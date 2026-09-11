El peluquero de Cáceres que vendía cocaína admite los hechos y logra una rebaja de casi tres años

El responsable de una peluquería de Cáceres que utilizaba el establecimiento para vender cocaína ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena de cuatro años y nueve meses de prisión, casi tres años menos que la pena que inicialmente solicitaba para él el Ministerio Fiscal. La reducción se produce después de que Fiscalía y defensa alcanzaran un acuerdo de conformidad al inicio del juicio oral y de que el acusado admitiera su responsabilidad.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres considera probado que el acusado utilizó su peluquería, abierta al público, para vender cocaína a terceros a cambio de dinero. Según recoge la resolución, esta actividad se desarrolló al menos desde principios de 2025 hasta el 19 de agosto de ese año, cuando fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

Cocaína, una balanza y 405 euros en la peluquería

Durante la intervención policial en el establecimiento se localizaron 5,5 gramos de una sustancia en polvo de color blanco, que inicialmente reaccionó de forma positiva al cocatest. El posterior análisis realizado por la Subdelegación del Gobierno determinó que se trataba de cocaína, con un peso de 4,51 gramos.

Los agentes encontraron además una balanza de precisión con restos de cocaína, una bolsa de plástico con recortes, una libreta con anotaciones y 405 euros en efectivo. Todos estos elementos quedaron incorporados a la causa.

La sentencia señala que el acusado fue detenido el 19 de agosto de 2025 y que ya en su primera comparecencia judicial reconoció los hechos. La Audiencia también declara probado que el procesado padece una adicción de larga duración a sustancias estupefacientes.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal había calificado los hechos como un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, cometido en un establecimiento abierto al público, y solicitaba una pena de siete años y seis meses de prisión, además de una multa de 1.082,40 euros.

La defensa había pedido inicialmente la libre absolución de su representado. Sin embargo, antes de la práctica de la prueba, ambas partes alcanzaron un acuerdo y modificaron las conclusiones provisionales de la Fiscalía.

Confesión y drogadicción como atenuantes

El acuerdo introdujo como circunstancias atenuantes la confesión del acusado y su drogadicción. La Audiencia considera que concurren ambas circunstancias y las aplica como atenuantes de carácter analógico, lo que permite reducir la pena inicialmente interesada por el Ministerio Fiscal.

Así, la condena queda fijada en cuatro años y nueve meses de prisión, con la correspondiente inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También se le impone una multa de 1.082,40 euros, con 30 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por insolvencia.

La Audiencia acuerda igualmente el decomiso de la cocaína, el teléfono móvil y el dinero intervenidos al acusado, que recibirán el destino legal correspondiente. Las costas procesales de la causa también se imponen al condenado.

La resolución fue dictada por conformidad de las partes y se declara firme y ejecutoria.