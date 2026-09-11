La misteriosa cara escondida entre las piedras de un enclave a un paso de la Plaza Mayor de Cáceres

El casco histórico de Cáceres guarda un enclave donde el refugio que ofrecen sus árboles durante el verano no es lo más interesante que se esconde a la sombra. Se trata de la plaza del Conde de Canilleros, un pequeño rincón de la Ciudad Monumental que permite escapar durante unos minutos del calor, pero también descubrir historias y detalles que pueden pasar inadvertidos incluso después de haber caminado por allí decenas de veces.

A diferencia de otros grandes espacios de la Ciudad Monumental, aquí no hacen falta demasiados pasos para viajar varios siglos. México, antiguos linajes cacereños, restos medievales y hasta un pedazo de la Plaza Mayor coinciden en unos pocos metros.

Una plaza más joven de lo que aparenta

El escenario es antiguo, pero su denominación no tanto. Conde de Canilleros no se convirtió oficialmente en el nombre de la plaza hasta 1977, cuando el Ayuntamiento decidió recordar con él a Miguel Muñoz de San Pedro, historiador y escritor cacereño que ostentó este título.

Hay que mirar al gran edificio que preside el espacio para retroceder mucho más. El Palacio Toledo-Moctezuma conserva elementos cuyo origen se sitúa entre los siglos XIV y XV y fue profundamente transformado siglos después. Sin embargo, detrás de su arquitectura hay una historia capaz de llevar al visitante desde Cáceres hasta el México del siglo XVI.

Un viaje al otro lado del Atlántico

Todo comienza con Juan Cano de Saavedra, natural de Cáceres, que cruzó el Atlántico y terminó casándose con Isabel de Moctezuma, hija de Moctezuma II. Aquella unión dejó una descendencia que acabaría enlazando nuevamente con la nobleza cacereña. Uno de sus descendientes, Juan de Toledo Moctezuma, participaría posteriormente en la gran transformación del palacio junto a Mariana de Carvajal y Toledo.

La historia familiar no quedó únicamente escrita en documentos, también quedó grabada sobre la piedra. En una esquina del torreón permanece el escudo de Moctezuma-Carvajal y existe un detalle que resulta fácil ignorar si nadie lo señala: su orientación dirige simbólicamente la mirada hacia América.

El relato continúa en el interior. Allí se conservan dos espacios conocidos como Sala Romana y Sala Mexicana. Sus pinturas construyen un peculiar diálogo entre los dos lados del océano: emperadores y episodios de la Antigüedad comparten edificio con monarcas mexicanos representados junto a panorámicas de ciudades europeas.

Una cara donde solo debería haber piedra

Para encontrar otra de las curiosidades del entorno hay que alejarse apenas unos metros. En el adarve del Obispo Álvarez de Castro existe una piedra cuyo aspecto cambia dependiendo de cómo se observe. Desde determinado ángulo, sus formas parecen construir un rostro humano que popularmente ha sido relacionado con Jesucristo.

No hay evidencias de que alguien lo esculpiera con esa intención. La explicación se encuentra en la pareidolia, el mecanismo por el que el cerebro reconoce caras y figuras conocidas en formas aleatorias. La casualidad, sin embargo, añade una capa más al relato: el recorrido del Cristo Negro atraviesa este entorno durante la Semana Santa cacereña.

Piedras que ya tuvieron otra vida

Hay secretos para los que levantar la cabeza sirve de poco. Sin embargo, uno de los más curiosos de Conde de Canilleros está bajo los zapatos de quienes la atraviesan.

La reforma acometida en 2017 para mejorar la accesibilidad del espacio introdujo rampas, escaleras y diferentes modificaciones en la zona elevada. Parte del pavimento empleado tuvo una procedencia singular: se reutilizó granito retirado anteriormente de la Plaza Mayor de Cáceres.

Algunas de las piedras del principal salón urbano de la ciudad terminaron así recorriendo unos cientos de metros para comenzar una segunda vida dentro del mismo conjunto histórico.

De guardar una familia a guardar una provincia

Precisamente ahí aparece una de las mayores paradojas del edificio. El palacio que durante siglos conservó entre sus paredes la memoria de un linaje conectado con dos continentes es actualmente el Archivo Histórico Provincial de Cáceres. Desde 1992, sus dependencias custodian documentos capaces de reconstruir numerosos capítulos de la historia provincial.

El propio inmueble, sin embargo, también ha necesitado ser protegido. En 1996, apenas unos años después de su adaptación como archivo, las intensas lluvias provocaron problemas de humedad que afectaron a sus valiosas pinturas interiores y obligaron a realizar actuaciones de emergencia.

Conde de Canilleros puede recorrerse en apenas unos minutos, pero entender todo lo que concentra exige bastante más tiempo. Quien se siente bajo sus árboles estará descansando junto a una historia que cruzó el Atlántico; quien mire hacia arriba encontrará un escudo orientado hacia América y quien baje la vista puede estar pisando antiguas piedras de la Plaza Mayor. En una ciudad acostumbrada a mostrar grandes palacios y torres, esta pequeña plaza demuestra que algunos de sus mejores relatos caben en unos pocos metros cuadrados.