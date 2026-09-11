El cacereño Palacio de Godoy, en la élite de la arquitectura de Europa, Oriente Medio y África

El Hilton Palacio de Godoy de Cáceres ha sido seleccionado entre los 50 proyectos de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) que integran el Regional Showcase de los Dezeen Awards 2026, uno de los principales reconocimientos internacionales de arquitectura, interiorismo y diseño. El proyecto cacereño forma parte de esta selección tras una convocatoria que ha recibido más de 4.300 candidaturas procedentes de 91 países.

Dezeen es una revista especializada en arquitectura, interiorismo y diseño que recibe proyectos y obras de estudios de todo el mundo y selecciona aquellos que pueden generar mayor interés por su belleza, singularidad o por su funcionalidad en un contexto determinado.

"Abarca propuestas de todas las escalas y tipos y es una consulta de referencia en todos los estudios de arquitectura a escala global", expresa la arquitecta cacereña Mercedes López.

Dezeen ha creado este año por primera vez tres listas regionales, con 50 proyectos de EMEA (acrónimo en inglés de Europa, Oriente Medio y África), Asia-Pacífico y América, respectivamente. La publicación especializada señala que estos Regional Showcases reúnen proyectos destacados de cada región y que la selección corresponde a su equipo editorial, al margen del posterior proceso de valoración de las diferentes categorías de los premios.

El promotor del Palacio de Godoy, Fernando Palazuelo, ha trasladado a el Periódico Extremadura su satisfacción por la inclusión del proyecto en esta selección internacional y ha destacado la relevancia de formar parte de un listado de ámbito internacional en una edición con miles de candidaturas.

La selección supone así un reconocimiento al proyecto de recuperación y transformación del histórico inmueble cacereño del siglo XVI, convertido en un hotel de cinco estrellas bajo la marca Curio Collection by Hilton. El edificio, situado en el conjunto monumental de Cáceres, ha sido sometido a una intervención destinada a compatibilizar la conservación de sus valores históricos y arquitectónicos con las necesidades de un establecimiento hotelero contemporáneo.

Una intervención sobre un edificio histórico

El proyecto fue dirigido por Manuel Bernar Solano, del estudio B/SV Arquitectos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE) ha destacado la complejidad de actuar sobre un inmueble histórico para adaptarlo a un nuevo uso sin perder la lectura de sus elementos patrimoniales. Así lo ha puesto de manifiesto una de las arquitectas del proyecto y secretaria del COADE, Mercedes López.

La actuación ha afectado a distintas partes del edificio y ha combinado trabajos de recuperación con la incorporación de nuevas estructuras e instalaciones. Entre las intervenciones destaca la realizada en el claustro renacentista, donde se eliminaron añadidos posteriores para recuperar la configuración del espacio, así como los trabajos estructurales necesarios para introducir nuevas instalaciones.

Uno de los principales criterios de la rehabilitación ha sido diferenciar las actuaciones contemporáneas de los elementos originales, en lugar de recurrir a una reconstrucción mimética. De esta forma, las nuevas incorporaciones mantienen un lenguaje propio y buscan establecer un diálogo con la arquitectura histórica del palacio.

La intervención tuvo que resolver las exigencias derivadas del nuevo uso hotelero. Según la información aportada por el COADE, en una de las zonas del inmueble se excavó un nuevo sótano destinado al espacio wellness (el spa), una actuación que requirió el recalce de estructuras protegidas existentes.

La actuación ha permitido recuperar elementos originales del edificio y, al mismo tiempo, incorporar los espacios y servicios necesarios para su funcionamiento como hotel.

Un proyecto con proyección internacional

La arquitectura se completa con una propuesta de interiorismo diseñada por Szymon Keller, que incorpora referencias a la historia de Francisco de Godoy, personaje cacereño que da nombre al palacio, y establece conexiones entre Cáceres y el Nuevo Mundo.

Precisamente, la arquitecta Mercedes López subraya que su papel consistió en trasladar las propuestas de interiorismo Keller a la obra, "buscando los materiales y soluciones que mejor representaban la poética del viaje de Francisco de Godoy a las Américas, para que la idea del tornaviaje que se representa en todos los espacios del hotel tomara cuerpo dentro del proyecto de Manuel Bernar".

La inclusión en el Regional Showcase de Dezeen supone ahora un nuevo reconocimiento para una intervención que ya había despertado interés en el ámbito arquitectónico por la transformación de un edificio histórico en un establecimiento hotelero de alta gama.

El Top 50 EMEA no equivale todavía a ser finalista ni ganador de una categoría concreta de los Dezeen Awards. Se trata de una selección regional diferenciada de las shortlists de los premios, que se conocerán posteriormente. El proceso culminará el 16 de noviembre, cuando se anuncien los ganadores en Londres.

Entre los profesionales que forman parte del jurado de esta edición se encuentra el arquitecto británico Norman Foster, cuya incorporación como juez de los Dezeen Awards 2026 fue anunciada el pasado mes de junio. Su participación corresponde al proceso de valoración de las categorías de los premios y no a la selección editorial del Top 50 EMEA.

De este modo, el Palacio de Godoy se incorpora al escaparate internacional creado este año por Dezeen para distinguir los proyectos más destacados de cada una de sus tres grandes regiones, después de haber competido en una convocatoria con más de 4.300 candidaturas de 91 países.