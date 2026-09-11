Los restos arqueológicos del Palacio de Mayoralgo de Cáceres serán visitables en las Noches del Patrimonio

Cáceres volverá a mirar a su patrimonio cuando caiga la noche. Este viernes y sábado, 11 y 12 de septiembre, la ciudad se suma un año más a la Noche del Patrimonio, una iniciativa organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que, en esta ocasión, adquiere un significado especial al coincidir con el 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Con motivo de esta celebración, la Diputación Provincial de Cáceres abrirá hasta las 24.00 horas algunos de sus edificios históricos, artísticos y culturales. Una oportunidad para acercarse a espacios que habitualmente se visitan de día y descubrirlos en un horario diferente, cuando la ciudad monumental adquiere otra atmósfera.

Entre las propuestas destaca especialmente la apertura del yacimiento arqueológico del Palacio de Mayoralgo, uno de los espacios que mejor permiten viajar por las distintas etapas de la historia de Cáceres. Bajo el palacio se conservan restos que permiten seguir la evolución de la ciudad y acercarse a su pasado romano, con una historia que se prolonga durante más de 2.000 años.

Yacimiento del Palacio de Mayoralgo. / Diputación de Cáceres

La Diputación adquirió el Palacio de Mayoralgo con la intención de hacer compatible la conservación de este patrimonio con su disfrute por parte de la ciudadanía. La institución trabaja para que el yacimiento pueda convertirse en un espacio de visita continuada, una posibilidad que ya anunció en su momento el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

Una noche para entrar en la historia de Cáceres

Además del Palacio de Mayoralgo, durante las dos jornadas se podrán visitar hasta medianoche otros espacios dependientes de la Diputación. Entre ellos estarán el Palacio de Carvajal, la Sala de Arte El Brocense y el Museo Pedrilla-Casa Guayasamín.

La programación permitirá así recorrer distintos edificios y propuestas culturales de la ciudad coincidiendo con una fecha especialmente simbólica para Cáceres, cuatro décadas después de que la Unesco reconociera el valor universal de su conjunto histórico.

Fotogalería | Los rincones del Palacio de Carvajal de Cáceres, en imágenes / Carlos Gil

La Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco también abrirá sus puertas, aunque únicamente durante la jornada del sábado, entre las 20.30 y las 24.00 horas. El motivo es que el viernes sus instalaciones estarán ocupadas por las pruebas de acceso correspondientes al próximo curso.

La visita permitirá conocer tanto las estancias de la escuela como los talleres en los que se desarrollan las distintas enseñanzas artísticas.

Arte entre memoria y cenizas

La Noche del Patrimonio tendrá también un importante componente expositivo. En el Museo de Historia y Cultura y Casa Museo Guayasamín podrá visitarse la muestra 'Memoria y Cenizas', del artista Juan Manuel Ciria, comisariada por Javier Remedios.

La exposición reúne nuevas obras, intervenciones y acciones artísticas creadas específicamente para este contexto. La propuesta se extiende tanto por las salas interiores como por espacios exteriores y combina pintura, escultura, instalación y performance.

El recorrido plantea así una relación entre diferentes lenguajes artísticos y el espacio que los acoge, aprovechando las posibilidades del propio museo.

Por su parte, la Sala de Arte El Brocense acoge 'Ósmosis', de la artista granadina Belén Mazuecos. La exposición forma parte de su proyecto de investigación Apuntes para una etnografía del mundo del arte, una línea de trabajo que desarrolla desde hace más de una década.

Inauguración de Ósmosis. / Diputación de Cáceres

A través del dibujo, la pintura y la investigación, Mazuecos construye una particular visión del sistema artístico y analiza las relaciones que se establecen entre quienes forman parte de él. Su obra aborda cuestiones como los procesos de legitimación, las relaciones de poder y las estrategias de adaptación y supervivencia de los diferentes agentes del mundo del arte.

Para ello utiliza una iconografía propia y reconocible que sirve como hilo conductor de una exposición que podrá visitarse durante estas jornadas.

Así, durante dos noches, la ciudad volverá a abrir algunos de sus espacios patrimoniales cuando ya no quede luz natural. Palacios, restos arqueológicos, museos y talleres permanecerán abiertos hasta medianoche para celebrar cuatro décadas de Cáceres como Patrimonio Mundial y recordar que parte de la historia de la ciudad también se encuentra en aquellos lugares que, a veces, pasan desapercibidos en el día a día.