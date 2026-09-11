Cáceres despliega una variada oferta cultural este fin de semana: actividades infantiles, patrimonio y un concierto

Numerosas opciones culturales para todos los públicos.

Una tarde de pistas, acertijos e inglés para los más pequeños

El Parque del Príncipe de Cáceres acogerá la primera actividad de 'Experience by Aly', un nuevo proyecto dirigido al público infantil que combina creatividad, diversión y aprendizaje. La iniciativa arrancará con una Gran Búsqueda del Tesoro Infantil, una aventura en la que los pequeños exploradores deberán seguir pistas, resolver acertijos y recorrer el parque hasta encontrar el tesoro escondido. La actividad busca fomentar el trabajo en equipo, la curiosidad y el aprendizaje del inglés de una forma natural y divertida. La primera clase tendrá lugar a las 16.00 horas, con un precio de 15 euros, y supondrá el comienzo de un programa pensado para ofrecer a los niños experiencias educativas diferentes y llenas de imaginación.

Cáceres vuelve a celebrar Las Noches del Patrimonio con dos jornadas culturales

Cáceres volverá a ser protagonista de Las Noches del Patrimonio, la gran celebración cultural que reúne de forma simultánea a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. La iniciativa alcanza este año su novena edición y se celebrará en la ciudad los días 11 y 12 de septiembre de 2026. Durante estas dos jornadas, vecinos y visitantes podrán acercarse al patrimonio y la cultura de Cáceres a través de una programación especial vinculada a su conjunto histórico. La propuesta busca poner en valor el patrimonio de la ciudad y ofrecer nuevas formas de disfrutar de sus espacios y de su riqueza cultural. Las Noches del Patrimonio se presentan así como una oportunidad para redescubrir Cáceres y disfrutar de su patrimonio vivo desde una perspectiva diferente, en una cita que combina historia, cultura y participación ciudadana. El programa completo de actividades puede consultarse a través del código QR incluido en el cartel oficial de la celebración.

El Viaje de Roan lleva su rock alternativo al Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas acogerá este viernes, 11 de septiembre, el directo de El Viaje de Roan, banda originaria de Logrosán que llega a Cáceres con una propuesta de rock alternativo marcada por las guitarras melódicas y unas letras centradas en las raíces y en el camino por recorrer. Tras su participación en el III Festival LogroRock, el grupo continúa llevando su música a nuevos escenarios y recala ahora en uno de los espacios culturales más reconocidos de la ciudad. El patio del Corral será el escenario elegido para una actuación que permitirá al público disfrutar de su sonido en directo. El concierto comenzará a las 20.00 horas y tendrá entrada libre hasta completar aforo, convirtiéndose en una nueva cita para los amantes de la música en directo y del rock alternativo en Cáceres.