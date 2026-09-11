Cáceres se prepara para un fin de semana de procesiones y cultos con el Cristo Negro, el Humilladero y Jesús Nazareno

Cáceres afronta un fin de semana marcado por la actividad de sus cofradías, con varias citas religiosas que llevarán a las calles y a los templos de la ciudad procesiones, cultos, música y actos solidarios. El momento más singular llegará el domingo, cuando el Cristo Negro vuelva a salir en procesión de forma extraordinaria coincidiendo con el 40 aniversario de la refundación de su hermandad. Ese mismo día también tendrá lugar la procesión del Cristo del Humilladero, mientras que la Cofradía de Jesús Nazareno celebrará durante toda la semana su Solemne Novenario y Fiesta Principal.

La programación comenzará este viernes y se prolongará durante los próximos días con actos en distintos puntos de la ciudad.

La Romería del Humilladero

La Romería del Cristo del Humilladero se desarrollará durante los días 12 y 13 de septiembre y tendrá su jornada principal el domingo. A las 11.00 horas está prevista la celebración de la Eucaristía y, una hora después, a las 12.00, comenzará la procesión del Cristo del Humilladero.

La imagen volverá así a encontrarse con sus hermanos y devotos en una de las principales citas anuales de la hermandad.

Cartel de las fiestas del Humilladero. / Pablo Parra

La jornada del sábado arrancará desde las 13.00 horas con música ambiental. A las 14.30 horas se celebrará un arroz solidario, acompañado de la actuación del Grupo Palante y comida y bebida a precios populares.

Ya por la tarde, a partir de las 19.00 horas, llegará la fiesta de la espuma y una fiesta infantil con mascotas de animación. La programación continuará con la actuación del Grupo KM0 y DJ Jorge.

El domingo, después de la Eucaristía y la procesión, a partir de las 13.00 horas tendrá lugar una mesa de ofrendas y una fiesta Holi, además de la actuación de DJ Jorge. Durante las actividades habrá también comidas y bebidas a precios populares.

El Cristo Negro, 36 años después de su última extraordinaria

El gran acontecimiento del domingo llegará por la noche. La Cofradía Hermandad Penitencial del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús ha preparado para el 13 de septiembre una salida extraordinaria del Cristo Negro, una de las imágenes más singulares y reconocibles de la Semana Santa cacereña.

La jornada comenzará a las 20.30 horas con una misa en la Concatedral de Santa María. Durante la celebración está prevista la entrega del título de Hermano de Honor a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

Una vez finalizada la eucaristía se organizará el cortejo, cuya salida está prevista entre las 22.00 y las 22.30 horas, ya de noche. El Cristo Negro procesionará en unas condiciones excepcionales: sin sus habituales andas, únicamente sobre su cruz y portado directamente por los hermanos.

40 aniversario de la refundación del Cristo Negro. / Cedida

Se mantendrán, sin embargo, algunos de los elementos que forman parte de la identidad de esta hermandad, como los hábitos negros, las antorchas, la esquila y el timbal destemplado.

El recorrido también tendrá un carácter especial. La comitiva partirá de Santa María hacia el Arco de la Estrella y los Adarves y llegará hasta el convento de las Jerónimas, donde el Crucificado entrará en el interior para realizar una oración con la comunidad religiosa. Posteriormente, continuará por la calle Olmo y el entorno del Arco de Santa Ana y los Adarves antes de regresar a Santa María.

La entrada en las Jerónimas recuperará además una escena que no se produce en una procesión extraordinaria desde hace 36 años. La anterior tuvo lugar en mayo de 1990, con motivo del 500 aniversario de la fundación de la cofradía, y en aquella ocasión el Cristo Negro también entró en el convento.

La Cofradía del Santo Crucifijo de Santa María de Jesús fue fundada originalmente el 3 de mayo de 1490 y recuperó su actividad en 1985, para volver a procesionar en la Semana Santa de 1986.

La Cofradía del Nazareno mantiene su novenario durante toda la semana

A la actividad del fin de semana se suma la programación de la Cofradía de Jesús Nazareno, que celebra su Solemne Novenario y Fiesta Principal de 2026. Desde este viernes 11 y hasta el sábado 19 de septiembre, a las 20.15 horas, se celebrarán el rezo de la Novena y la Santa Misa. La Sagrada Cátedra estará ocupada por Francisco Javier Romero Rodríguez, párroco de Santiago, director espiritual de la cofradía, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Coria-Cáceres y deán presidente del Cabildo Catedral de Coria-Cáceres. En la celebración estará asistido por el vicario parroquial de Santiago, Bienvenu Ahetoa Kumalo.

La programación tendrá además un componente solidario. El viernes 18 de septiembre, a las 21.15 horas, después de la misa de la Novena, se celebrará el recital 'Música y Poemas en Honor de Jesús Nazareno'.

Cartel Novena del Nazareno 2026, / Cofradía de Jesús Nazareno

La cita combinará música y poesía y tendrá también un fin benéfico, ya que se recogerán productos de higiene personal y de limpieza destinados a Cáritas Parroquial de Santiago.

En la parte musical participará la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Misericordia, que interpretará marchas de procesión. La parte literaria correrá a cargo de Ignacio Lucero, mayordomo de la Cofradía de la Soledad y Santo Entierro; Alfredo Fondón, mayordomo de la Cofradía del Cristo del Amparo; y Antonio Jesús Martínez Floriano, mayordomo de la Cofradía de la Santa y Vera Cruz.

El programa del Nazareno concluirá el domingo 20 de septiembre, a las 12.00 horas, con la misa de la Solemne Fiesta Principal de la Cofradía, durante la que se llevará a cabo la imposición de medallas a los nuevos cofrades.

Así, Cáceres concentrará en apenas unos días varias de sus principales expresiones de religiosidad popular. Estos no serán los únicos actos relacionados con las cofradías cacereñas. No obstante, la a agenda tendrá su punto culminante el domingo, con el Cristo del Humilladero al mediodía y el Cristo Negro ya entrada la noche, y que continuará durante la semana con los cultos y actos de la Cofradía de Jesús Nazareno.