Apertura
Slotia abre sus puertas en Nuevo Cáceres con apuestas Retabet, máquinas exclusivas y un sistema propio de socios
El nuevo salón de juegos, situado en la calle Juan Solano Pedrero, número 20, ya se encuentra abierto al público con una propuesta que combina entretenimiento, tecnología y ventajas para sus clientes
Slotia ya ha abierto sus puertas en el barrio de Nuevo Cáceres. El nuevo salón de juegos se encuentra en la calle Juan Solano Pedrero, número 20, y nace con el objetivo de ofrecer a los cacereños un espacio moderno, cómodo y diferente en el que disfrutar de distintas opciones de entretenimiento.
La apertura de Slotia amplía la oferta de ocio del barrio de Nuevo Cáceres con un establecimiento fácilmente accesible y preparado para recibir a todos aquellos clientes que quieran conocer una nueva forma de disfrutar de su tiempo libre.
Apuestas deportivas de Retabet
Uno de los servicios principales que los visitantes pueden encontrar en Slotia es su zona de apuestas deportivas de Retabet, desde la que es posible seguir la actualidad deportiva y realizar apuestas en diferentes competiciones y eventos.
El salón ha sido diseñado para que los clientes puedan disfrutar de la experiencia en un ambiente cuidado, cercano y confortable.
Máquinas que no se encuentran en otros salones de la provincia
Slotia cuenta también con una selección de máquinas de juego exclusivas que no están disponibles en ningún otro salón de la provincia de Cáceres.
Esta oferta diferencial convierte al nuevo establecimiento en un espacio especialmente atractivo tanto para los aficionados habituales como para quienes quieran descubrir nuevas máquinas y formas de entretenimiento.
El objetivo es renovar progresivamente la experiencia del cliente, apostando por equipos modernos, variedad de juegos y propuestas que permitan que cada visita sea diferente.
Un sistema propio de socios con puntos y recompensas
Otra de las grandes novedades de Slotia es la creación de su propio sistema de socios, diseñado para premiar la confianza y la fidelidad de los clientes habituales.
Los socios de Slotia podrán acumular puntos y acceder a diferentes ventajas y recompensas a través de un sistema desarrollado específicamente para el salón.
De esta manera, cada cliente podrá consultar sus puntos disponibles y descubrir las recompensas que puede conseguir, haciendo que su experiencia dentro del establecimiento sea más personalizada.
Tecnología para mejorar la atención al cliente
Slotia ha incorporado diferentes soluciones tecnológicas para facilitar el funcionamiento del salón y mejorar la atención que reciben sus visitantes.
El establecimiento cuenta con sistemas de automatización, dispositivos inteligentes y herramientas propias que permiten ofrecer un servicio más ágil, moderno y adaptado a las necesidades de los clientes.
La combinación entre tecnología, entretenimiento y atención cercana es uno de los principales pilares de este nuevo proyecto.
Slotia ya está abierto en Nuevo Cáceres
Todas las personas interesadas en conocer el nuevo salón ya pueden visitar Slotia en la calle Juan Solano Pedrero, número 20, en el barrio de Nuevo Cáceres.
Con apuestas deportivas de Retabet, máquinas exclusivas en la provincia, un sistema propio de socios con puntos y recompensas y unas instalaciones modernas, Slotia inicia su actividad con la intención de convertirse en un nuevo espacio de referencia para el ocio y el entretenimiento en Cáceres.
Slotia ya está abierto.
Dirección: calle Juan Solano Pedrero, 20
Barrio: Nuevo Cáceres, Cáceres
Establecimiento dirigido exclusivamente a mayores de edad. Juega con responsabilidad.
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