a las motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos.

Bonificación del 75% para eléctricos e híbridos

La nueva regulación mantiene además un tratamiento específico para los vehículos eléctricos e híbridos. Estos podrán beneficiarse de una bonificación del 75% de la cuota durante dos años consecutivos, incluido el ejercicio correspondiente a su matriculación.

La modificación del impuesto de circulación se suma así a la reducción del IBI dentro de un paquete fiscal que el gobierno local había anunciado con anterioridad y que se plantea de cara al próximo ejercicio.

Orgaz ha afirmado que las medidas responden al compromiso del ejecutivo de Rafa Mateos de "reducir los impuestos y dejar más dinero en el bolsillo de las familias y de los ciudadanos". El concejal ha presentado las modificaciones como la segunda gran rebaja fiscal desarrollada por el equipo de gobierno durante el actual mandato.

El gobierno defiende que las cuentas permiten la rebaja

El responsable municipal de Hacienda ha defendido también que la reducción puede acometerse sin comprometer los servicios públicos. Orgaz ha asegurado que el Ayuntamiento cuenta con el presupuesto más elevado de su historia y ha destacado la situación de deuda municipal.

Las cuentas de 2026 ascienden a 90,66 millones de euros, el presupuesto más alto aprobado hasta ahora por el Ayuntamiento. El propio gobierno municipal ha cifrado además los ingresos previstos por impuestos directos en 38,29 millones de euros y los ha presentado como el nivel de recaudación más alto alcanzado por el consistorio.

Orgaz ha utilizado estos datos para defender que es posible compatibilizar una menor presión fiscal con el mantenimiento de los ingresos municipales. También ha criticado el voto contrario de PSOE y Unidas Podemos a las modificaciones planteadas.

La rebaja, en cualquier caso, todavía debe completar su recorrido administrativo. Tras el dictamen favorable de la comisión de este viernes, las modificaciones de las ordenanzas fiscales tendrán que obtener el respaldo del Pleno y superar después el periodo de exposición pública antes de poder quedar definitivamente aprobadas.