Juan Carlos Bermejo, el bombero de Cáceres que se lanzó a la televisión para encontrar el amor

Juan Carlos Bermejo, natural de Cáceres, siempre ha sentido una fuerte vocación por ayudar a los demás. Desde muy joven tuvo claro que quería dedicar su vida a una profesión que le permitiera estar al servicio de las personas. De hecho, cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, su respuesta era siempre la misma, bombero, guardia civil o policía.

Con el paso de los años, esa vocación fue adquiriendo una dirección cada vez más definida y se fue inclinando profesionalmente hacia el ámbito de la extinción de incendios y las emergencias. Al finalizar el Bachillerato, en un contexto marcado por una importante crisis económica y por las dificultades que muchas personas encontraban para acceder a un empleo relacionado con sus estudios, Juan Carlos tuvo que decidir qué camino seguir.

El camino elegido

Aunque inicialmente se planteaba estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Magisterio, especialmente orientado hacia la educación física, finalmente optó por apostar por aquello que llevaba años teniendo claro, prepararse para las oposiciones al cuerpo de bomberos. Esta decisión supuso el inicio de un camino profesional basado en la vocación de servicio, el esfuerzo y el deseo de ayudar a los demás, valores que habían estado presentes en él desde sus primeros años.

"Comencé a ejercer como bombero algo más tarde de lo que me hubiera gustado, principalmente porque durante aquellos años apenas salían plazas y las oportunidades para acceder al sector público eran muy limitadas. Antes de conseguir una plaza como bombero público, estuve ocho años trabajando en Madrid como bombero privado en una fábrica, una experiencia que me permitió adquirir una importante preparación y conocer de primera mano las exigencias de esta profesión. Fue en 2017, al conseguir una plaza en la oposición de Badajoz, cuando comencé oficialmente mi trayectoria como bombero en el sector público. Desde entonces, trabajo para la Diputación de Badajoz, donde continúo desarrollando mi profesión y creciendo tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, aunque actualmente ejerzo en Badajoz, soy de Cáceres y siempre he mantenido el deseo de regresar a mi ciudad. Por este motivo, actualmente también me estoy preparando para las oposiciones de bombero en Cáceres, con el objetivo de poder volver a mi ciudad de origen y continuar allí mi trayectoria profesional, desempeñando una profesión que siempre ha estado estrechamente ligada a mi vocación de servicio y a mi deseo de ayudar a los demás", explica Bermejo.

Un cambio de rumbo

Por otro lado, este verano su vida dio un giro inesperado. La directora de casting de un nuevo programa de televisión, centrado en la búsqueda del amor, se puso en contacto con Bermejo para proponerle participar. La propuesta le sorprendió, ya que suponía adentrarse en un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado. Sin embargo, decidió aceptar el reto y vivir esta nueva experiencia. De esta manera, además de continuar con su trayectoria como bombero, Bermejo se ha encontrado con una nueva faceta de su vida que le ha llevado a ponerse delante de las cámaras con un objetivo muy diferente, encontrar el amor.

"Con 18 años empecé a trabajar como modelo y a desfilar. Desde entonces, siempre he estado de alguna manera vinculado al mundo de la belleza y el bienestar, participando también en diferentes certámenes de belleza. Durante esa etapa hice un poco de todo, trabajé como gogó, como probador de ropa, colaboré con fotógrafos y participé en distintos proyectos relacionados con la imagen y la moda. Sin embargo, cuando decidí centrarme en la preparación de las oposiciones para bombero, fui alejándome poco a poco de ese mundo. Durante los últimos dos años he estado completamente centrado en la oposición. Han sido dos años duros, de mucho esfuerzo y sacrificio, en los que prácticamente no salía de casa más allá de lo necesario para entrenar y continuar con la preparación. Por eso, cuando la directora del programa se puso en contacto conmigo a través de Instagram, la propuesta me sorprendió bastante. Yo estaba súper alejado de ese mundo y no me esperaba algo así. Aun así, sentí que podía ser una buena oportunidad para cambiar de aires, desconectar un poco de la rutina de la oposición y vivir una experiencia completamente diferente. Decidí aceptar y darme la oportunidad de disfrutar de esta nueva etapa", destaca.

Un estreno que no terminó de despegar

El programa comenzó a principios de junio y Juan Carlos estuvo formando parte de él durante un par de meses. Sin embargo, la audiencia no acompañó como se esperaba y finalmente la cadena decidió cancelar el formato. A pesar de alcanzar alrededor de un 7 % de cuota de pantalla, competir en esa franja era complicado, especialmente frente a las grandes novelas que emitían otras cadenas y que contaban con un público muy consolidado. A esto se sumaba otra dificultad, el programa estaba formado por unas 60 personas, por lo que era complicado que los espectadores llegaran a familiarizarse con cada uno de los participantes y a conocer sus historias.

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"La experiencia ha sido muy chula y, sobre todo, me ha permitido conocer a muchísima gente. Con algunos compañeros mantengo más contacto y con otros menos, pero me quedo con las relaciones y los buenos momentos que vivimos durante el programa. Se creó un ambiente muy especial entre todos. Es verdad que competíamos entre nosotros por conocer y conquistar a las mismas chicas, pero, al final, no deja de ser algo que forma parte de la vida cuando estás soltero, conocer gente, intentar encontrar a alguien con quien conectar y ver qué surge. La verdad es que nunca me había planteado vivir una experiencia así, pero cuando surgió la oportunidad decidí aprovecharla. Lo vi como una forma de salir de mi rutina, cambiar de aires y vivir algo diferente. Y, aunque el programa haya terminado antes de lo previsto, me quedo con una experiencia muy positiva y con todo lo que me ha aportado tanto a nivel personal como en las personas que he conocido", concluye.