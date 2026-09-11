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Cooperación internacional

Cáceres destina 115.000 euros a proyectos de cooperación al desarrollo de las ONG

Las entidades podrán recibir hasta 5.000 euros y tendrán diez días hábiles para presentar sus solicitudes

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Cáceres

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Cáceres / UNA EXTREMADURA DIGNA - Archivo

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Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres, a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), ha abierto la convocatoria de ayudas para que las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) puedan poner en marcha proyectos de cooperación al desarrollo durante 2026. Las bases y el extracto de la convocatoria se han publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cáceres.

La convocatoria cuenta con una partida de 115.000 euros, que se divide en dos modalidades: 67.500 euros para proyectos de inversión y 47.500 euros para proyectos de gasto corriente. Cada entidad podrá presentar una única solicitud y optar únicamente a una de estas dos modalidades, con una ayuda máxima de 5.000 euros por organización.

La concejala de Servicios Sociales, Jacobi Ceballos, ha defendido el papel de estas organizaciones y su trabajo con comunidades que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

"La cooperación al desarrollo es también una forma de entender la acción de una ciudad como Cáceres, comprometida con la solidaridad y con la mejora de las condiciones de vida de las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad", ha señalado.

Ceballos ha destacado además que las ayudas pretenden respaldar el trabajo que realizan las ONGD sobre el terreno. "Conocen de primera mano las necesidades de las comunidades con las que trabajan y son fundamentales para que los recursos lleguen allí donde más se necesitan", ha indicado.

Desde el acceso al agua hasta la igualdad

Las subvenciones podrán destinarse a proyectos relacionados con diferentes ámbitos de la cooperación internacional. Entre las prioridades establecidas en la convocatoria se encuentran la lucha contra el hambre y la soberanía alimentaria, la educación básica, la salud y la higiene y el acceso al agua potable y al saneamiento.

También se contemplan actuaciones relacionadas con la vivienda y la habitabilidad, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de las estructuras democráticas, la justicia y la paz.

La convocatoria incluye asimismo proyectos vinculados al empleo y la economía solidaria, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.

De esta forma, las ayudas municipales buscan apoyar iniciativas que actúen sobre algunas de las necesidades básicas de las comunidades con las que trabajan las organizaciones y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

Diez días para presentar las solicitudes

Las organizaciones interesadas disponen de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP para presentar la documentación.

Las solicitudes podrán tramitarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Cáceres, de las oficinas de la Red ORVE o del Registro Electrónico de la Red SARA.

Entre los requisitos establecidos figura que las entidades estén legalmente constituidas y carezcan de ánimo de lucro, además de estar inscritas tanto en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas como en el registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) o de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).

También deberán contar con domicilio social o representación permanente y actividad en Cáceres durante al menos un año, además de cumplir el resto de condiciones recogidas en las bases de la convocatoria.

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La iniciativa permitirá así que organizaciones con presencia y actividad en la ciudad puedan acceder a financiación municipal para desarrollar durante 2026 proyectos de cooperación en diferentes ámbitos y territorios.

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