La familia de la joven atropellada mortalmente en Cáceres impugna la absolución por alcohol y la atenuante de confesión

La familia de la joven de 29 años que murió atropellada el 29 de junio de 2025 en un paso de peatones de Cáceres (en la avenida de la Hispanidad) ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que condenó a cuatro años de prisión al conductor responsable del accidente. La acusación particular impugna, entre otros aspectos, la aplicación de la atenuante de confesión y la absolución del acusado por el delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y considera que la pena impuesta es “muy benévola” en relación con los hechos declarados probados.

Trámite procesal

El abogado de la familia, Ángel Luis Aparicio, ha confirmado a el Periódico Exremadura que el recurso se interpuso el pasado 3 de septiembre ante el órgano judicial correspondiente. Según ha explicado, “aún no se ha dado traslado a la otra parte para que formule escrito de impugnación”, por lo que el procedimiento de apelación todavía se encuentra pendiente de la respuesta de las demás partes antes de su remisión y resolución por la Audiencia Provincial de Cáceres.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres, publicada el pasado 15 de julio, condenó al conductor a dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave con empleo de vehículo a motor y a otros dos años por un delito de abandono del lugar del accidente. Además, le impuso la privación del derecho a conducir durante cinco años y ocho meses y apreció la atenuante simple de confesión. La resolución no es firme.

La familia sostiene que el acusado se limitó durante el juicio a ofrecer una “versión interesada” de los hechos y mantuvo que no sabía que había atropellado a una persona

Motivaciones del recurso

La acusación particular considera que esta atenuante no debió aplicarse. En su recurso sostiene que el acusado se limitó durante el procedimiento a ofrecer una “versión interesada” de los hechos y mantuvo incluso en sede judicial que no sabía que había atropellado a una persona, al creer que había golpeado a un gato, un perro u otro elemento. Aparicio añade que el conductor tardó unas 12 horas en comparecer ante la Policía Nacional y lo hizo cuando ya conocía que el vehículo implicado, una furgoneta Renault Kangoo blanca con cristales tintados, había sido identificado.

El segundo motivo del recurso cuestiona que la acusación particular no estuviera legitimada para formular acusación por un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El abogado sostiene que sí podía hacerlo y argumenta que el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado no impedía mantener esa acusación, apoyándose para ello en jurisprudencia de distintas Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo.

A partir de esta cuestión, la familia impugna también la absolución por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol. La sentencia consideró acreditado que el acusado había consumido bebidas alcohólicas antes de conducir, pero concluyó que no existían pruebas suficientes para afirmar, "más allá de toda duda razonable", que circulase bajo sus efectos. La acusación particular sostiene, en cambio, que "no se valoraron adecuadamente los testimonios de camareros y propietarios de los establecimientos en los que estuvo el acusado".

El recurso alude a las grabaciones incorporadas a la causa, que mostrarían el consumo de varias cervezas y dos combinados de whisky con limón poco antes de que el acusado se pusiera al volante

El recurso alude asimismo a las grabaciones incorporadas a la causa, que, según Aparicio, mostrarían el consumo de varias cervezas y dos combinados de whisky con limón poco antes de que el acusado se pusiera al volante. El abogado también menciona lo ocurrido después del accidente, cuando el conductor llegó a su domicilio, contó a su mujer lo sucedido y esta acudió con su vehículo al lugar del atropello para comprobar sus consecuencias. Estos elementos son invocados por la acusación para cuestionar la conclusión alcanzada en la sentencia sobre la ausencia de prueba suficiente de la influencia del alcohol.

La resolución judicial consideró probado que el acusado circulaba la noche del 29 de junio de 2025 por la avenida de la Hispanidad a unos 57 kilómetros por hora en un tramo limitado a 30 y que atropelló a la joven cuando cruzaba correctamente por un paso de peatones, sin disminuir la velocidad ni realizar una maniobra evasiva. Tras el impacto, continuó la marcha, cambió de sentido unos metros más adelante y abandonó el lugar sin prestar asistencia a la víctima.

La acusación particular impugna también la cuantificación de la responsabilidad civil en lo relativo al daño psicológico. El abogado señala que la aseguradora abonó las indemnizaciones correspondientes, que la sentencia cifra en 224.296,07 euros para los familiares, pero reprocha al condenado no haber aportado ninguna cantidad para paliar el daño causado ni haber pedido perdón a la familia durante el procedimiento. La acusación considera, en definitiva, que la pena privativa de libertad resulta “muy benévola” atendiendo a los hechos probados, especialmente al exceso de velocidad, ya que el vehículo circulaba a 57 kilómetros por hora en una vía limitada a 30.