Vandalismo urbano
Cáceres limpia los contenedores vandalizados de Antonio Silva mientras la Policía investiga la autoría
Valoriza ha eliminado las pintadas del mobiliario mientras la Policía Local mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer quién o quiénes están detrás de los hechos
Los contenedores vandalizados de la calle Catedrático Antonio Silva vuelven a presentar su aspecto habitual después de la intervención realizada por Valoriza, la empresa concesionaria del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos de Cáceres.
Los operarios han procedido a eliminar las pintadas que habían aparecido sobre este mobiliario urbano, poniendo fin, al menos desde el punto de vista de la limpieza, a los efectos visibles del acto vandálico.
La actuación se produce después de que los recipientes fueran objeto de pintadas cuya autoría se encuentra todavía bajo investigación. No han trascendido por el momento detalles sobre el número exacto de contenedores afectados, el coste de los trabajos necesarios para recuperar su estado ni posibles daños adicionales ocasionados en el mobiliario.
La Policía Local mantiene abierta la investigación
La limpieza de los recipientes no supone, sin embargo, el cierre del episodio. La Policía Local de Cáceres continúa investigando la autoría de las pintadas con el objetivo de esclarecer quién o quiénes las realizaron.
Las pesquisas siguen, por tanto, su curso mientras el mobiliario afectado ya ha sido acondicionado. Hasta que avance la investigación, no procede atribuir los hechos a ninguna persona concreta.
El episodio se suma a otros actos vandálicos registrados durante los últimos meses sobre elementos de uso público de la ciudad. A comienzos de septiembre, la Policía Local identificó a uno de los presuntos autores de unas pintadas realizadas en Fuente Hinche, donde los agentes llegaron a intervenir 11 botes de pintura en spray.
Valoriza ha retirado las pintadas aparecidas en varios contenedores de la calle Catedrático Antonio Silva, en Cáceres, después de que fueran vandalizados. Mientras tanto, la Policía Local mantiene abierta la investigación para tratar de identificar al autor o autores de los hechos
Valoriza asumió en febrero de 2024 el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Cáceres. El contrato municipal tiene una duración de 11 años e incluye, entre otras prestaciones, la limpieza y mantenimiento de los propios contenedores distribuidos por la ciudad.
La retirada de grafitis de este tipo de mobiliario tampoco es una actuación aislada. El Ayuntamiento informó este mismo verano de intervenciones específicas de Valoriza para limpiar pintadas en papeleras y contenedores de otros puntos de Cáceres.
Con la actuación realizada ahora en la calle Catedrático Antonio Silva, las marcas han desaparecido de los recipientes afectados. La parte pendiente queda en manos de la investigación policial, que deberá determinar la autoría de los hechos.
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