Cientos de jóvenes celebran en el ferial de Cáceres el arranque del curso universitario

El nuevo curso universitario ya se deja notar en Cáceres. A la vuelta de estudiantes a pisos, residencias, facultades y calles de la ciudad se sumó esta semana una de las primeras grandes citas de ocio dirigidas a este público: el Week Student Fest 2026, celebrado durante el miércoles y el jueves.

El festival reunió a cientos de jóvenes en el recinto ferial cacereño y dejó una de las primeras imágenes multitudinarias del comienzo de septiembre en la ciudad. La cita se presentó precisamente como una fiesta de inicio de curso y concentró su programación en las dos primeras jornadas de actividad académica.

La coincidencia no era casual. El calendario de la Universidad de Extremadura establece el 9 de septiembre como inicio oficial del curso académico 2026-2027, mientras que las clases del primer semestre comenzaron este jueves 10. De esta manera, la fiesta acompañó prácticamente desde el primer día el regreso de miles de universitarios a su rutina académica.

De las aulas al recinto ferial

El Week Student Fest se ha convertido así en uno de los puntos de encuentro de estos primeros días de septiembre en Cáceres. Durante las dos jornadas, el recinto acogió a numerosos jóvenes dispuestos a estrenar también la vertiente más lúdica del nuevo curso.

La respuesta ya podía anticiparse antes de que comenzara el festival. La venta se había organizado mediante diferentes tramos de precios y la promoción inicial, de 15 euros, así como los cuatro siguientes escalones de venta, aparecían como agotados antes de la celebración.

Los precios fueron aumentando conforme avanzaba la comercialización. Tras aquella primera promoción, los abonos pasaron por tarifas de 20, 25, 30 y 35 euros hasta alcanzar un quinto tramo de 37,50 euros, gastos de gestión aparte. También se puso a disposición del público un paquete de cinco entradas al precio de cuatro por 140 euros.

La plataforma de venta ofreció igualmente entradas para cada una de las jornadas. Entre las condiciones incluidas en los abonos figuraban el acceso durante los dos días, la entrada a la zona habilitada para botellón y una copa correspondiente a la jornada del miércoles.

Cáceres recupera su pulso universitario

Más allá del propio festival, la concentración de jóvenes supone también una de las señales más visibles de un cambio que se repite cada septiembre en Cáceres. Con el regreso del alumnado, la ciudad recupera progresivamente el pulso universitario que caracteriza buena parte del año académico.

La Universidad de Extremadura ha fijado las clases del primer semestre entre el 10 de septiembre y el 22 de diciembre. Septiembre abre así un nuevo ciclo que vuelve a llevar actividad a las facultades del campus cacereño y, al mismo tiempo, a viviendas de alquiler, residencias, comercios y espacios de ocio frecuentados por estudiantes.

En ese contexto se encuadra la celebración del Week Student Fest, que ha buscado ocupar precisamente los primeros días del calendario. La edición de este año eligió como fechas el 9 y el 10 de septiembre, coincidiendo con ese desembarco progresivo de estudiantes.

Una cita dirigida al público joven

Las condiciones de acceso difundidas para el festival establecían además requisitos específicos para los menores de edad. La plataforma indicaba restricciones para los menores de 17 años y contemplaba un documento de autorización que debía presentarse firmado y acompañado de una copia del DNI del progenitor o tutor.

Las entradas eran, asimismo, no nominativas, por lo que no estaban vinculadas al nombre de una persona concreta en el momento de la adquisición.

Con las dos jornadas ya celebradas, el festival deja una estampa que resume el cambio de ritmo de estos días en Cáceres: cientos de jóvenes de nuevo en la ciudad y un curso universitario que apenas acaba de comenzar.