Julián Paniagua Garzo, pregonero de la Semana Santa de Cáceres 2027

Julián Paniagua Garzo será el encargado de poner voz a la Semana Santa de Cáceres en 2027. El Pleno de la Unión de Cofradías Penitenciales ha respaldado por unanimidad su designación como pregonero, aunque el nombramiento deberá ser refrendado formalmente en la próxima reunión plenaria, tal y como establece la normativa.

El pregón se celebrará el 7 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres, a las 12.00 horas, y será uno de los grandes actos que precedan a la celebración de la Semana Santa cacereña que el próximo año cae entre los días 21 y 28 de marzo.

La elección de Paniagua está estrechamente ligada a su trayectoria dentro del mundo cofrade de la ciudad. Cacereño y vinculado desde niño a las hermandades, actualmente es vicemayordomo de la Cofradía de los Ramos y hermano de nueve cofradías: Ramos, Nazareno, Vera Cruz, Amparo, Montaña, Sagrada Cena, Salud, Humilladero y Despojado.

Julián Paniagua, uno de los rostros detrás de TuSemanaSanta. / Pablo Parra

Su relación con la Semana Santa ha pasado por diferentes responsabilidades. Ha participado como hermano de carga, acólito y capuchón y ha formado parte de las juntas directivas de las cofradías Dominicana, Sagrada Cena y Ramos. También fue jefe de paso del Cristo de la Victoria y perteneció a la Banda de Cornetas y Tambores de la Sagrada Cena.

Más de 15 años llevando la Semana Santa a los hogares

A su trayectoria dentro de las hermandades se suma una importante labor de divulgación de la Semana Santa cacereña. En 2008 fundó el portal TuSemanaSanta.com, entonces denominado Virgen de la Esperanza, y desde 2009 desarrolla junto a su familia un trabajo de cobertura y retransmisión audiovisual de las procesiones de la ciudad.

Durante estos años, el proyecto ha acercado a numerosos hogares las estaciones de penitencia de Cáceres, así como procesiones extraordinarias y de gloria y otros acontecimientos de carácter popular. Una labor que también ha contribuido a difundir el patrimonio religioso y cofrade de la ciudad más allá de sus calles.

La labor de Tusemanasanta.com no solo es conocida por todos los que conocen la Semana Santa local, sino también muy agradecida. El arduo trabajo que realiza la familia Paniagua (le ayudan sus padres, Julián y Pilar, así como su hermana Natalia en la fotografía) acerca de lleno los momentos de fe a aquellas personas, especialmente mayores, que no pueden ir a ver las procesiones de manera presencial.

Pilar, Natalia y Julián padre e hijo. / Tusemanasanta.com

"Lo que más nos satisface es poder llegar a las personas que están enfermas o que están desplazadas por trabajo o por estudios y hacerles llegar la Semana Santa de Cáceres a toda esa gente. Eso es lo que más nos motiva a seguir haciéndolo porque nos lo agradecen mucho", contaba el pregonero en una entrevista a este diario en la pasada Semana Santa. "Aunque solo fuera para ellos, ya merecía la pena el esfuerzo tan grande que hacemos".

La actividad de Paniagua en este ámbito no se ha limitado a Cáceres. TuSemanaSanta.com ha realizado coberturas de celebraciones cofrades en Sevilla, Madrid, Málaga y Córdoba, además de acontecimientos como la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011. "Nos han visto mucho desde Estados Unidos y desde México, tenemos muchas visualizaciones en Latinoamérica", señalaba sobre la globalización de sus retransmisiones.

Su vinculación con la divulgación y la formación cofrade comenzó también desde otros ámbitos. En 2010 fue pregonero de los costaleros de la Hermandad de la Salud y ha participado como ponente en encuentros nacionales de jóvenes cofrades celebrados en Terrassa y Sevilla.

Una trayectoria reconocida por las cofradías

Su recorrido ha recibido diferentes reconocimientos. Entre ellos figuran el Premio COPE Juventud Cofrade y la Palma de Honor de la Cofradía de los Ramos, además de distinciones concedidas por la propia Unión de Cofradías y por las cofradías del Humilladero, Soledad, Batallas y Cristo Negro por su labor de difusión de la Semana Santa junto a su familia.

Julián Paniagua. / Pablo Parra

Ahora, esa trayectoria le llevará a ocupar uno de los papeles más destacados del calendario cofrade cacereño. El pregón de 2027 supondrá, así, el paso de quien durante años ha contado y retransmitido la Semana Santa de la ciudad a ser quien tenga que ponerle voz desde el atril del Gran Teatro.

Del mundo cofrade a la empresa

La trayectoria de Paniagua también se ha desarrollado en el ámbito profesional. Es licenciado en Ciencias Políticas y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente ejerce como gerente del Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres, además de ser agregado de la Junta Directiva de ANEMBE.

En 2015 fundó iDronEx, empresa especializada en la retransmisión y grabación audiovisual de congresos, jornadas y actividades formativas, iniciativa por la que ha recibido distintos premios y reconocimientos como emprendedor.

Con su designación, Paniagua afrontará en 2027 un pregón que reunirá buena parte de las facetas que han marcado su trayectoria: su vínculo personal con las cofradías, su conocimiento de la Semana Santa cacereña y los años dedicados a contarla y acercarla al público.

Y un año más, se le podrá ver donde se le ha visto los últimos años. En la calle, como uno más, trabajando por y para los cacereños y todos aquellos amantes de lo que le ha llevado hasta allí: la Semana Santa.