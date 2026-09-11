Un contenedor sale ardiendo en Antonio Hurtado, junto al Sagrado Corazón, y moviliza a los bomberos de Cáceres

Susto este viernes en una de las zonas más transitadas de Cáceres. Un contenedor de basura ha comenzado a arder en la avenida de Antonio Hurtado, a la altura del número 23, lo que ha obligado a movilizar a los bomberos para controlar la situación. El recipiente afectado forma parte de una batería compuesta por siete contenedores situada en este punto de la vía, en las inmediaciones de varios establecimientos y en las traseras del Colegio Sagrado Corazón.

La presencia de los servicios de emergencia y el humo generado por el incendio han provocado movimiento y expectación en la zona, aunque la intervención pudo desarrollarse sin que consten daños personales ni otros incidentes de consideración. "Nos hemos asustado mucho", han explicado unos vecinos de un bloque cercano a este diario. "Afortunadamente no ha ido más allá", han remarcado.

Los bomberos se desplazaron hasta la zona y actuaron sobre el contenedor afectado para extinguir el fuego y evitar que pudiera propagarse al resto de recipientes situados a escasa distancia, según confirmaron fuentes de Sepei.

Las causas del incendio se desconocen

Por el momento se desconoce qué provocó el fuego. No ha trascendido ninguna información que permita determinar si el incendio se produjo de manera accidental o si existió algún tipo de intervención intencionada.

Precisamente por esa falta de datos, no puede establecerse por ahora una causa concreta del suceso ni atribuirse responsabilidad alguna.

El incendio se produce además en una semana en la que los contenedores de Cáceres han estado en el foco después de los actos vandálicos registrados en la zona de Catedrático Antonio Silva, donde varios recipientes aparecieron con pintadas.

Aquellos contenedores fueron posteriormente limpiados por Valoriza, concesionaria del servicio municipal de limpieza, mientras la Policía Local continuaba investigando la autoría de las pintadas.

Sin relación acreditada con las pintadas de Antonio Silva

La proximidad temporal entre ambos episodios puede llamar la atención, pero actualmente no consta ninguna relación entre las pintadas de Antonio Silva y el incendio registrado este viernes. Se trata, pues, de dos sucesos diferentes. En el caso de Antonio Hurtado, las causas del incendio continúan sin conocerse, por lo que cualquier vinculación con los actos vandálicos sería prematura mientras no exista información policial o técnica que la respalde.

La intervención se ha producido además en un punto muy visible de la ciudad, próximo a establecimientos comerciales y al centro escolar Sagrado Corazón, circunstancia que ha hecho que la llegada de los bomberos despertara la atención de quienes se encontraban en los alrededores.

Una vez extinguidas las llamas, la situación ha quedado controlada. Queda por aclarar ahora el origen del incendio y si las circunstancias en las que comenzó permiten determinar qué ocurrió en este punto de Antonio Hurtado.